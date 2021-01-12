WhatsApp要求用戶同意與臉書分享資料 恐觸發停用潮

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即時通訊軟件WhatsApp近日宣佈凖備更改使用條款，要求用戶在2月8日之前同意它可以與母公司臉書（Facebook ）分享用戶數據，否則用戶應自己刪除帳戶，但英國和歐洲境內用戶除外。

臉書解釋英國和歐洲的用戶獲得豁免，是與歐洲當局就用戶私隱問題商討的結果，外界認為這是因為當地有關保護私隱的法規比其他地方更嚴緊。

荷蘭歐洲議會議員保羅唐（Paul Tang）在社交網站形容，臉書在此事件上給予歐洲地區豁免，「顯示了資訊保護的重要性」。

WhatsApp原本的訊息容許用戶有30天寬限期，之後臉書取消了這個寬限期，指用戶如果想要刪除帳號應到支援頁面。

臉書提出要求後，許多人都呼籲外界要轉用Signal及Telegram等較安全的即時通訊軟件，包括電動汽車公司特斯拉（Tesla）及SpaceX的創辦人馬斯克（Elon Musk）。

什麼資料受影響？

WhatsApp在網站上發佈的訊息顯示，在新協議下它可以與臉書分享下列資料：

用戶的電話號碼和其他用戶登記時提供的資料，例如名字

用戶電話的資料，例如品牌、型號和使用的電訊商

用戶的IP位址，這個位址可以用來追查用戶所處的地方

用戶使用WhatsApp來付款的資料

WhatsApp也指出，它會收集其它在私隱權聲明中會收集的資料，例如用戶在什麼時候登錄、什麼時候更新過狀態訊息等。臉書沒有解釋為什麼它現在要更新分享用戶數據的協議。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 社交網站和即時通訊軟件在香港示威浪潮中，扮演了重要角色。

香港《國安法》下的影響

WhatsApp這次更改使用者條款在香港也引發了關注，分析留意到臉書與Google等美國科技公司在香港《國安法》實施後，已經宣佈不會處理香港政府提出的數據請求，因此在這方面的直接影響較小。

但有報道稱，香港當局近日按香港《國安法》給予的權力，要求當地網絡商封鎖一個名為「香港編年史」的網站，這個網站載有許多警員和親建制人士個人資料。