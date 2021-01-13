朝鮮為拜登走馬上任鋪路：「總統先生，該你了」

勞拉·比克（Laura Bicker）

BBC記者 發自首爾

圖像來源，Reuters

朝鮮領導人金正恩在慶祝他的生日之際，列出了一長串新武器的願望清單。

它包括更精確的遠程導彈、超大型核彈頭、間諜衛星和核動力潛艇。

黨代會是朝鮮過去五年來最大的政治會議。在此時宣佈的軍事計劃可能聽起來是一種威脅，實際上它確實是一種威脅。

但它也是一個挑戰。在美國當選總統拜登（Joe Biden）凖備就職之際，這一信息的發佈時間非常關鍵。

金正恩已被提升為朝鮮勞動黨總書記，這是黨內的最高頭銜。在美國目前的動蕩中，他努力讓自己的聲音傳遞到國外。

如果即將上任的美國政府仍抱有任何阻止金正恩核野心的期望，現在或許是傾聽的時候了。

「金正恩的聲明無疑是要向美國新一屆政府強調，如果不迅速有所行動，朝鮮就會以危害美韓利益的方式從質上提高其能力，」安基特·潘達（Ankit Panda）說，他是《金正恩和原子彈》（Kim Jong-un and the Bomb）一書的作者。他認為，拜登政府應該重視這一點。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金正恩在本次黨代會上成為勞動黨總書記。

金正恩和特朗普（Donald Trump）曾三次會晤，但他們未能就結束朝鮮核武計劃或結束美國和聯合國目前對平壤實施的嚴重經濟制裁達成任何協議。

有關朝鮮半島的問題是，拜登能否做得更好，以及他是否應認真對待金正恩的威脅。

「我認為，候任總統應從表面上理解這一點，並盡快闡明他的政府將在與朝鮮的潛在談判中尋求什麼目標，」潘達說。

「如果金正恩認為在任何制裁措施得以放鬆之前，美國對全面徹底核裁軍的傳統重視沒有轉變，我認為他只會推進核試驗和其他活動，」他補充道。

在金正恩在勞動黨全國代表大會對數千名代表發表的講話中，他將美國形容為朝鮮「最大的敵人」，但他也補充說，他並不「排除外交手段」。

曾經的峰會或許失敗了，但在黨代會的大會堂裏，它被標榜為「世界政治史上大書特書的事件」。

因此，如果拜登希望利用曾經的接觸，仍有迴旋餘地。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登將在1月20日接任美國總統。

但新美國安全中心（Center for a New American Security）副高級研究員金杜妍（Duyeon Kim，音譯）表示，美國必須先邁出第一步，任何協議都要付出代價。

「金正恩對美國的要求是結束與首爾的聯合軍演、取消制裁，並在會談前避免對人權提出批評。華盛頓不會無條件地這麼做，」金杜妍說。

「即使談判恢復，金正恩對任何協議的要價都很高，因為他一直建議進行冷戰式的軍備控制談判，雙方都採取相互和對等的步驟。但這沒有意義，因為美國和朝鮮的核武器並不對等。」

據悉，特朗普和金正恩2019年2月在河內舉行的第二次會晤時，曾接近達成協議。

但這份協議現在已不在談判桌上，金正恩現在面臨與一位截然不同的總統談判。

金正恩發表此番講話是試圖證明他處於上風。

他正重新設定談判的起點——不再是放棄他現有的武器，而是阻止其研發新的和改進的武器。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2019年，韓國首爾的民眾觀看朝鮮發射導彈的新聞。

更多的炮火和怒火？

金正恩懷有擴張核武器的野心並不奇怪。

但出乎很多人意料的是，他公布了一份詳細的目標清單：

遠程導彈

核潛艇

高超音速滑翔導彈

軍事偵察衛星

固體燃料洲際彈道導彈

新型無人偵察機

超大型核彈頭

戰術核武器

當然，任何新武器都必須經過試驗，而試驗將帶來緊張局勢。

半島的每個人都記得在2017年朝鮮進行三次遠程導彈試驗後，特朗普承諾的「炮火和怒火」威脅。

韓國極力避免重蹈覆轍，導致這種誇張言辭和極限施壓再現。

但是金正恩正在發出戰書，他也許在想自己是否會得到回應。

在講話中，他甚至討論了他希望自己的遠程導彈能飛多遠。他希望他們能夠擊中15,000公里（9320英里）以外的目標。

這個射程將使平壤有足夠的能力打擊美國。

朝鮮在2017年末發射了被稱為「火星15」的彈道導彈，並稱該導彈可以在攜帶核彈頭的情況下到達美國任何地方。

但由於核彈頭需要重新進入大氣層，將武器送往目標，目前尚不清楚朝鮮是否擁有保護核彈頭所需的技術。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 金正恩在勞動黨75週年黨慶閲兵式上狀似哽咽。

至於核動力潛艇的夢想，分析人士認為這對朝鮮政權來說可能還有很長的路要走。

然而，潘達表示，朝鮮「過去已被證明具有驚人的韌性」。

儘管經歷了一系列不斷加深的經濟危機，金正恩還是設法在當前的核計劃上取得了重大進展。

「即使金正恩不能完成他的全部目標，我們也不應該賭他的意志，去推動他開始測試和製造一些提到的系統。」

食品危機的報道

最大的問題是，在朝鮮麵臨數十年來最嚴峻的經濟形勢之際，金正恩將如何為他的雄心壯志買單。這個願望清單會是紙面的威脅嗎？

五年前，金正恩向他的人民承諾經濟繁榮，這些計劃現在已成泡影。

他在黨代會開幕時承認了失敗。

圖像來源，Getty Images

「對不起」這個詞從不會從他的父親或祖父那裏聽到，但這位年輕的領導人現在已經習慣於道歉，甚至在去年10月的一次閲兵式上，當他闡述到自己的人民面臨的嚴峻形勢時，人們看到他流淚了。

近一年前，朝鮮關閉了邊境，以防止新冠病毒從鄰國中國擴散。

儘管有許多未經證實的報道稱，新冠病毒已在這個神秘的國家內傳播，但平壤仍否認有任何確診病例。

邊境封鎖已影響了與中國的貿易，目前已經下降了近80%。

一系列的颱風和洪水還摧毀了主要農作物和房屋。

據NK News網站報道，朝鮮首都平壤的超市貨架一度空空如也。韓國情報機構稱，糖等基礎商品的價格飆升。

外交消息人士告訴我，一些物品積壓在邊境，包括醫療用品。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 朝鮮YouTube博主恩雅（Un A）年輕有親和力，但背後傳遞的是朝鮮不變的政治宣傳。

好的情況下它們只是被耽擱了，但最壞的情況是它們根本無法進入這個國家。當然，嚴格的經濟制裁依然存在。

朝鮮比以往任何時候都更加與世隔絶。

從國內來看，有跡象表明，由於有人試圖賺取外快，全國各地興起的非正規市場受到了打擊。

這些資本主義的小跡象多年來一直被容忍，但現在國家也想要這筆錢。

維也納大學博士生彼得·沃德（Peter Ward）密切研究朝鮮經濟。他表示，這在疫情爆發之前就已經存在，「其中一些可以追溯到金正恩掌權之前」。

「但自2019年以來，我們看到對市場參與者的敵意程度以及對恢復國有零售業的重視程度，是值得注意和令人擔憂的，」他表示。

我們能做些什麼呢?

韓國一直暗示，拜登政府應向平壤發出願意對話的信號。

總統文在寅在新年致辭中再次表示，他願意「隨時隨地」與朝鮮領導人會面。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 文在寅在軍事分界線親自迎接金正恩。

但金正恩拒絶了這一橄欖枝，並經常將首爾排除出對話之外。他拒絶了韓國在新冠肺炎藥物和疫苗方面提供援助或合作的建議。

NK News的分析師金正民（Jeongmin Kim，音譯）表示，現在是「首爾降低預期的時候了」。

「這次黨代會讓文在寅總統更清楚地認識到，朝鮮對朝韓合作這種象徵性的小事不感興趣。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 朝鮮」脫北者「現身說法 解釋為何金正恩掌權後更難逃離朝鮮。

「但就像對美國一樣，朝鮮並沒有對文在寅完全關閉大門，而是留下了條件：幾乎在說讓我們看看你會怎樣做。」

「這是一個苛刻的要求，少站在美國一邊，與朝鮮牽手。文在寅不能這麼做。」

「但因為朝鮮把它視為條件性的，並且沒有完全切斷關係，首爾很可能會抓住這一希望，並可能繼續進行它能做的事情——繼續就公共衛生合作發出橄欖枝，以至少控制事態爆炸的風險，直到2022年文在寅的任期結束。」金正民表示。

因此，達成協議的所有道路似乎都要經過華盛頓。新政府有一份數量越來越多、要求越來越高的優先事項清單，而朝鮮只是其中之一，它正在努力吸引人們的注意。

不過，多數分析人士認為，如果美國候任總統未能迅速作出反應，朝鮮將採取行動，可能會試射彈道導彈。