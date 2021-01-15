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特朗普支持者闖國會：攝影師前線紀錄
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特朗普支持者闖國會：攝影師前線紀錄
34 分钟前
一名美國攝影師在特朗普支持者闖國會時身在現場，拍下多張珍貴照片分享到社交平台。
其中令他印象深刻的是有示威者揚言要槍殺警員，該名警員被包圍時求饒稱，仍有小孩子，他未有死的凖備。
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