拜登就職：歷史上哪些總統曾缺席繼任者就職典禮

圖像來源，Reuters/Erin Scott

特朗普總統已經宣佈不參加拜登的總統就職典禮。如果不食言，則可以算是一個半世紀以來破慣例的第一人，如果不算1974年福特總統接任因水門事件辭職的前任尼克松缺席那次。

但19世紀美國歷史上，曾有四位卸任總統不顧傳統缺席繼任就職大典。

他們是誰？破慣例的理由是什麼？

約翰·亞當斯（John Adams），1801年

約翰·亞當斯是美國第二任總統，1801年接替他的新總統托馬斯·傑斐遜（Thomas Jefferson）宣誓就職，他沒有出席儀式，開了歷史先河。

據白宮歷史協會（White House Historical Association, 縮寫WHHA）資料顯示，亞當斯根本沒有被正式邀請參加新總統就職典禮。

WHHA還提供了進一步分析，認為亞當斯不出席傑斐遜就職典禮可能出於良好意圖，因為那次選舉爭奪十分激烈，兩大政黨之間劍拔弩張，敵意和緊張一直在延續。

美國第一任總統喬治·華盛頓（George Washington）四年總統任期屆滿卸任，亞當斯勝選接任，宣誓就職那一刻，華盛頓就站在旁邊，成為權力和平交接的重要象徵，後來成了不成文的傳統。

四年後，亞當斯也開了個先河 — 美國歷史上第一次總統爭取連任失敗。他不出席繼任總統就職儀式主要是不是因為這一點，並沒有明確史料記載。

無論如何，即便亞當斯缺席，傑斐遜的就職典禮仍舊作為美國兩大競爭政黨之間第一次權力和平移交載入歷史。亞當斯代表聯邦黨（Federalist Party），傑斐遜代表民主-共和黨（Democratic-Republican Party）。

圖像來源，White House, USA 圖像加註文字， 約翰·昆西·亞當斯（1767-1848），美國第六任總統

約翰·昆西·亞當斯（John Quincy Adams），1829年

約翰·昆西·亞當斯是約翰·亞當斯的兒子，1824年在選舉中擊敗安德魯·傑克遜（Andrew Jackson）成為美國第六任總統，四年後競選連任卻敗給了傑克遜。1828年，傑克遜勝選，報了舊仇。次年宣誓就職，昆西·亞當斯拒絶出席典禮。

亞當斯陣營抨擊傑克遜蓄奴，重婚，因為他結婚時太太與前夫的離婚申請（1793年）還沒有獲准，1794年才拿到離婚證。雷切爾·傑克遜在丈夫宣誓就任總統前3個月心臟病發作去世，享年61歲。

馬丁·范布倫（Martin Van Buren），1841年

美國第八任總統范布倫1841年3月4日沒有出席繼任威廉·亨利·哈里森（William Henry Harrison ）的總統就職儀式，具體原因至今不清楚。在旁人眼裏看來范布倫跟哈里森關係友好，似乎沒有理由缺席後者的就職大典。

WHHA資料顯示，哈里森在2月份就抵達華盛頓，范布倫很快在白宮跟他見面，兩天後又在白宮設歡迎晚宴為哈里森接風。當時《巴爾的摩太陽報》報道說，可以期待「照樣和夕陽同時出現在地平線上的景象」。

不過，從另一個角度看，范布倫缺席哈里森的就職儀式也許很明智，或者說幸運，因為儀式從頭到尾持續了1小時45分鐘，這個最長紀錄保留到今天未被打破。

圖像來源，Print Collector/Getty Images 圖像加註文字， 美國歷史上第一位遭彈劾的總統安德魯·約翰遜

安德魯·約翰遜（Andrew Johnson），1869年

約翰遜的繼任，尤里西斯·辛普森·格蘭特（Ulysses Simpson Grant）1869年宣誓就任總統時，美國南北戰爭已經結束，但戰爭的影響仍在延續。格蘭特是陸軍上將，美國歷史上第一位從西點軍校畢業的總統，南北戰爭後期任聯邦軍總司令。

格蘭特對約翰遜的種族主義態度難以接受，作為聯邦軍總司令還曾大力阻止約翰遜解僱戰爭部長斯坦頓（Edwin Stanton）。約翰遜因為解僱斯坦頓遭國會彈劾時，格蘭特明確支持。

儘管彈劾未成，但讓約翰遜站在格蘭特身邊見證後者宣誓就任總統，難度之大不言而喻。屬下嘗試說服雙方各讓一步，但約翰遜不妥協。史料稱格蘭特宣誓就職期間約翰遜在召集內閣開會。

圖像加註文字， 1960年大選，參議員肯尼迪和副總統尼克松角力，首次電視辯論直播，開美國大選先河

威爾遜和尼克松

如果不算20世紀兩位總統，伍德羅·威爾遜（Woodrow Wilson）和理查德·尼克松（Richard Nixon），那麼特朗普應該是美國歷史上第五位打破傳統缺席繼任就職典禮的前任。

1921年，威爾遜總統因為健康原因沒有出席新總統沃倫·G·哈丁（Warren G. Harding）的就職典禮，因為他不久前中風，身體不適。不過，他當天還是跟哈丁一同乘車前往國會，但沒有參加儀式。美國有線新聞網（CNN）引述威爾遜總統圖書館策展人菲利普斯（Andrew Phillips）說，威爾遜直接告訴繼任自己不會參加儀式，因為登台的階梯對自己來說太陡了，怕摔跤。

另一位缺席繼任就職禮的尼克松總統，情況比較特殊：他是因為水門事件醜聞在第二個任期內辭職的，副總統接任總統宣誓就職時，他已經不再是美國總統。

據有線電視歷史頻道， 尼克松1974年8月8日告訴副總統傑拉德·福特（Gerald Ford）自己凖備次日正式辭職，根據憲法規定福特接任總統。

8月9日上午9：30，尼克松夫婦攜全家在白宮東廳發表告別講話，11：35分遞交辭呈後登上直升機離開白宮，再轉乘總統專機空軍一號飛往加利福尼亞。空軍一號在加州聖克萊門特降落時，尼克松已經是一位普通公民。

從技術上講，福特在尼克松辭職一分鐘後即接任總統職務，但宣誓就職儀式是一個小時之後，首席大法官沃倫·伯格（Warren Burger）於下午12:05在白宮東廳為他主持的。