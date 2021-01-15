美國印太戰略：幫助印度崛起 聯合抗衡中國

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2018年，美國海軍伯克級驅逐艦DDG-65班福德（USS Benfold）號是行經台灣海峽的兩艘驅逐艦之一。

特朗普離任前白宮解密了一份關於美國印太戰略框架的敏感文件，對付中國是這份戰略文件的核心內容。

日前，白宮解密了特朗普政府2018年制定的美國印太戰略框架文件，其中用較大篇幅提及中國以及美國針對中國的策略和目標。

從2017年開始，美國國家安全戰略將中國和印度置於同一個戰略區塊——印太地區，這份制定於2018年的文件將印度被視為美國印太戰略的基石。

第一島鏈遏制

圖像來源，TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE 圖像加註文字， 美國計劃在「第一島鏈」內遏制中國的海空力量，台灣處於第一島鏈的核心前沿

白宮文件勾畫出特朗普政府遏制中國的計劃，以及對印度和亞太地區其他國家的政策考慮。文件強調中國通過尋求戰略盟友與合作擴大海外影響力。

文件聲稱美國目的是維持地區的「主宰」地位，「支持活動和改革力量」，反對北京，營造一個抗衡中國「一帶一路」、促進地區同美國經濟整合的局面。

除了披露美國在政治、外交、經濟和軍事領域對北京遏制策略，文件還涉及美國在潛在戰爭中如何行動的構想，以及美國凖備部署兵力防衛包括台灣在內的第一島鏈國家的內容。

文件提到要在衝突中防止中國在海上和空中「主宰第一島鏈」。所謂「第一島鏈」即從日本到台灣和南海周邊對中國形成包圍的島嶼。

文件強調要維持美國在地區和更廣闊地區的主宰以及對中國形成威懾，阻止中國對美國及其盟友和伙伴開展軍事行動。

幫助印度崛起

圖像來源，White House 圖像加註文字， 白宮解密文件顯示美國拒絶接受中國崛起，制定了全方位的遏制計劃

在白宮文件中，印度被視為美國印太戰略的一個基石。美國要幫助「印度崛起」，向印度這個同中國相鄰的地區大國提供軍事、情報、外交支持，「幫助（印度）應對大陸的挑戰，諸如同中國的邊境爭端和獲取水資源問題，包括布拉馬普特拉河和其他可能被中國改道的河流」。

美國還要同印度在南亞和東南亞地區「合作維護海上安全，抗衡中國的影響」。

白宮文件顯示，美國支持印度總理莫迪提出的「東向行動政策」，支持向東戰略延伸，以及支持印度希望成為全球大國的目標。

美國認為印度戰略目標同美國、日本和澳大利亞的印太目標一致。因為平衡中國擴大的影響力，美國要加強這「四國」的合作機制。

俄羅斯邊緣化

白宮的解密文件中提到俄羅斯的內容很少。文件說，同美國，中國和印度相比，俄羅斯繼續在印太地區發揮「邊緣角色」。

美國希望印度和日本面對地區力量改變，要增加防務投入。

在朝鮮問題上，美國的目標是「金正恩政權相信放棄核武器是生存的唯一出路」。

美國政府提前20年解密了這些文件。特朗普總統的國家安全事務顧問羅伯特•奧布萊恩（Robert C O' Brien）在解密文件說明中解釋說，解密文件「旨在告訴美國人民及其盟友和伙伴，美國將長期致力於印太地區的自由、開放」。

最初將文件加密的是當時擔任國家安全委員會的亞洲主管的博明（Matthew Pottinger），他是白宮對中國戰略的主要顧問。上周特朗普支持者在華盛頓示威衝擊了美國國會後，博明辭去了副國家安全顧問的職務。