美國大選：特朗普被社交平台下架 各方質疑科技公司權力過大

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國大型科技公司掌握重大權力，能讓總統特朗普（川普）「噤聲」

繼推特決定關閉美國總統特朗普（川普）賬戶之後，亞馬遜也撤銷對特朗普支持者愛用的社交媒體Parler的網絡支持。

上述舉動被認為顯示了大型科技公司所掌握的重大權力。這些公司有能力左右網絡和社交媒體聲量，並設法讓特朗普及其支持者的聲音「下架」。

Parler是推特之外的另一個社交媒體平台，號稱使用者能夠暢所欲言，在特朗普支持者當中尤其受到歡迎。

Parler推出後成長速度非常快，許多特朗普支持者因為推特的種種限制而轉為使用Parler，但該平台一直依賴亞馬遜提供雲計算服務（Amazon Web Services）。

但是亞馬遜認為Parler平台上存在許多煽動對立和暴力傾向的內容，而決定終止提供網絡存取服務，並通知Parler另行尋找新的網絡託管服務。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， Parler在特朗普支持者當中尤其受到歡迎

無法讀取

BBC網絡事務記者泰迪（Joe Tidy）表示，推特關閉特朗普賬戶，亞馬遜終止向Parler提供雲計算服務，都被視為是美國國會大廈騷亂之後，美國大型科技公司對特朗普及其支持者「拆台」的行動之一。

泰迪嘗試登入Parler社交媒體平台，但已經無法讀取內容，這個成長快速的手機應用就這樣憑空消失，谷歌和蘋果商店也被下架。

Parler或許能找到新的網絡存取服務，但是失去亞馬遜雲計算服務這個全球最大的網頁存取服務，意味著其他提供商也可能跟進拒絶他們的生意。

亞馬遜終止提供Parler雲計算服務這並不是首例，過去也曾經發生過白人至上主義網站和擁槍團體網站被下架的前例。

另一標榜言論自由的平台，Gab手機應用也遭到蘋果和谷歌商店下架，但該平台宣稱其網頁版仍然能夠使用，而且近日來使用者急速增加。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 推特關閉特朗普賬戶引發爭議

自主審查

在美國國會大廈遭到衝擊之後，推特宣佈已經關閉了超過7萬個與匿名者Q陰謀論有關的賬戶。

臉書也表示，正在移除所謂美國總統大選存在舞弊的不實宣稱內容。

自從特朗普支持者衝擊國會大廈後，特朗普幾乎已經被社交媒體「噤聲」，這也引發一些人質疑社交媒體平台自主實施審查。

德國總理默克爾表示，這麼做是「有問題的」，歐盟委員會委員布雷頓（Thierry Breton）表示，「（社交媒體平台的）CEO能夠下架總統，而沒有任何核查和平衡措施，令人費解。」

英國衛生大臣漢考克表示，社交媒體現在「做出編輯決定，選擇誰可以出聲音，誰不能出聲音。」

俄羅斯反對派政客納瓦利內（Alexei Navalny）表示，推特關閉特朗普賬戶是不能接受的審查行為，雖然推特是一家私營公司，但在俄羅斯和中國，許多私營公司都成為政府的打手。

特朗普或許會另起爐灶，到其他平台上發聲

捲土重來？

在推特賬號被關閉之前，特朗普曾經發表推文指責所謂的230條款危害言論自由，《通信規範法》第230條（Section 230）規定社交媒體平台不需要為用戶推文內容負責。

特朗普在總統任期內多次威脅廢除該條法律，但許多人認為廢除該條法律實際上更加危害言論自由，因為沒有該條法律的保護，社交媒體平台將被迫更嚴格審查用戶發表的內容。

美國候任總統拜登也表示支持廢除該條法律，提高社交媒體平台的自律，減少假新聞的散播。