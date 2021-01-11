英國王儲查爾斯的《地球憲章》和百億美元的「自然資本」投資

圖像來源，Reuters Twitter 圖像加註文字， 巴黎「一個星球峰會」1月11日舉行，英國首相約翰遜和查爾斯王儲參加。查爾斯連線主持了一場金融論壇，並推出《地球憲章》呼呼工商投資各界簽字加入

長期致力於環保事業的英國王儲查爾斯，新年伊始在視頻參與國際會議時鄭重推出了一份文件：《地球憲章》（Terra Carta），並把它與800百多年前被認為是英國憲政制度基石《大憲章》（Magna Carta）作類比，引起各方關注。

《憲章》是查爾斯1月11日在視頻連線法國巴黎舉辦的名為「一個星球峰會」（One Planet Summit）的金融論壇上推出的。

法國總統馬克龍、聯合國秘書長古特雷斯和世界銀行行長馬爾帕斯共同主持峰會，國際組織、金融機構、商界領袖、非政府組織代表和各國領導人參會，包括英國首相約翰遜。馬克龍和中國國務院副總理韓正均在會上致詞。

據悉，《憲章》跟查爾斯此前提出的「自然資本」概念（natural capital）密切相關；他說，對自然資本的投資應該成為「經濟引擎」。

《地球憲章》涵蓋的10年綠色投資總額100億美元，旨在引導、促使私營工商企業、上市公司從通過金融財務方式參與保護地球生態環境，推動可持續發展，共同應對氣候變化。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 威爾士親王說，他50年前開始公開呼籲保護環境、可持續發展時，響應者寥寥

《地球憲章》內容

《地球憲章》由查爾斯王儲去年設立的非政府組織「可持續市場倡議」（SMI） 起草。基於自願加入；與之配套的「自然資本投資聯盟」（Natural Capital Investment Alliance）同時創辦。

英國800多年前簽署的《大憲章》是英國君主立憲制和現代民主政體制度的基石，而《地球憲章》旨在把基本權益和價值返還給大自然，為自然生態的改善和保護提供一份「修復計劃」。起草者認為兩份文件隔時空遙相呼應。

《地球憲章》涵蓋一項10年金融投資計劃，「把自然、人和星球放在全球價值創造活動的心臟位置」，投資於「自然資本」。

具體目標是到2022年，通過創始簽約國承諾籌集到總額100億美元（73億英鎊），用來投資於自然資本保護和修復的項目，或從事相關業務的公司；自然資本項目包括可再生和不可再生資源，比如潔淨的空氣，沒有污染的水，以及肥沃的土壤。

符合《憲章》投資條件的項目還包括植樹造林、恢復植被，以此減少溫室氣體排放、重新提高生物多樣性、推動可持續經濟增長和就業。

截至目前，創始簽約者包括美國銀行（Bank of America）、阿斯利康（AstraZeneca）、匯豐銀行（HSBC）、希思羅機場和英國石油公司（BP）等。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 《地球憲章》鼓勵對新能源行業投資

《地球憲章》列出了近100條在20年內提高可持續性的行動建議，簽約者自願承諾採納或遵守。其中包括支持有關氣候、生物多樣性和抗沙漠化等國際協議、公約，支持旨在2050年前為一半地球提供保護的努力，以及符合未來低碳排放原則的投資和金融資金流向。

這些自願遵守的內容是過去幾個月政府、工商、投資和慈善各界的討論結果。查爾斯王儲召集主持了這些討論。

現年71歲的查爾斯王儲2020年曾感染新冠肺炎，經治療痊癒。

一個星球峰會

查爾斯在周一召開的「一個星球峰會」上宣佈啟動這個計劃，呼籲世界各國領導人和工商金融各界支持。

他說：「我能做的只是鼓勵各界，尤其是工商和金融界，為這個共同的計劃發揮務實的領導作用，因為只有他們才可能撬動全球經濟轉型所需要的創新、規模和資源。」

查爾斯聯合主持的論壇主題是非洲一項名為「綠色長城」（Great Green Wall）的生態項目，通過用綠色植被和糧農作物覆蓋整個非洲北部來抗衡土壤沙化。

他認為這個項目不但為土壤和生物多樣化的修復改善提供了寶貴機會，同時還通過教育、就業和創業機會改善了生活和生計，而且可以作為「可持續價值鏈和碳市場的一種樣板」。

氣候變化將是2021年國際間頭等大事之一。秋季將在英國格拉斯哥召開世界氣候峰會，目標是在上一次巴黎峰會基礎上就具體目標和行動計劃達成某種共識。