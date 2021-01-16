彈劾特朗普： 歷史上其他三位總統為什麼被彈劾

圖像來源，Print Collector/Getty Images 圖像加註文字， 美國歷史上第一位遭彈劾的總統，安德魯·約翰遜（Andrew Johnson）

特朗普是美國歷史上第三位遭國會下院彈劾的總統，如果不算辭職的尼克松。不過，他2019年、2021年兩次遭彈劾，卻是歷史第一。

那麼，歷史上其他二位遭彈劾的總統，還有一位險遭彈劾的總統，經歷了什麼？

1974年里查德·尼克松（Richard Nixon）和1998年比爾·克林頓（Bill Clinton）彈劾案，兩名當事人經歷了什麼？

1886年 — 安德魯·約翰遜（Andrew Johnson）

約翰遜的政治生涯從最基層起步，一路走高，進入聯邦參議院，在南北戰爭中是唯一一位支持聯邦、支持林肯的南方參議員，後來成為林肯的副總統。1865年林肯遇刺後，約翰遜接任。

內戰結束後陰影不散，約翰遜跟共和黨主導的國會在南方戰後重建議題上始終衝突不斷。當時的「激進共和黨人「一致在推動立法保護被解放黑奴的權益，對前南方軍隊將領。約翰遜則動用總統否決權阻擋共和黨的每一次努力。

1867年3月，國會通過一項法案，規定總統解僱內閣成員必須事先徵得參議院批准。約翰遜的回應是乘眾議院休會暫停了內閣一名政治對手，埃德溫·斯坦頓（Edwin Stanton) 的職務，斯坦頓則把自己反鎖在辦公室，拒絶離開。

斯坦頓風波成了最後一根稻草 — 眾議院立刻起草了包括11條指控的彈劾案。

圖像來源，Library of Congress 圖像加註文字， 安德魯·約翰遜在參議院聽證會上（木版畫）

眾議院投票通過彈劾案，提交參議院，最後以一票之差彈劾失敗；彈劾總統必須獲得參議院三分之二多數支持，約翰遜彈劾案的得票比這個最低線少了一票。

有些記載說，約翰遜得知彈劾案失敗的消息時哭了，併發誓要為自己恢復名譽。這一點似乎不太成功。

經過彈劾風波，他繼續總統任期直到屆滿，在任的最後幾個月繼續在由來已久的權力爭鬥中糾纏不已。

1869年，共和黨候選人尤利西斯·S·格蘭特將軍當選總統，約翰遜黯然退場，但仍秉承自己一貫的風格，不顧傳統缺席格蘭特的就職典禮。格蘭特總統任內，「激進重建」計劃得以推行。

約翰遜是美國歷史上最窮、唯一一位沒有上過學、出生社會底層的總統；他還給後代留下一份遺產，就是1867年以720萬美元的價格買了阿拉斯加。

圖像來源，Universal History Archive/Getty Images 圖像加註文字， 1864年美國競選海報，左為林肯，右為安德魯·約翰遜

1974年 — 理查德·尼克松（Richard Nixon）

圖像來源，Don Carl STEFFEN/Gamma-Rapho via Getty Images

嚴格說來，美國第37任總統理查德·尼克松1972年幾乎被彈劾，但彈劾案在眾議院的投票表決沒有發生。彈劾的起因是水門醜聞。

他手下的人撬門潛入民主黨全國總部，事發後舉世嘩然。調查發現，付給撬門入室者的酬勞，來自尼克松競選連任的競選資金。

那個地方在首都華盛頓特區一個叫水門（Watergate）的辦公樓群裏，史稱」水門事件「。

醜聞曝光後持續發酵，從簡單的撬門偷竊案開始，事態愈演愈烈，最後牽扯到白宮最高層，總統的幕僚和手下。

事發後將近兩年時間，尼克松一直在設法擺脫自己跟醜聞的幹系，但似乎越描越黑。經過一系列的司法訴訟，聯邦最高法院作出判決，要求總統必須交出白宮橢圓形辦公室的錄音帶，尼克松不得不服從。

這份後來臭名昭著的」煙幕彈「錄音帶上，可以聽到他親自命令下屬讓中央情報局（CIA）向聯邦調查局（FBI）施壓，停止後者深入調查水門大樓被侵入案件。

至此，尼克松再也無法從醜聞中脫身。

1974年7月27日， 眾議院司法委員會投票通過了有三項指控的彈劾動議：阻撓司法、濫用職權、藐視國會。按照程序，這份議案被提交眾議院全體投票表決。

普遍認為如果眾議院就此表決，肯定全票通過，參議院也不會反對。但是，這個表決沒有發生。

1974年8月9日，尼克松辭職。到目前為止，他是美國歷史上第一個也是唯一一個辭職的總統。

圖像來源，Bettmann/Getty Images 圖像加註文字， 尼克松在白宮東廳向工作人員宣佈辭職。副總統福特隨後接任。

他在辭職講話中說：」我從來都不言棄。任期結束前離職跟我所有的本能相悖。但是，作為總統，我必須把美國的利益放在第一位。「

副總統福特在尼克松辭職後一個小時宣誓就職。此時，尼克松和家人已經乘空軍一號專機抵達加利福尼亞州克萊門特。下飛機時，他已經是一介平民。

一周後，9月8日，福特總統宣佈赦免尼克松，對後者在總統任內的所有違法行為不予訴訟。不到兩年後又逢大選，福特敗選，民主黨的吉米·卡特（Jimmy Carter) 當選總統。

1994年4月22日，尼克松去世。時任美國總統比爾·克林頓（Bill Clinton）出席葬禮，致悼詞時著重於尼克松的外交業績。

1998年 — 比爾·克林頓（Bill Clinton）

圖像來源，GEORGE BRIDGES/Getty Images 圖像加註文字， 克林頓總統被眾議院彈劾之後發表全國講話

美國第42任總統比爾·克林頓來自阿肯色州，民主黨，美國歷史上第一位「嬰兒潮」年代出生的總統，1993年就任時東西方冷戰已經結束。

進入白宮一年後，克林頓就麻煩纏身，司法部獨立檢察官肯尼斯·斯塔爾（Kenneth Starr）開始對他立案調查，從「白水門」地產交易開始，範圍不斷擴大，到1998年1月，調查的目標對凖克林頓和白宮實習生莫妮卡·萊溫斯基（Monica Leweinsky）的緋聞。

於此同時，克林頓還是另一樁性侵案的被告，一位名叫普拉·瓊斯（Paula Jones）的女子指控他性侵犯。被問及他跟萊溫斯基的關係時，他發誓說自己跟萊溫斯基沒有不正當關係。

幾天后，他在白宮一次公開亮相時重申，「我跟那個女人，莫妮卡·萊溫斯基，沒有性關係。我從未指示任何人撒謊，一次都沒有，從來沒有。」

圖像來源，VINCE BUCCI/AFP via Getty Images 圖像加註文字， 萊溫斯基同意配合獨立檢察官斯塔爾對克林頓總統的調查

1998年9月9日，斯塔爾調查報告提交國會，共445頁，隨後向公眾開放。報告用很大篇幅記錄了萊溫斯基提供的證詞，涉及淫穢猥褻的細節。

萊溫斯基稍早跟斯塔爾達成豁免協議，作為交換她同意配合調查，提供證詞。

報告中列出11項足以發起彈劾的指控。同年12月，眾議院投票，基於兩項指控彈劾總統：作偽證、妨礙司法公正。

1999年2月，彈劾議案在共和黨主導的參議院投票，票數不到三分之二，還差17票，彈劾不成，克林頓解脫。

圖像來源，New York Times

性醜聞不斷發酵，要求他下台和彈劾的呼聲不斷高漲，克林頓堅決不辭職。同時，他的民意支持率不降反升。

1998年1月底，美國有線新聞網（CNN）委託蓋洛普民調公司作的一項民意調查，克林頓的民意支持率前所未聞地高漲，達到67%。

最後，克林頓繼續留任總統，本來期望借民主黨總統醜聞在1998年中期選舉時大有斬獲的共和黨徹底失算 — 民主黨在參眾兩院都戰果累累。

克林頓2001年1月離任時，民意支持率65%，超過了之前半個世紀中所有的美國總統。