美國候任副總統哈里斯《Vogue》封面照引發爭議

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 《Vogue》雜誌主編安娜·溫圖爾表示，候任副總統卡瑪拉·哈里斯的封面照片是意在突出她的政治成就。

美國候任副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，賀錦麗）登上新一期美國版《Vogue》時尚雜誌封面，但是雜誌的封面照片受到批評。

有批評者指，該封面照片的選擇貶低了這位美國歷史上首位當選副總統的有色人種政治家所代表的成就，迫使雜誌主編安娜·溫圖爾（Anna Wintour）發聲為雜誌的封面選擇辯護。

該封面照片當中，哈里斯一身非正式裝束，包括牛仔褲和一雙匡威（Converse）板鞋。

自封面於周日（1月10日）公布以來，社交媒體上就有網民批評《Vogue》，指封面照片未能反映哈里斯的成就。

《華盛頓郵報》的時尚評論家羅賓·吉凡（Robin Givhan）就指，該封面照片沒有給予哈里斯「應有的尊重」。

此外，社交媒體上還有網民質疑，《Vogue》雜誌是否在對照片進行後期處理時將哈里斯的膚色修得更淺。

56歲的哈里斯未有對此作公開回應，但有媒體引述消息源指，候任副總統對雜誌的選擇感到「意外」。

雜誌主編安娜·溫圖爾表示，該照片正在為了突出哈里斯的成功之處。

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溫圖爾還作出了解釋，為什麼《Vogue》決定用這一張照片作為雜誌二月號的封面，而不是另一張哈里斯身穿較正式西裝的肖像。

「我們所有人都非常、非常強烈地覺得，候任副總統稍稍不那麼正式的那張肖像真實反映了我們所身處的時刻，」溫圖爾說。

本身作為民主黨一個有影響力的支持者，溫圖爾還說道：「我們覺得要反映這個全球歷史當中的悲劇時刻，一張更加不正式的照片……真實地反映了拜登/哈里斯的選戰所代表的標誌性意義，以及他們試圖完成的成就——而我確信他們會做得到，」

《Vogue》內的消息源向《紐約時報》表示，另外一張較正式的照片可能會被用作另一個印刷版本的封面。

兩張照片都是由泰勒·米徹爾（Tyler Mithcell）拍攝。他在2018年成為第一個拍攝《Vogue》雜誌封面的黑人攝影師。

該雜誌過去曾因為一些與種族相關的問題而受到批評。