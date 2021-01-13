美國國會第二度彈劾總統特朗普：解疑五個關鍵問題

圖像來源，Reuters

美國國會眾議院13日（周三）通過對特朗普的彈劾議案，特朗普成為美國歷史上首位被二度彈劾的總統。

眾議院在辯論後進行投票，結果以232票贊成197票反對通過以「煽動叛亂」的指控對特朗普進行彈劾的議案。

多名共和黨眾議員加入民主黨行列，投票贊成對特朗普的彈劾條款。

特朗普會被提前趕下台嗎？

特朗普的總統任期還剩7天。目前看來，他很可能將繼續留任至候任總統拜登接班。

接下來，參議院將會審議彈劾案。參議院預計會在拜登1月20日宣誓就任後才展開辯論。屆時，新一屆國會宣誓就任，民主黨人將在參議院佔優。

民主黨拿下佐治亞州參議員補選的兩個席位，兩黨在參議院各佔50個席位，候任副總統哈里斯（Kamala Harris, 賀錦麗）將掌握打破平衡的那一票。

特朗普被認定有罪的機會有多大？

民主黨在新一屆國會有微小的優勢，但剛過半數的票數並不足夠。

美國憲法規定，如果要讓總統免職，需要參議院三分之二以上的議員同意其有罪，即17名共和黨人需要倒戈，特朗普才會被認定有罪。

上周的國會暴動事件促使不少共和黨人跟特朗普劃清界限。

根據《紐約時報》的報道，多達20名共和黨參議員對認定特朗普有罪持開放態度。然而，在參議院審理時，他們的態度會產生什麼變化，目前仍不得而知。

共和黨參議院領袖麥康奈利的立場十分關鍵。他周一表示，還未就如何投票作出最終的選擇。此前多家美國媒體引述麥康奈利身邊的信源稱，他傾向於認定特朗普有罪，但麥康奈利稱這些報道只是揣測。

需要澄清的是，參議院判定的有罪與否，只決定總統是否應該被撤職，而並非刑法定義的犯罪。

喬治梅森大學法律教授索敏（Ilya Somin）此前接受《華盛頓郵報》採訪時稱，彈劾基本上是一個決定某人是否該被辭退的過程，只是使用的對象只限於總統。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 眾議院彈劾投票現場

如果特朗普在卸任後被認定有罪，這意味著什麼？

作為前總統，特朗普依然可以被彈劾。

這將在他的政治生涯中留下污點，還將堵上他再次參選總統或擔任公職的道路。近來有傳言稱，特朗普正籌備在2024年大選中捲土重來。

但對於拜登新政府來說，時機卻有點尷尬。當新政府大刀闊斧推行百日新政時，輿論可能仍會聚焦在卸任總統特朗普的彈劾案上。

美國政治撕裂將會進一步加深，制約拜登上任初期的施政空間。

圖像來源，AFP

特朗普怎麼說？

按照以往經驗，特朗普在眾議院彈劾他的日子，肯定會在社交媒體推特上滔滔不絶。

不過由於推特早前將他的賬戶封禁，特朗普當日轉而通過白宮發佈簡短聲明，稱他對暴力「說不」。

「有鑒於報道稱更多遊行即將展開，我敦促遊行中必須沒有暴力，沒有任何形式的違法和破壞行為，」他在聲明中表示，「這些不是我支持的東西，也不是美國支持的行為。我呼籲所有美國人降低緊張氣氛，保持冷靜的情緒。」

特朗普可以赦免自己嗎？

坦白說：我們不知道。

從未有美國總統自我赦免，而憲法關於赦免權力的條款非常簡略，定義廣泛。

在卸任之後，特朗普將會回歸平民身份。失去總統特權後，他可能成為各種民事與刑事訴訟中的被告。

目前，特朗普及相關機構面臨至少六個官司，其中紐約州一項針對特朗普公司的刑事調查最為嚴峻。

媒體紛紛猜測，他將在卸任之前赦免自己。

有的法律專家稱，總統沒有赦免自己的權力。他們引用前美國總統尼克松（Richard Nixon）因水門事件辭職前美國司法部發表的文書，其中稱 「基於沒有人能裁決涉及自身的案子這一基本規則」，尼克松無權自我赦免。