疫情下寂寞芳心遇網上「愛情騙子」詐財

謝曼尼‧李

（ Chermaine Lee ）

圖像來源，Getty Images

香港女子伊馮娜（Yvonne）走出銀行，不禁愉快微笑。想到能幫助她的英國男友，她是由衷的高興。

然而她還沒有和這個男朋友見過面。但經過一個月的密集電郵通信和幾通浪漫的電話之後，這位自稱是南美一個石油鑽探公司運營經理的男友答應會飛來香港見她。不過在飛來香港之前，他說需要錢來購買必要的鑽機零件。她很爽快地轉賬4萬港元（5160美元）給了這位男友。

但是，沒過多久，「男友」又要求再次匯款。55歲的伊馮娜是位酒店業者，她要求匿名以保護自己隱私。到這時她才意識到自己網絡約會的男友根本就是騙子。「他告訴我，他的女兒出了意外，需要籌錢做手術。這個手法太假了，我終於恍然大悟！」

伊馮娜並不是香港唯一的網絡浪漫騙局受害人。根據香港警方的數據，2020年1月至9月，香港有681人的儲蓄被這樣的網絡陷阱騙走。此數比去年全年的數字多了50%以上。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 落入網絡愛情騙局的香港女子會被她們的網上「男友」說動轉錢給他們。

網上騙子通常會在社交媒體上假冒是軍人、生意人或專業人士，特意營造一種異國的浪漫情調。他們會仔細研究行騙對象的個人信息，然後利用這些信息與受害者用英語短信交談。香港警方發言人說，在頻繁短信交往後，「騙子和受害人會發展出親密的關係，成為網絡情侶。」然後，騙子會要求受害人轉錢到他們的海外銀行賬戶，以幫助他們的商業計劃，或解決財務困難，甚至是為了寄送情人禮物而需要繳清關費。「通常情況是，受害人和騙子從來沒有見過面。」

新冠肺炎的大流行增加了這種受騙風險。因疫情影響，遠程工作越來越普遍，許多人感到寂寞孤獨，渴望與人交往。2020年11月的一項研究顯示，香港人「精神健康狀況堪憂」，超過65%的受訪者稱，他們出現了臨牀程度的抑鬱、焦慮和壓力症狀。

據香港的約會和戀愛顧問瓦倫蒂娜•圖多斯（Valentina Tudose）說，這些變化為網上騙子帶來了意外的好處。「新冠肺炎對騙子是一個大好機會。他們可以向對方說，他們在隔離中或在另一個城市，所以無法與對方見面。（受害者）不能如同以往那樣容易揭穿他們。」

在香港，女性特別容易被網上愛情騙子所騙。香港警方的數據顯示，2020年近90%的已知受害者是15歲至85歲的女性，總共損失約1.608億港元。

圖多斯說，儘管香港的性別平等程度相對較高，但中約會騙局的女性特別高是源於香港女性所面臨的隱性社會壓力。

她說，「這與此地的傳統價值有關。香港父母會要求女兒要好好讀書，不要在中學或大學約會談戀愛，所以香港女孩在24或25歲的時候，即使有一份很好的工作，也幾乎沒有戀愛經驗。」然而此後不久，女孩家人對她們的期望就轉變為要盡快結婚成家。這使得許多年輕女性容易在情感上受騙，而些騙子很擅於操縱她們的情感。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 家人要求結婚成家的壓力使得很多單身女子容易墜入愛情騙子的陷阱。

香港中文大學研究性別與性愛的助理教授陳力深（Chan lik -sam）也認為，香港女性「面對的是愛情追求和性別角色的矛盾需求」。他說，「女性被認為應該經濟獨立，不要靠男人，以免被貼上『港女』的標籤。」所謂「港女」是對拜金、自戀和傲慢的香港女性的貶義詞。「但太過強勢也會讓人皺眉。」

而且，在人口密度很大的香港，要避免傳統的家庭逼婚壓力並不容易，尤其現在有很多年輕人因為房租太高而被迫和父母住在一起。政府數據顯示，2019年，超過90%的15歲至24歲的香港年輕人，超過一半的25歲至34歲的香港人是與家人同住。

一方面是年輕女性受到壓力要趕快談婚論嫁，而許多未婚的年齡較大女性則擔心的是她們能夠生兒育女做母親的日子已不多，這使得年齡較大的女性也容易上當受騙。儘管在30歲以上的人口中，香港的男女比例是3比2，男多於女，但也於事無補。

陳力深說，對女性的這種額外壓力來自中國普遍存在的文化現象，如果女性在快30歲或30歲出頭還沒結婚，就會被貼上「剩女」的標籤。這意味著這些未婚女性不再被視為人生成功女性或潛在的談婚論嫁對象。女性被鼓勵經濟要獨立，要有自己的事業，但是期待她應該和誰約會及什麼時候結婚仍然在很大程度上受到文化規範的影響。他補充說，「為了滿足這種期望，年長女性更渴望發展感情，因此也更容易受到感情騙局的傷害。」

姬蒂（Kitty）是一名47歲的媒體工作者，她在交友軟件上遭遇了四起網絡戀愛詐騙。一個和她交談了一個月的男人聲稱在土耳其遇到了麻煩，需要2萬英鎊。她看得出這是一個騙局，因此中斷了聯繫，但她承認感覺自己很易上當。

由於事業原因姬蒂要求匿名。她說，「我的事業發展得很好，但是我的愛情生活很空虛。有時我覺得自己若有所失，感到老了，人很脆弱。如果女性覺得自己是在尋找缺失的另一半時，她們在情感上會變得非常脆弱，如果有人對她們表示愛意，她們就會變得很盲目。有些人是害怕孤獨。」

孤獨寂寞是2020年的一個普遍問題。許多人繼續在家工作，也少了旅行和社交，新冠疫情大流行帶來的許多變化看起來可能還會持續下去。這會讓更多愛情騙子上網騙錢，比如那些引伊馮娜上鉤的騙徒們。

伊馮娜首次被騙後，在網上約會時又遇到了幾個向她要錢的人，因而對網上約會失去了信心。她說她不會再相信網上提供的任何個人身份資料，並且從此不再上網約會。

她建議那些想在網上約會找尋意中人的女性，只有和這個男人親自見面後才可相信他的話。姬蒂則建議香港女性的愛情觀念要做徹底改變，「不要太快就愛得神魂顛倒失去自我。我追求愛情經歷很多磨難之後，已學會了如何更多地愛護自己。這比尋找一個人來成全自己還要好。我曾使用網上約會來尋找我的『另一半』，但沒有這樣的另一半。其實我們本身已經是完整的。」