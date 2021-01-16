特朗普被彈劾、世衛專家抵達中國、華為識別維族人技術專利與更多本周重要故事

2021年第二周，美國眾議院周三以232票贊成197票反對通過以「煽動叛亂」的指控對特朗普的彈劾議案，令特朗普卸任在即前成為美國歷史上首位被二度彈劾的總統，令他政治生涯中留下污點。

世衛組織已有多科學家抵達武漢，不過兩名成員因血清檢測新冠抗體呈陽性，因此未能登機。世衛表示，希望世界會將此行視為一次科學考察，而無關政治或是指責。

香港多家網絡公司按警方依據香港《國安法》的要求，封鎖用戶連結到一個載有大量親建制人士個人資料的網站，是香港當局首次引用《國安法》封鎖網站，引發了香港會實行中國式防火牆的憂慮。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普任期的功過：撼動美國政壇與國際形勢的總統

特朗普總統任期不足一周，但他在星期三再次打破紀錄，成為首位被兩度彈劾的總統。月初他的支持者闖入國會觸發五人死亡的暴力衝突，引發外界指控特朗普有份煽動此次騷亂，引發多名共和黨人與特朗普劃清界線。

這將在他的政治生涯中留下污點，還將堵上他再次參選總統或擔任公職的道路。近來有傳言稱，特朗普正籌備在2024年大選中捲土重來。

但對於拜登新政府來說，時機卻有點尷尬。當新政府大刀闊斧推行百日新政時，輿論可能仍會聚焦在卸任總統特朗普的彈劾案上。美國政治撕裂將會進一步加深，制約拜登上任初期的施政空間。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國科興疫苗送抵土耳其，醫護人員首批接種。

世衛組織周四已有13名科學家抵達武漢，但另外兩名成員血清檢測新冠抗體呈陽性，因此未能登機。調查的目標是要找到全球大流行疫情的動物感染源頭。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世衛組織專家組抵達武漢，開始調查新冠疫情源頭

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世衛新冠疫情特使談疫情之下的世衛信譽危機

世衛全球疫情警報和響應網絡主席戴爾·費舍爾教授向BBC表示，他希望世界會將此行視為一次科學考察，無關政治，也不是為了指責，重申大多數科學家相信病毒來自自然界。

疫苗方面，巴西公布的最新數據顯示，中國科興生物（Sinovac Biotech）開發的新冠病毒疫苗的整體有效率為50.4%。這一數字勉強符合全球監管機構要求的門檻，但遠低於上周巴西宣佈的78%。

巴西是全球遭到新冠疫情重創最嚴重的國家之一，聯邦政府已凖備開始讓民眾接種兩種疫苗，此款疫苗是其中之一，這讓很多人對試驗結果高度關注。

微生物學家娜塔莉亞·巴斯特納克（Natalia Pasternak）對記者們表示，試驗結果意味著該疫苗並不是萬能藥。

「這不是世界上最好的疫苗，」她說道，但她表示這是一款「完全可以接受的疫苗」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國出口低開高走，年末持續維持在高增長區間，使全年出口同比增長3.6%，外貿規模再創歷史新高。

中國海關總署周四（1月14日）公布，2020年12月以美元計價中國出口同比增長18.1%，進口增長6.5%。兩個數字都超過市場預期——路透社調查的出口和進口預估中值分別為15%和5%。

受疫情影響，年初中國出口大幅受挫，隨著疫情中心轉移到歐美，中國出口低開高走，年末持續維持在高增長區間，使全年出口同比增長3.6%，外貿規模再創歷史新高。

隨著疫苗開始接種，中國對其他經濟體製造能力的「替代效應」可能逐步減弱，但中國內需可能繼續增強。因此分析人士預計，2021年出口增幅會進一步收窄，但進口會繼續增長。

圖像加註文字， 部份香港網絡供應商中斷與"香港編年史"網站的連結，但網站本身運常正常。

香港多家網絡公司據報按當地警方依據香港《國安法》的要求，封鎖為用戶連結到一個稱為「香港編年史」的網站，這個網站載有大量處理2019年香港示威的警察和親建制人士的個人資料，是《國安法》去年生效以來，香港當局首次引用這部法例封鎖網站。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港出版業的至暗時刻

目前「香港編年史」的網站已經被封，但境外的人仍然可以使用網站。香港當局按香港《國安法》的授權封鎖網站，引起外界關於政府在日後會否引用同一法規封鎖其他網站的擔憂。

圖像來源，Reuters

中國科技巨頭華為的一項專利被發現，可以在行人的圖像中識別出維吾爾族人。美國一家研究公司發現後，與BBC分享了該消息。

華為是在2018年7月與中國科學院一同申請的專利。據描述，該專利使用深度學習人工智能技術，用以識別街頭攝錄的行人的各種特徵。該文件列出一個人可能成為識別目標的屬性，包括「民族（漢族、維吾爾族）」。

華為發言人表示，這個提法不應該被包括在內，反對各種類型的歧視，包括利用技術進行民族歧視。