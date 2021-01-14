美國死刑：聯邦死囚監獄唯一女性被注射毒劑處死，近70年來首次

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 麗莎·蒙哥馬利在2007年被判處死刑。

美國聯邦死囚監獄中唯一的女性麗莎·蒙哥馬利（Lisa Montgomery）於周三（1月13日）被執行死刑，她的罪名是謀殺。

在美國最高法院最後一刻解除死刑緩期執行的指令後，蒙哥馬利在印地安納州特雷霍特的一所監獄以毒劑注射的形式被處死。

案件受到關注是因為她的律師辯稱，蒙哥馬利目前患有精神病，且在童年時期遭受過嚴重的虐待。

52歲的蒙哥馬利曾於2004年在密蘇里州勒死一名孕婦之後，剖腹取出嬰兒作為人質綁架。

23歲的受害者鮑比·喬·斯汀內特（Bobbie Jo Stinnett）大量失血至死，但是她的嬰兒後來被安全找回，交還給她的家人。

蒙哥馬利是美國政府67年來處決的第一個女性聯邦死囚。

據見證人稱，蒙哥馬利被執行死刑的過程中，有一名女性站在她旁邊，取下了她的面罩，問她是否有最後的遺言。蒙哥馬利回答說「沒有」，之後沒有再說其他。

她在1時31分（格林尼治標凖時間6時31分）宣告死亡。蒙哥馬利的律師凱麗·亨利（Kelley Henry）表示，所有參與這場處決的人「應該感到羞恥」。

「政府在急於殺害這個受過創傷且患有妄想症的女性時毫不遲疑，」凱麗·亨利在一份聲明中說，「對麗莎·蒙哥馬利的處決遠不是正義。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 要求終止死刑的抗議者聚集在印地安納州特雷霍特的監獄外。

這一宗死刑的執行此前被兩次延期——第一次是因為新冠病毒疫情，第二次則由於一名法官的指令——之後最高法院的一項指令為死刑清除了障礙，於周三凌晨執行。

戲劇性的轉折發生在周一晚上，印地安納州一名法官中止了已經排定日程的注射程序，直至鑒定神智能力的聽證會可以進行。

蒙哥馬利的律師辯稱，她一出生就有腦損傷，精神病太嚴重而不能被處決。

有家庭成員表示，她在童年長期受到父親的身體虐待和性侵害，又被母親販賣過。律師表示，她受到過如此暴力的對待，已經構成虐待。

她的辯護團隊認為，在犯下罪行的時候，蒙哥馬利處於精神錯亂並且脫離現實的狀態。這一觀點得到了41名現任和前任律師以及包括美洲人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights）等人權機構的支持。

但是其受害者的家人及朋友則表示，蒙哥馬利所犯下的罪行是如此可怕，無論她的精神健康狀況如何都應該被執行死刑。

她在密蘇里州的斯基德莫爾市殺害了23歲的斯汀內特，此前她在網上借二人對狗的共同愛好而與她結成好友。蒙哥馬利駕車到斯汀內特的家，以體力制服懷孕的斯汀內特，用繩子勒死了她，之後剖開她的子宮取出嬰兒。

警方後來發現蒙哥馬利懷抱著嬰兒，她聲稱這是自己在前一天生下的小孩。隨後她的故事無法自圓其說，才供認了殺人的事實。

她在2007年被判罪名成立。一天後，她被判處死刑。

以法律程序尋求改判失敗

BBC駐華盛頓記者傑西卡·盧森霍普（Jessica Lussenhop）分析

尋求保住死囚性命的抗爭總是直到最後一刻都充滿戲劇性的，而試圖免麗莎·蒙哥馬利一死的抗爭更是如此。雖然眼下只有總統特朗普有權力赦免她，將她的刑罰改判為終身監禁，但是如果她的律師能夠將她的死刑執行拖延至候任總統拜登就職之後，他們同樣可以達成這個目的。拜登此前已經聲稱要在聯邦政府層面上終結死刑。

然後，像很多死刑案件一樣，就在蒙哥馬利的律師團隊與推動執行死刑的司法部律師對抗至最後一刻仍陷於法律文件整理程序時，一切結束了。最終，美國最高法院駁回蒙哥馬利全部三項法律質疑，包括其中一項聲稱對神智能力不足的蒙哥馬利行刑屬於違憲的說法。

自2008年以來，蒙哥馬利就一直被囚禁在得克薩斯州的一個專為有特殊需要的女性囚犯而設的聯邦監獄。她在那裏一直接受精神科治療。自從得知她的行刑日期之後，她就一直被單獨囚禁，並且接受防止自殺監督。

蒙哥馬利的律師凱麗·亨利表示，她原本的法律辯護理據極度不充分，只提出了很少有關她受到虐待、創傷和精神病方面的細節。

美國最高法院在1972年曾在州和聯邦層面取締死刑，但是四年後又推翻這一決定。自1976年以來，除麗莎·蒙哥馬利之外還有16名女性被執行死刑，但是全部都是由各自的州推動執行，而不是由聯邦政府。

根據美國死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）的資料，在蒙哥馬利之前，上一個被美國政府執行死刑的女性是邦妮·海迪（Bonnie Heady），她在1953年密蘇里州的一個毒氣室中被處死。