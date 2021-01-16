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特朗普任期功過回顧：一個撼動美國政壇與國際形勢的美國總統
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特朗普任期功過回顧：一個撼動美國政壇與國際形勢的美國總統
19 分钟前
美國總統特朗普在即將過去任期中推動國內外的政策都充滿爭議，而且經常語出驚人，是近代最有個人風格的總統。
這一段視頻回顧了他任內的功過。
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