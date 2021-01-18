拉舍特：德國總理默克爾最有可能的接班人

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新當選德國基民盟領袖的阿明·拉舍特（Armin Laschet）是德國人口和工業大州北萊茵-威斯特法倫州州長

德國執政聯盟中的基督教民主聯盟（CDU）選出新黨魁，北萊茵-威斯特法倫州州長阿明·拉舍特（Armin Laschet），意味著他很可能成為默克爾總理的接班人，作為聯盟黨的候選人參加今年9月聯邦議會選舉。

基民盟和巴伐利亞基督教社會聯盟（CSU，簡稱基社盟）組成中間偏右的聯盟黨，按照傳統，通常由基民盟黨魁作為聯盟黨候選人參加競選、出任總理，但也會有例外。

拉舍特政治上屬於中間派。對華、對俄立場被右翼認為「太軟」，對美希望恢復跨大西洋聯盟關係，對歐盟主張法德聯手推動改革。

BBC 駐柏林記者傑妮·希爾（Jenny Hill）說，北萊茵-威斯特法倫是德國人口和工業大州，州長拉舍特平時樂呵呵，個子不高，對傳統的狂歡節活動很投入，政治上屬於自由派，支持歐盟改革，與移民社區溝通能力強。

對華政策

德國之聲16日報道說，拉舍特持中間立場，主張保持冷靜，避免極端，「不背棄民眾」，堅持社會團結、社會市場經濟。跟另外兩名候選人，弗里德里希·默茨、諾貝特·勒特根，相比，拉舍特的政見被認為最接近默克爾。

他一貫把保護德國出口產業當作頭等大事，也有人認為他的對華政策偏軟。

拉舍特2020年接受美國政治新聞網站Politico採訪時表示，歐洲與中國經貿關係深厚，中國是世界強國，它的發展符合歐洲商業利益。他認為德國和歐盟應該以現實、自信的態度與中國打交道。

但經貿關係只是一個方面，他補充說，「我們倡導基於規則的國際秩序，包括商業和政治領域，包括市場准入和公平競爭。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 德國總理默克爾決定不參加9月的聯邦大選。她在任16年。2018年辭去基民盟黨魁職務。

拉舍特強調，在外交和貿易方面，歐洲應該保持立場一致。同樣，拉舍特認為在很多國際事務上歐洲需要俄國。

據Politico報道，他曾說即便是在前蘇聯時代東西方都有可能對話，現在應該也一樣。

主張對俄羅斯強硬的人指責他在普京面前太軟弱，沒有脊樑骨。

歐美關係

美國和德國、法國等歐盟骨幹國家的關係近幾年多有摩擦，跟特朗普總統也常相互指責。拉舍特認為拜登當選美國總統是「民主的勝利」，有利於修復特朗普總統任期內受挫的跨大西洋盟友關係，尤其是經貿關係。

拉舍特認為美歐價值觀相似，必須相互依賴，應該大力恢復跨大西洋盟友關係。歐洲應該在氣候和貿易方面與美國加深合作。

軍事上，拉舍特認為德國與美國將繼續保持在北約框架內的合作，但「德國需要在財政和軍事上做出更大貢獻。法德在《亞琛條約》範圍內的合作以及歐盟內部的努力至關重要。」

至於美國和其他一些國家經常抱怨德國在地緣政治領域不積極，拉舍特明確否認，指出阿富汗、馬里和索馬里都有德國軍人參與國際行動。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拉舍特在競選黨魁時曾表示，無論最後誰當選，其他人都會在大選中齊心協力為共同目標努力

歐盟擴大

拉舍特1999-2005年作為歐洲人民黨的歐洲議會議員在布魯塞爾工作6年，主要關注外交政策、國際關係和預算問題。

回到德國，他基本上支持默克爾，但有時也會批評聯邦政府在歐洲事務上失之保守，不夠進取，

他主張歐盟改革，支持歐盟擴大，並力主德國與法國在歐盟事務中更密切合作。

在導致歐盟內部分裂的難民問題上，他主張歐盟內部應該團結，共同完善歐盟與外部世界的邊界，而不是各成員國之間糾結、計較利害。具體而言，他提出改善和恢復歐盟與地中海周邊國家的關係，包括摩洛哥、突尼斯、阿爾及利亞，特別是埃及和黎巴嫩的關係，密切經濟、科學和法律往來。

仍有變數

對於拉舍特能否成為默克爾的接班人，包括BBC駐柏林記者簡妮·希爾在內，許多人認為存在不確定性。主要因為他是經過兩次投票以微弱多數勝出，而且民意調查顯示公眾對他的支持率並不高。另外還有兩人可能最後成為聯盟黨候選人。

路透社報道指出，拉舍特在第二輪投票中以521-466勝出，而去年12月一次全國民意調查發現，假如德國全民投票選基民黨領袖，他的得票率只有不到12%。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 接手基民盟後，克蘭普-卡倫鮑爾的表現並不被外界十分認可。

拉舍特的前任是默克爾2018年辭去黨魁職務時首選的接班人克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer），但在多次失誤後卡倫鮑爾辭職，職位空缺，又因新冠疫情未能及時補選，拖到今天。

雖然通常基民盟主席通常會被推選作為聯盟黨候選人，但它的姊妹黨基社盟領袖同樣可以作為候選人參選。

這次的 民意調查顯示選民呼聲最高的是基社盟領袖馬庫斯·索德爾（Markus Soeder）。

路透社引述德國保守派執政聯盟消息來源說，索德爾1月16日發推特向拉舍特表示祝賀，並凖備全力促成拉舍特代表聯盟黨在選舉中取勝。但是，萬一拉舍特出了問題，他凖備自己上場。

2015年歐洲難民危機時，拉舍特一如既往支持默克爾。但是，去年春天第一波新冠疫情高峰期間，他提出應該盡早解除封鎖，據悉令默克爾非常不滿，後來他的立場有所改變。

現在還不能確定基民盟是否將推舉他作為候選人參選。據悉現任衛生部長施潘（Jens Spahn）和索德爾都有可能成為候選人。施潘是拉舍特的副手之一。