中印邊界對峙繼續 劍拔弩張中的美國拜登新政因素

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 最近一名中國軍人在拉達克附近邊界走失落入印軍手中，自去年加勒萬河谷衝突以來，中印邊界一直持續緊張。圖為印軍在拉達克巡邏

2020年中印軍隊在加勒萬河谷發生流血衝突後，雙方舉行幾輪會談試圖為緊張降溫，但實際控制線附近，兩國軍隊仍然劍拔弩張。中國和印度據報最近在有爭議邊界的實際控制線熱點地區繼續加強軍力部署。

《印度時報》近期報道稱，中國的解放軍在實際控制線增兵1萬人。 印度媒體說，中國軍隊在在實際控制線附近的熱讚隘口、熱欽隘口和穆赫帕裏峰印度哨所前至少部署了30-35輛坦克。印度軍隊在去年8月底奪取了那裏的高地。

報道說，解放軍部署了使用現代技術的輕型坦克，在實際控制線同印軍部署的坦克形成對峙。

中國媒體則報道說，印度軍隊一直在西段邊界的班公湖、斯潘古爾湖加強部署，包括使用坦克和裝甲車進行演習。

分析認為，美國拜登政府將來是否繼續保持對華強硬政策可能也會影響中國對印度的策略。

加勒萬河谷

2020年6月中旬，中印邊界的加勒萬河谷發生了45年來雙方最嚴重的邊界衝突，至少20名印度軍人死亡，中國官方沒有透露中方軍隊傷亡的具體情況。

周五（1月15日）在新德里的軍隊節上，印度陸軍參謀長納拉萬將軍(Manoj Mukund Naravane)讚揚了印軍在加勒萬河谷的表現，他說印度軍隊「在印中實際控制線對峙中迅速行動」保護了邊界。納拉萬將軍還說，「我們致力於通過磋商和政治努力找到解決爭端的辦法，但是任何人都不應該測試我們的耐心。」

之前一周，一名中國士兵在拉達克邊界地區走失落入印軍手中。印軍隨後發表聲明說，正在按照程序處理越過實際控制線的解放軍士兵，事件正在調查中。但中方表示，「印度應該嚴格遵守兩國達成的相關協議，迅速將走失的人員交還給中國，幫助中印邊界局勢降溫。」

加勒萬河谷流血衝突後，為緩解邊界緊張，中印雙方軍隊指揮官舉行了幾輪會談。不過，兩國繼續在西藏高原和拉達克地區駐有重兵的同時，雙方媒體報道都指對方在邊界地區加強軍事部署和行動。

"麥克馬洪線"

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度指中國在東段爭議地區阿魯納爾邦附近控制線附近新建村莊。圖為印度一側，那片爭議地區被中國稱為藏南

近期印度媒體稱，中國在實際控制線中方一側修建了至少三個村落。印度方面的分析認為，這是中國努力加強主權申索的努力。印度媒體分析，這些村落讓中國能夠通過與當地牧民合作，改善邊界監視和巡邏。

新德里電視台1月18日報道說，中國在印度阿魯納恰爾邦上蘇班西裏縣雜日河河岸上修建了幾個村莊。

那裏是被中國稱為藏南的中印邊界爭議地區。中國不承認印度在藏南的主權，也不承認印度在那裏建立的阿魯納恰爾邦的法律地位。

新德里電視台的報道展示了2018年8月和2019年11月的兩張衛星圖片加以對比，顯示中國一側在一年時間中從無到有出現了一個新建定居點。

印度媒體報道引述中印問題專家專家克勞德•亞庇（Claude Arpi）說，古歌地圖顯示，這些村落位於「麥克馬洪線」南部。

雖然中印東段邊界的實際控制線基本符合一百多年前英國官員劃定的「麥克馬洪線」，但中國並不承認「麥克馬洪線」具有任何法律效力。

「觀望拜登政府」

圖像加註文字， 根據1月12日美國公布的關於印太戰略的解密文件，美國把印度作為抗衡中國影響力的主要盟友。文件提到美國要幫助印度崛起遏制中國，以及要「印度保持在邊界對付中國挑釁的能力」。

新德里電視台的報道引述印度戰略分析員布拉馬•切拉尼（Brahma Chellaney）教授的分析說，中國在開闢新戰線，通過在阿魯納恰爾邦的蠶食政策對付印度。

不過，印度海軍退休將領、印度智庫政策研究協會的負責人巴斯卡爾（C. Uday Bhaskar）認為，中國也在觀望即將開始任期的拜登新政。

他在《南華早報》的報道中說，如果拜登對中國的政策和特朗普政府一樣強硬，如果中國認為來自美國的威脅很大，那麼中國就不可能希望開闢新戰線同印度擴大對抗。

印度媒體在去年11月報道說，印中雙方同意從實際控制線撤離軍隊，撤走火炮，緩解去年5月開始的緊張對峙，但談判不久就中斷，印度方面的分析同樣認為，那可能是北京有意為之，他們在觀望美國的變化。

根據1月12日美國公布的關於印太戰略的解密文件，美國把印度作為抗衡中國影響力的主要盟友。文件提到，美國要幫助印度崛起遏制中國，以及要「印度保持在邊界對付中國挑釁的能力」。