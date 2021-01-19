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朝鮮大閲兵：金正恩在拜登就職前宣稱美國是「最大敵人」
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朝鮮大閲兵：金正恩在拜登就職前宣稱美國是「最大敵人」
40 分钟前
朝鮮在平壤進行了大規模閲兵，在領導人金正恩檢閲下，展示了過去未公開過的武器。
朝鮮官方媒體播出了閲兵情況，並形容最新展示的用潛艇發射的彈道導彈是「世界上最強的武器」。
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