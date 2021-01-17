拜登就職典禮前夕：美國50個州加強警戒 防止暴力衝突再現

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國當局在華盛頓多處架起圍欄，防範暴力衝擊。

美國候任總統拜登就職前夕，全國50個州份和哥倫比亞特區加強保安，約25000名國民警衛隊士兵已經抵達首都華盛頓，防止早前國會大樓的致命衝突再現。

美國聯邦調查局早些時候警告，特朗普的支持者有可能在全國州首府發動遊行，當中會有人持有武器。

首都華盛頓大部份地區將會實施不同程度的封鎖措施，由國民警衛隊士兵駐守。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國民警衛隊已在警戒線範圍設置路障。

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美國當局已經在1月較早時發生致命衝突的街區，放置以混凝土和金屬圍欄組成的路障。

往年美國總統就職典禮時，會有成千上萬民眾在國家廣場聚集觀看儀式，但今年廣場已經按特勤局的要求關閉。

而因為新冠肺炎疫情，拜登的團隊早前已經要求美國民眾不要到現場觀看就職典禮，改為在電視或網絡收看直播。

部份特朗普支持者和極右組織在網絡上呼籲，要在周日（1月17日）發起示威，但當中也有一些團體作出相反呼籲，指這些活動可能是當地警方設的「陷阱」，出席示威的人可能會被拘捕。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 1月16日，美國國民警衛隊成員在國會大廈附近警戒。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 進入警戒線範圍的任何人都會被搜查。

首都華盛頓警方周六（1月16日）拘捕了一名來自弗吉尼亞州的男子，在他的車上搜出最少一柄手槍和超過500發子彈，又指他帶著一張並不是由政府簽發的通行證。

警方之後釋放這名名為比勒（Wesley Allen Beeler）的男子，他接受美國媒體訪問時解釋自己習慣在鄉郊地區生活，因為工作原因到華盛頓但迷了路，遇上警方截查的時候就向對方出示早前獲發的一個就職典禮通行證。

特朗普早前因為被指煽動國會大樓造成最少五人死亡的衝突，成為美國史上第一名被彈劾兩次的總統。當局至今已經就事件拘捕數十人，包括一名立場極右的社會運動份子吉奧內（Anthime Joseph Gionet）。他被控以暴力手段進入國會大樓和行為不檢。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蘭辛市的密歇根州議會大廈周圍也加設了圍欄。

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其他州份如何凖備？

除了華盛頓，其他州份都分別就拜登周三（1月20日）宣誓前可能出現的示威行動進行凖備，包括以木板遮蓋州議會大樓的窗戶、禁止公眾遊行等。

馬里蘭州、新墨西哥州和猶他州分別都宣佈了緊急狀態，應付可能出現的示威行動，而加州、賓夕凡尼亞州、密歇根州、弗吉尼亞州、華盛頓州和威斯康辛州都已經動員各自的國民警衛隊布防。

得克薩斯州官員表示，收到情報指一些「暴力極端」份子有機會滲透示威行動，作出違法行為，弗吉尼亞州州長諾瑟姆（Ralph Northam）更警告，如果滋事份子打算在華盛頓搞事，現在就應回家，因為他們「不受歡迎」。

分析認為總統選舉結果較具爭議性的州份，會更有可能爆發衝突，例如密歇根州。當地官員指警方已經為最壞情況做好凖備，但仍希望示威會和平進行。

社交網站臉書（Facebook）早前也宣佈，將會暫停顯示一些有關槍械配件的廣告，措施最少會維持到1月22日。公司發言人指出，這是一個預防措施。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 華盛頓多個街區已經封閉。

另一方面，美國媒體報道拜登宣誓就職後，將會隨即簽署多份行政命令取消或改變許多特朗普的法案，顯示自己的政策將與前朝政府割席。

拜登計劃簽署的行政命令部份包括帶領美國重新加入巴黎氣候協議，取消特朗普針對許多回教國家的入境禁令，也會要求所有進入聯邦政府大樓或跨省旅遊的人戴上口罩。