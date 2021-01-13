美國眾議院審議彈劾特朗普議案在即 共和黨內掀起倒戈潮

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國副總統彭斯據報已經表明不會動用憲法第25修正案，令特朗普提前下台。

美國眾議院表決彈劾特朗普的議案前夕，多名資深共和黨人先後表態將投票支持議案，包括屬共和黨的前副總統切尼（Dick Cheney）的女兒、現任眾議院議員莉茲（Liz Cheney）。

莉茲被視為共和黨在眾議院的第三號人物。她日前發表聲明解釋自己的決定，形容特朗普背棄了自己身為總統的職責和自己對憲法的誓言，程度「無人能及」。她又指控特朗普「召來暴徒、集合暴徒、然後燃點這場襲擊的火種」。

屬共和黨的眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）雖然反對彈劾，但美國媒體報道他將不會要求共和黨議員投票反對彈劾議案，意味共和黨人可以按自己的意願投票，但由於議案在民主黨控制的眾議院本身已經有足夠票數通過，因此有多少共和黨人投票時倒戈並不會影響結果。

據報，同屬共和黨的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）私下向幕僚形容他對民主黨要彈劾特朗普很高興，因為這樣可以把特朗普從共和黨趕走。

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美國《華盛頓郵報》也報道，麥康奈爾私下指出，特朗普的確犯下可以被彈劾的罪名。

目前已經表態將會在眾議院支持彈劾特朗普的共和黨人，還包括凱特克（John Katko）和金青格（Adam Kinzinger）。

另外，美國副總統彭斯據報已經表明不會動用憲法第25修正案，令特朗普提前下台。彭斯早前向眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發信，指第25修正案的原意「並不是用來懲罰或奪權」，因此外界預期民主黨將會按計劃發動彈劾程序。

特朗普： 共和黨的政治負債？

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）形容，特朗普在黨內的支持在他腳下瓦解掉。即使不計算美國國會大樓的騷亂，越來越多共和黨人都視特朗普為一個漸漸喪失影響力的政治負債。

他說，如果麥康奈爾認為與特朗普割席對自己的政治前途有幫助，即使要跟民主黨人合作，他也會考慮這樣做。

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眾議院將在周三（1月13日）就彈劾議案表決，預計會獲得通過，到時候特朗普將成為美國歷史上首名任內兩次面臨彈劾的總統。

彈劾議案之後會交由參議院審議，但參議院目前仍然由共和黨控制，路透社報道共和黨不大可能在特朗普1月20日卸任前召開會議處理這個議案。

彈劾分兩個主要程序，眾議院以簡單多數票通過指控後，參議院將會判定總統特朗普煽動叛亂的罪名是否成立。

參議院需要三分之二的議員投票同意，特朗普才會被判定有罪。這意味著，需要17名共和黨人倒戈才會致特朗普被定罪。

《紐約時報》周二（1月12日）報道，最少有20名共和黨參議員表示對特朗普定罪持開放態度。

如果特朗普在卸任後被參議院認定有罪，他將失去卸任總統的特權，包括安保和養老金等。國會也可能禁止他再次擔任公職，這只需要參議院的簡單多數贊成。

國會騷亂的調查有什麼進展？

美國當局已經找出最少170有份參加騷亂的示威者的身份，當中70人已被起訴。聯邦調查局說預計最少另外數百人會被起訴，面臨煽動叛亂等罪名，最多會被判囚20年。

當局也要求這些人主動投案，社交網站上有人呼籲讓公眾舉報那些被認為參加騷亂的人。