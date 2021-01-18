全球疫苗速報：巴西批准兩種疫苗使用 挪威施打疫苗29死

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 巴西國家衛生監督局緊急批准後不久，聖保羅54歲的護士卡拉讚斯（Monica Calazans）成為科興疫苗首名接種者

困擾全球一年多的新冠疫情目前仍沒有趨緩的跡象，巴西批准了兩種疫苗投入使用，其中包括中國科興疫苗。

美國輝瑞疫苗在挪威投入使用後，有29人死亡。挪威藥品管理局表示，常見的不良反應可能導致虛弱的老年人病情加重。

巴西批准兩種疫苗

巴西監管機構國家衛生監督局周日（1月17日）批准了牛津/阿斯利康和中國科興的疫苗，這些疫苗將在巴西的27個州分發。

巴西國家衛生監督局緊急批准後不久，聖保羅54歲的護士卡拉讚斯（Monica Calazans）成為科興疫苗首名接種者。

本周早些時候，研究人員指出，在巴西的臨牀試驗中，中國疫苗的有效率為50.4%。結果表明，這比以前數據顯示有效率低得多，剛剛超過監管部門批准所需的50%門檻。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 全球多國已經開始大規模注射疫苗

疫苗獲批前，巴西出現了新冠變種病毒。一些病例可以追溯到該國的亞馬遜地區，該地區已經進入緊急狀態。亞馬遜州首府瑪瑙斯情況尤其嚴重，病牀和救生氧氣供應不足。

巴西總統博爾索納羅因疫情處置收到越來越多的批評，上周巴西有數場反政府抗議活動。博爾索納羅反對封鎖措施，此前還將新冠病毒危機歸咎於各州州長和市長，稱聯邦政府已經提供了應對病毒所需的所有資源。

根據美國約翰·霍普金斯大學的統計，巴西新冠病毒感染人數已經接近850萬，死亡人數超過20萬。

挪威29人接種疫苗後去世

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彭博社報道，目前挪威已經有29人在接種輝瑞/BioNTech疫苗後死亡。

挪威藥品管理局周六（16日）對彭博社表示，已經評估了13宗死亡個案，正在評估的案例還有16宗。

挪威藥品管理局稱，所有報告的死亡個案都與患有嚴重基礎疾病的老年人有關，大多數都曾出現疫苗預期的副作用，如噁心、嘔吐、發燒等。

此前挪威藥品管理局表示，該國有23人在接種第一劑輝瑞/BioNTech疫苗後死亡，已經評估了其中13宗案例，結果表明常見的不良反應可能導致虛弱的老年人病情加重。

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挪威藥品管理局主任醫師霍特莫(Sigurd Hortemo)說，這些報告案例表明，對mRNA疫苗的常見不良反應，如發燒和噁心，可能導致一些虛弱患者出現致命後果。

挪威公共衛生研究所認為，對於那些身體最虛弱的人來說，輕微的疫苗副作用也會產生嚴重後果，對於那些剩餘壽命很短的人來說，疫苗的好處可能是微不足道的。