美國國會騷亂後續：民主黨再度推動彈劾特朗普的可能影響

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美國國會眾議院周一（11日）對總統特朗普提出彈劾，理由是「煽動叛亂」。

特朗普的支持者數天前衝擊國會，引發暴亂並造成多人死亡。國會的大選認證程序一度被迫中斷，重啟之後確認了拜登勝出選舉的結果。

國會暴亂事件餘波未平，國會民主黨人正推動再度彈劾特朗普。

眾議院的彈劾條款指責特朗普「煽動叛亂」，並聲稱他積極鼓動了上周在美國國會發生的暴力事件。條款同時指出特朗普提出了多項錯誤指稱，包括他才是2020年總統大選的贏家但勝果被「竊取」等。沒有確鑿證據證明大選中存在大規模舞弊現象。

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美國國會下一步會做什麼？

國會眾議院呼籲副總統彭斯帶領內閣要員，動用憲法第25條修正案，將特朗普趕下台。

眾議院這項提案未能獲得全數議員同意，一位代表西弗吉尼亞州的共和黨參議員投了反對票，因此眾議院需要在本周二就此進行討論與表決。

由於民主黨控制眾議院，這項表決預期將獲得通過，彭斯將有一天的時間考慮是否順應眾議院的呼籲，動用25條。

大多數的專家認為，彭斯不會採取行動撤去特朗普的總統職位。彭斯的一名顧問上周透露，副總統不贊成援引憲法第25條修正案。

如果彭斯不接受這一提議，預期眾議院將在周三開始推進彈劾程序，指控特朗普煽動叛亂。

提出彈劾提案的議員稱，他們有信心在周三的彈劾表決中獲得足夠票數。這意味著，特朗普將成為首個被二次彈劾的美國總統。他也將是史上首位在任期的最後時刻遭到彈劾的美國總統。

特朗普此前因「烏克蘭電話門」曾遭眾議院彈劾，但共和黨控制的參議院判定其無罪。

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彈劾分兩個主要程序，眾議院以簡單多數票通過指控後，參議院將會判定總統特朗普煽動叛亂的罪名是否成立。

需要三分之二的參議員同意定罪，總統才會被判定有罪。這意味著，需要17名共和黨人倒戈，特朗普才會被定罪。

民主黨人表示，由於參議院需要優先處理疫情相關的緊迫議題，對特朗普罪名的審議或不會在其任內進行，而將延至拜登任內第一個月。

特朗普很可能繼續擔任總統直到1月20日任期結束。

但如果他在卸任後被參議院認定有罪，他將失去卸任總統的特權，包括安保和養老金等。國會也可能禁止他再次擔任公職，這只需要參議院的簡單多數贊成。

候任總統拜登並未對彈劾特朗普表明立場，稱他將把這個問題交由國會決定。

國會此時彈劾特朗普的意義

BBC中文駐北美記者 馮兆音

國會民主黨人提出了兩種方案：罷免或彈劾。

從目前的跡象來看，副總統彭斯與國會民主黨人未能就動用憲法第25條修正案罷免特朗普達成共識。下一步的劇情極有可能是眾議院彈劾總統。

特朗普在白宮的時間所剩無幾，國會此時再次對他發起彈劾，雖然無法提前把他趕離白宮，卻並非毫無意義。作為前總統，特朗普依然可以被彈劾。這將在他的政治生涯中留下污點之餘，還可能堵上他再次參選總統或擔任公職的道路。近來的傳言稱，特朗普正籌備在2024年大選中捲土重來。