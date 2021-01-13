2021世界人權報告：中國、美國受到角度不同的批評

圖像來源，EPA

《2021世界人權報告》1月13日出籠，這個由總部設於紐約的「人權觀察」組織（HRW）推出的報告對世界各國人權狀況進行年度回顧。

《2021世界人權報告》中國部分主要聚焦過去一年在香港、新疆等地的人權問題，以及新冠疫情期間中國各地所發生的各類「噤聲」和打壓事件，認為中國人權狀況「惡化」。

而在美國部分中，「黑人命也是命」運動，「佛洛伊德」之死引發的抗議示威，以及政府對新冠疫情的處置不當等問題都有分析，得出結論是，美國人權有「重大缺失」。

報告也對包括亞非拉美歐澳等世界更多國家的人權事件有所綜述評估。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 人權觀察組織執行主席羅斯呼籲即將就任的拜登政府把人權作為國內外政策的一部分

中國人權「惡化」

報告一上來就指出，中國人權紀錄惡化的主要根源是「威權主義」，「強迫向中國共產黨效忠」的鎮壓措施，以及對言論的封堵與「噤聲」。

人權觀察執行長羅斯（Kenneth Roth）還在導言中直接呼籲即將上任的美國拜登政府應更加尊重人權，並將人權作為國內外政策的一環，以防​​近幾十年每當白宮易主就會發生的「人權政策大震蕩」。

報告也注意到，世界各國敢於對中國不斷侵犯人權行為表達「嚴重關切」並作出譴責的越來越多，但採取實際行動的「比較少」。

香港

在香港部分中，人權觀察報告歷數了過去一年多時間裏，有百萬眾參與的示威如何遭到打壓和鎮壓。

報告提及強行通過《國家安全法》，逮捕學生、媒體和政治團體人物等等導致人權狀況惡化等事件。

報告也涵蓋了香港電台《頭條新聞》節目「迫於政治壓力停播」、《紐約時報》記者遭「拒簽」，以及新聞自由持續惡化等狀況。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新疆教育營

新疆、西藏和新冠疫情

在新疆部分，報告主要關注教育營和很多維吾爾族人繼續被「拘押或服刑」的現象。

報告也指出，即使很多被「釋放」的人士依然無法與海外親屬取得聯絡。

另外，國際企業在中國設置的代工廠使用維族勞工的事情也在報告中有所提及。

除上述部分外，報告也涉及西藏「強制同化」、新冠疫情期間當局打壓民間報導，封城期間將民居從外部反鎖，以及其他一些民權、人權受到侵犯的例子。

報告最後也對國際間所表達的對中國人權問題的日益不滿有所涉及，但是指出國際間敢於公開批評的國家多了，但是採取實際行動的仍然比較少。

中國政府回應

截止到發稿時間，中國政府方面還沒有對人權觀察的年度報告作出正式評論。

不過，中國外交部曾在網路發表言論反駁國際間有關香港和新疆人權問題方面的批評聲音。

中國外交部網頁文章指出：「一些美西方人士就涉香港、涉新冠肺炎疫情、涉新疆等問題無端指責中國人權狀況，散播了很多謬論，充滿對中國的無知和偏見」。

文章還說：「我們編寫了《關於涉華人權問題的各種謬論及事實真相》，用事實說話，用真相講理」。

美國人權「重大缺失」

本年度報告也較大篇幅地批評了美國的人權紀錄。

批評的重點在於美國政府對新冠疫情的處理方式，以及對少數族裔權利的保護不力。

圖像來源，Reuters

報告批評說：「新冠肺炎對於黑色、棕色人種和原住民族嚴重不成比例的影響，及其與長期存在的衛生、教育與經濟地位差距的關聯，揭示出過往公然種族歧視的法律與政策的持久影響，以及對平等的持續阻礙。」

「5月，喬治・佛洛伊德（George Floyd）遭警察殺害，以及其他一連串警察殺害黑人事件，引發大規模、基本上和平的抗議活動，在許多地方遭遇到地方和聯邦執法人員的粗暴對待。」