人物：英國2021皇家規劃學會主席楊威

圖像來源，Richard Gleed / BBC 圖像加註文字， 20多年前的中國留學生楊威當選2021年英國皇家規劃學會主席，成為世界上第一位國際規劃專業學會的華人主席。

英國社會科學院院士楊威女士當選2021年皇家規劃學會主席，成為世界上第一位國際規劃專業學會的華人主席。

經過選舉投票，楊威當選2021年皇家規劃學會（The Royal Town Planning Institute）主席，成為這個總部位於倫敦的皇家學會107年歷史上首位非白人主席。

英國是世界現代城市規劃行業的發源地。皇家規劃學會成立於1914年，是代表著英國規劃專業人士的官方機構，也是世界上最早成立的專業規劃學會，先後曾由眾多創建發展城市規劃專業的先驅和領袖擔任主席。目前該機構2萬6千多名會員分佈在80多個國家，是世界上規模最大的專業規劃學會之一，在業界有著巨大影響力。

該學會旨在維護規劃專業標凖，頒發註冊規劃師專業職稱，並在英國、愛爾蘭和特別是英聯邦國家的規劃體系中發揮重要作用。

該學會推廣為公眾服務的規劃科學和藝術（包括城鎮和鄉村以及空間規劃）。它在國際上享有盛譽，是引領國際城市規劃教育、理論和實踐的最知名專業組織之一。

是什麼力量讓一位21年前從中國前來英國求學的女生在事業道路上披荊斬棘，成為英國這個歷史久遠的機構的領導人？她又希望將這個機構帶向什麼方向？

楊威在接受BBC專訪時說：「城市規劃專業的根本目的，是創造一個讓人、社會、自然和諧共生的平衡體系。」 她援引英國最早田園城市規劃先驅霍華德爵士的理想，強調要「不忘初心」。

那麼，楊威的初心是從哪裏開始的呢？

童年分享

1974年，楊威出生於北京一個知識分子的大家庭。親戚中很多人都喜歡詩琴書畫，其中幾位後來成為著名畫家。有一次，家中大孩子給她和家裏另外的小孩子分享的玩具是一人一本素描本，大家一起去畫家裏的長輩，比比誰畫得好。就這樣，繪畫，篆刻，古琴，詩偈，歷史等成了她從小自然參與的遊戲，也成了後來上學後的業餘愛好。

楊威回憶說，當年她家住在北京安靜的三里屯使館區，街邊綠樹成蔭，周邊環境安靜優雅，並沒有今天這麼多熱鬧的酒吧，商業和人群。出門也經常可以看到來自世界各地各族的人們。因此，雖然深受中國文化熏陶，在她眼裏，人與人之間並無差別。

她的父母從小對她的「快樂教育」雖有培養，並無限制，給了她以自己的興趣選擇未來發展的完全自由的成長空間。自然和歷史知識讓她小時候曾想未來去做個植物學家，或者考古學家。但各種興趣和命運將她引向了規劃。

1992年，她選擇到西安建築科技大學城市建築系規劃專業攻讀本科。這所學校的前身是張學良請梁思成和林徽因在東北大學所設的建築系。

親身經歷了中國開始城市化初期後，她認為中國需要更好的城市環境。她本科畢業論文中心即以更人性化的城市空間規劃為主題。

大學畢業後的一年裏，她主動找到清華大學建築學教授陳志華，做為一名志願者參加了陳教授在缺乏經費情況下組織的對中國鄉土建築和遺產的考察，對自然和人文有了更深刻的認識。

留學和智慧

西方建築史上的楷模意大利當年並沒有給中國留學生授予規劃學位的機會，而美國工業化的城市建設對楊威的吸引力並不大。她偶然在英國文化理事會的教育展上看到有精美環境圖片的英國謝菲爾德大學介紹，讓她決定申請到英國留學。

圖像加註文字， 楊威主張人、社會和自然和諧平衡共處的原則，創建21世紀田園城市空間規劃方法，2014年獲僅次於諾貝爾經濟學獎的第二大經濟學獎項沃福森經濟學獎。

1999年至2005年，楊威先後在英國謝菲爾德大學獲得碩士和博士學位。之後，她前往倫敦北部田園新城米爾頓·凱恩斯的一家設計規劃師事務所工作，開始了她作為規劃師的職業生涯。

2011年，楊威在倫敦創辦了歐洲第一家以華人名字命名的城市規劃事務所-楊威及合伙人（城市規劃）事務所，為英國、歐洲和世界各地專業提供一體化空間規劃和城市更新策略，開展具有前瞻性的研究和實踐工作，致力於在國際上普及城市規劃最佳經驗。

借鑒中醫和諧平衡的體系理論，楊威創建21世紀田園城市空間規劃方法，推廣可持續發展，應對氣候變化，應用智能科技，在國際上取得了理論和實踐相結合的重要成果。這一研究獲得英國2014年沃福森經濟學獎決賽獎，這是世界上僅次於諾貝爾經濟學獎的第二大經濟學獎項。

由於創造性規劃設計和領導跨領域學科協作取得的成就，2017年，她被授予英國社會科學院院士。她被英國皇家規劃學會評選為「最有影響力的女規劃師」之一，並被新加坡政府評選為「世界城市傑出年輕領導人」。

之後，她應聘成為大英圖書館（British Library）董事。

利他和利已

紛至沓來的榮譽並沒有讓楊威停下前進的腳步。相反，她仍然保持著一貫的謙遜，表示她的大目標仍是：保持初心，做一個有用於社會的人。

楊威援引英國百年前社會平等和改良先驅們提出的理念說，社會發展的不平衡會使每個人生活水平下降，並不只是影響窮人，而是影響所有下一代人。21世紀是一個全球的城市化世紀。但很多城市以獲利為目的的、短視的規劃，讓我們又輪迴到了一個人類發展的十字路口。

楊威說，這個時代全球面臨著金融、經濟、環境、社會和政治等多重危機。作為規劃師這個行業也面臨著各方面同樣的挑戰，包括氣候變化、環境污染、新冠疫情、人口劇增、生物多樣性劇減、社會貧富差距加大、數字革命等等。

她說，在全球經濟持續繁榮多年以來，特別是在新興市場國家城鎮化高速發展，但全球規劃師人數嚴重不足，比如英國平均每10萬人有38位規劃師，而印度每10萬人平均只有0.23位規劃師。這使得城鎮化被當成經濟發展的重要驅動力和房地產開發，錯誤的規劃導致交通擁堵、空氣和噪音污染日益嚴重，城市居民的健康受到巨大威脅、社會貧富差距日趨嚴重。

很多國家城鎮化的迅猛發展並沒有讓最貧困的人口受惠，全球有接近10億的城市居民依然居住在貧民窟之中，特別是在亞非拉地區。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦市政規劃引入更節能減排理念。政府還提供資金，以促進自行車步行的環保出行方式。

楊威強調，規劃行業關注的就是未來，我們的未來，我們子孫後代的未來！英國皇家規劃學會對規劃師的要求是服務於公眾利益第一，而不是客戶、開發商或建築商的利益。

楊威2020年已經擔任英國皇家規劃學會副主席一年。她說起英國規劃和該學會的歷史如數家珍。她特別提到英國最早田園城市規劃的創始人霍華德爵士，一個不去成為億萬富翁開發商，卻選擇為創建人、工農業與自然和諧發展的大眾事業奮鬥的規劃開拓者。

她認為，這正體現了等同於東方文化中的「無我」，「慈悲」和「智慧」的精神，而佛陀的人間淨土，孔子的大同世界和柏拉圖及蘇格拉底關於理想國在本質和最終追求上是一致的：人的終極幸福。

理想與領導力

楊威承認，目前在很多國家，短視的、以經濟發展為第一、由開發商為主導的城鎮化，忽視了環境代價和未來後代利益的發展方式，整體規劃師行業的公眾信任度也有所下降。

她介紹說，做為新一屆英國皇家規劃學會主席，她將努力在四個方面推動學會發揮領導作用。

一是要加強與公眾的溝通，讓普通公眾了解什麼是現代的規劃。為此，她希望能舉辦展覽，介紹規劃歷史，讓公眾了解到規劃是關係到每個人的社會改良工作，不僅是建築環境的改善，還包括關係到每個人生活的方方面面內容，比如8小時工作制；退休金等等這些大家可能認為已經是理所當然的事情。

二是要增強規劃行業的國際能力建設與合作。這樣可以避免缺乏系統規劃的發展過快的、不科學的城鎮化，比如過度的房地產開發，城市道路擁堵，環境污染。建立全球規劃師的更多合作。為此2021年英國皇家規劃學會也將發佈新的國際戰略。

三是要促進職業人士參與應對氣候變化、生物多樣性驟減、綠色低碳減排等方面的實際活動。目前上述領域各行業各行其事，抽象理論多於實踐。比如汽車行業的電動車仍然主要從本行業角度思考問題，包括利潤、市場，而缺乏系統性從空間和人的行為角度思考減排問題，包括如何改變人的行為，減少能耗，真正開啟低碳生活方式。

四是要讓生活在互聯網時代的年青人參與到規劃行業中，利用包括大數據在內的數字革命機遇，讓規劃行業在保持優秀傳統的同時，與時俱進，讓規劃行業實現現代化，復興傳統規劃精神，為公眾利益服務。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 楊威希望更多年青人參與到規劃行業中，利用數字革命知識，復興傳統規劃精神，讓規劃業與時俱進。

為了上述目標，她在處理繁忙規劃業務之餘，主持了很多與英國和國際業內與各界人士交流的活動，並著書立說，即將與友人共同出版《人間淨土與國園城市》一書，向公眾介紹涵蓋範疇廣義、更符合當今全球挑戰和可持續發展的規劃學新定義。她還計劃今年親自去參加一系列的有關國際活動，包括將在中國舉辦的聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）及在英國舉辦的聯合國氣候變化大會（COP26）。