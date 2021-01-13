非洲新冠確診病例總數超過300萬 南非疫情最為嚴重

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 非洲新冠確診病例總數超過300萬例。

2021年初非洲南部地區爆發的第二波新冠病毒疫情更加猛烈，各國採取更嚴格的封鎖措施。

雖然非洲疫情仍在上升階段，但截止目前，經濟和醫療水平較弱的非洲國家總體疫情狀況相比國際原來預期仍算較好，死亡率也較低，這是什麼原因？

在南非發現變異的新冠病毒後，當地的醫學專家警告說，新冠疫情在南非的爆發目前僅是開始，還會出現第三甚至第四波疫情。

到2021年1 月10日，非洲疾病預防控制中心的數據顯示，非洲累計新冠確診病例已突破300萬例。截止12日，總死亡超過7.35萬例。而2020年11月下旬非洲新冠確診病例才突破200萬例，死亡病例超過4.8萬例。

南非疫情

目前，南非疫情最為嚴重，截止12日總確診人數高達近125萬例，佔非洲總確診人數約1/3。但該國新冠總死亡數截止12日超過3.3萬例，佔非洲死亡病例總數近一半。

南非2020年7月經歷過第一波疫情高峰，單日新增確診病例曾高達1.3萬例左右。之後，疫情逐漸平穩，每日新增病例數降至2000例左右。但從2020年11月下旬開始，疫情出現反彈。

特別是2020年底南非發現變異的新冠病毒後，疫情蔓延速度加快，感染人數迅速上升，每日重回萬人以上並不斷突破紀錄。開普敦、約翰內斯堡、比勒陀利亞等大城市均成為第二波疫情的熱點地區。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南非疫情2021年初最為嚴重，佔非洲總確診人數約1/3，佔非洲死亡病例總數近一半。

該國政府收緊新冠疫情防控措施，將防疫封鎖等級從2020年底之前的一級上調至1月15日的三級，包括禁止室內和室外聚會、延長宵禁時間、在公共場所不佩戴口罩將被拘留或罰款，關閉疫情熱點地區的海灘、公園和公共游泳池等。

比勒陀利亞大學診斷學研究教授蒂瓦尼·馬桑巴表示，南非疫情大流行才剛剛開始，會有第三波，甚至第四波疫情到來。

對南非當局顯然未能確保疫苗供應，也有越來越多的批評。上周，南非衛生官員宣佈，到下月底，大約150萬劑阿斯利康疫苗將會首先提供給衛生工作者。

目前還不清楚該國政府如何兌現在一年內將近6000萬公民中三分之二的人口接種疫苗的承諾，但南非將通過全球一項向較貧窮國家公平供應廉價疫苗的倡議為該國10%的人提供足夠的疫苗。

非洲其它國家

在2020年初，除了南非以外，南部非洲的剛果民主共和國、馬拉維、納米比亞、贊比亞和津巴布韋等國的新冠疫情也在持續增長。

非洲北部國家疫情也同樣令人擔憂。截止12日，非洲新冠確診病例確診總數最多的前幾個國家除了南非外，大多都在非洲北部，總病例數超過10萬的分別是摩洛哥、突尼斯、埃及、埃塞俄比亞、利比亞、阿爾及利亞等。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 非洲人口平均年齡遠低於歐美，無症狀感染者較多。

排在後面的是位於西非的尼日利亞，截止11日，病例確診總數也超過了10萬。尼日利亞是非洲人口最多的國家，有2億人口。

再後是位於東非的肯尼亞，截止12日，該國病例確診總數也接近10萬。

分析：疫情好於最初預期的原因

雖然非洲疫情仍在爆發上升期，但不論從感染率還是死亡率來說，2020年疫情在全球爆發蔓延之初讓國際公共衛生專家擔心的經濟和醫療水平較弱的非洲地區的情況卻好於預期，相對較低。

分析原因，非洲當地及國際衛生專家們認為，不少非洲國家多年受到瘧疾、埃博拉等傳染疫病困擾，防疫有更多基層網絡組織和經驗。

面對新冠疫情，他們首先防疫動作比較及時、迅速。2020年新冠疫情在國際上爆發之初，多數非洲國家很快開始應對，限制人員流動、關閉學校，要求公眾洗手，戴口罩等。很多非洲國家較早採取了社交隔離、全面封鎖等強有力的舉措，甚至未等疫情在該國蔓延之前就開始嚴格的防疫限制。

其次，民眾對政府防疫配合程度較高。一項2020年中期的國際調查顯示，18個非洲國家中85%的受訪民眾都贊成並在公共場合戴口罩。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年新冠疫情爆發之初，防疫經驗豐富的非洲國家行動迅速。圖為2020年尼日利亞選舉投票不忘防疫。

再次，也有分析指出，非洲人口相對年輕，抵抗力更強，重症較少。很多非洲國家確診和死亡病例年齡大多低於60歲，很多病例並無症狀。

此外，美國馬里蘭大學的研究人員進行的一項研究發現，溫度、濕度和緯度與新冠病毒傳播之間也有關聯。他們認為，特別是在非洲中部沿赤道地區的國家氣候炎熱潮濕，病毒傳播反而較慢、不易。

但因為面對恢復經濟的壓力，非洲國家從2020年7月到8月起陸續取消封城、宵禁等措施，恢復城市間交通和國內外航線，復工復產複學，人們的新冠防範意識逐步弱化，導致疫情出現一定程度反彈。