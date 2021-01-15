「羅傑叔叔」黃瑾瑜刪除與「反共」網紅合作視頻引發風波

圖像來源，Alamy 圖像加註文字， 馬來西亞喜劇演員黃瑾瑜刪除了一段與中國政府批評者合作的視頻，並向粉絲道歉，但這讓他陷入新的風波。

馬來西亞喜劇演員黃瑾瑜（Nigel Ng）刪除了一段與中國政府批評者合作的YouTube視頻，並向粉絲道歉。

29歲的黃瑾瑜在YouTube上有300萬訂閲用戶，他以扮演的食評人角色羅傑叔叔（Uncle Roger）形象深入人心，常對亞洲菜譜視頻進行點評。

周二（1月12日），黃瑾瑜在中國社交媒體微博上為在自己曾與另一名人氣頗高的YouTube網紅陳興（Mike Chen）合作拍攝視頻而道歉。

陳興此前曾在社交媒體發表聲援香港抗議者與批評新疆維吾爾族人權問題的言論。

黃瑾瑜的決定讓他陷入新的風波。在海外，一些人指責他迎合中國。與此同時，他在中國社交媒體受到歡迎，但也有中國粉絲表示不明所以。

在英國，觀眾們可能對他曾幽默點評BBC製作雞蛋炒飯的美食節目很熟悉。他以誇張且故意帶有亞洲刻板印象的評論方式，加上口頭禪「HaiYaa」幽默吐槽主持人的作法，使他很快走紅互聯網。

截至2021年1月，他的YouTube頻道觀看次數已超過 1.6億人次，擁有319萬訂閲者。

發生了什麼？

黃瑾瑜在周一（1月11日）在YouTube上傳了一段名為「羅傑叔叔評論史上最醜餃子」（Uncle Roger reviews ugliest dumpling ever）的視頻，然而，該視頻在一天後就被迅速移除。

黃瑾瑜是一名在英國工作的馬來西亞華裔，他在中國國內也小有名氣。他隨後在微博上為該視頻造成了不良的「社會影響」而道歉。

「考慮到事態的嚴重性及視頻本身可能造成的不好影響，我們在討論後決定對其及合作內容作出全網刪除處理，」他寫道。

圖像來源，Nigel Ng/Youtube 圖像加註文字， 黃瑾瑜以扮演的食評人角色「羅傑叔叔」形象深入人心。

黃瑾瑜表示，自己此前並不了解陳興的政治觀點和對中國「不正確的言論」，並補充稱自己「非常熱愛中國文化」。

陳興是一名擁有數百萬粉絲的美籍華裔視頻博主。他在YouTube頻道「嚴格餃子」（Strictly Dumpling）上發佈美食的系列視頻。

陳興曾嚴厲批評中國政府的政策和人權記錄，並在社交媒體提及新疆維吾爾人的遭遇和1989年天安門民運。他還呼籲推翻中國共產黨的統治。

此外，陳興還被指與中國政府禁止的精神團體法輪功有聯繫。

法輪功的信徒們說，他們是一個和平守法的團體，奉行能啟迪精神、增進健康的修煉方法，但中國政府在多年前便將法輪功定義為邪教。

有何反應？

周二，陳興對《南華早報》說：「我對瑾瑜的做法沒有敵意，因為他很難與（中共）的策略對抗。我真的希望他了解更多有關中共侵犯人權的事情，因為他生活在一個自由的國家，他可以這樣做。」

「我一直說我愛中國，我愛善良的中國人民。他們是我的自己人。但中共不是中國，當然也不應該等同於中國人民，」他補充說。

黃瑾瑜刪除視頻和道歉的行為導致一些人指責其為了中國粉絲進行自我審查。有人在推特上寫道：「人民幣的味道比味精好多了。是吧，羅傑叔叔？」。黃瑾瑜曾多次在自己的影片稱讚味精。

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在中國的微博上則是另一種畫風，很多人對他表達了支持。

「叔叔你一意識到這事馬上就把視頻下架，這麼照顧我們國內侄子侄女的心情，實在讓我更愛你了，」一名網友留言道。

但也有中國網友表示不清楚到底發生了什麼。

「uncle的政治敏感度好高，我們還完全不知道發生了什麼…」另一名網友寫道。

自我審查？

近年來，許多在華經營的外國公司都遇到了因產品或廣告激怒中國社交媒體用戶或觸碰政治「紅線」後，通過道歉平息爭議的情況。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 範思哲（Versace）在2019年被發現在所售服飾上，疑將台灣和香港單獨列為國家，遭到中國網友的大面積抵制。

此次黃瑾瑜的爭議事件似乎在中國很快被平息，在中國社交媒體上還沒有出現強烈的回應。