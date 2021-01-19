納瓦爾尼：熬過了毒殺陰謀又遭抓捕的俄羅斯反對派人物

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 亞歷克西·納瓦爾尼（Alexei Navalny）長年批評普京的作為。

2020年8月，俄羅斯反貪污腐敗活動人士亞歷克西·納瓦爾尼（Alexei Navalny）從西伯利亞城市托木斯克（Tomsk）飛往莫斯科途中急病昏迷，轉送德國柏林搶救後被發現遭神經毒劑毒害。2021年1月17日，康復出院的納瓦爾尼回國，旋即被俄羅斯警察逮捕。

俄羅斯檢察官指控納瓦爾尼違反假釋條件。1月18日，法官來到一所警察局開庭，裁定將納瓦爾尼收押30天候審。納瓦爾尼形容此舉是對司法的諷刺，號召支持者上街抗議。至少70名在警察局外聲援的示威者遭警察抓捕扣押。

長期以來，44歲的納瓦爾尼是反對68歲總統普京（Vladimir Putin）的主要面孔之一。他的博客有著數以百萬計的追隨者，2020年數場地方選舉中，納瓦爾尼成功讓他的幾位支持者在西伯利亞數個地方議會取得議席。

他在全國各地組織過大大小小的反政府示威，形容普京的統一俄羅斯黨充滿「騙子和小偷」，指控普京搞封建集權，「吸乾俄羅斯的血」。2018年，納瓦爾尼被法院裁定挪用公款罪成立，使其被禁止參選總統，無法如願在投票箱中挑戰普京。

納瓦爾尼強烈否認挪用公款指控，並稱一切對他的法律訴訟都是克里姆林宮對其批評的報復。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 納瓦爾尼（中）在莫斯科機場被警察帶走。

諾維喬克神經毒劑的倖存者

納瓦爾尼與普京之間的對抗日趨個人化，他直斥普京動用國家機關去毒害他，幾乎取其性命。

圖像加註文字， 納瓦爾尼妻子尤利婭（左）和兒子扎哈爾（右）在德國柏林陪伴他康復。

2018年3月，前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒尤利婭（Yulia Skripal）在英格蘭索爾茲伯里（Salisbury）毒殺未遂，當時使用的毒劑就是諾維喬克。

克里姆林宮否認在納瓦爾尼遭投毒事件中有任何角色，並質疑牽涉諾維喬克毒劑的說法。普京本人一直避免在公開場合中提起納瓦爾尼的名字，但他承認過政府一直在監視納瓦爾尼，並聲稱他接受美國間諜幫助，因此國家有正當理由監視他。

調查新聞網站Bellingcat把這起投毒案件指向俄羅斯聯邦安全局（FSB）的長期監控行動，並公開涉嫌投毒的特工身份，但官方否認有關監控行動。

這段調查中出現戲劇性的一幕：納瓦爾尼假扮俄羅斯高級安全官員致電一名特工，並錄下他招認的對話。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 納瓦爾尼康復後致電FSB官員套取證詞。

10月，歐洲聯盟（EU）對六名俄羅斯高官和一所化學武器研究中心頒布制裁命令，歐盟指控這些個人和單位參與毒害納瓦爾尼。俄羅斯也隨後出台報復性制裁措施。

這不是納瓦爾尼首次遭遇襲擊。2019年，他在獄中被診斷感染「接觸性皮炎」（contact dermatitis），醫生認為他可能曾接觸「某種有毒物質」。

他也曾經兩次被人以亮綠色殺菌消毒染料「zelyonka」噴射，眼睛遭化學灼傷。

知名博主

圖像來源，Alexei Navalny / Instagram 圖像加註文字， 納瓦爾尼在 Instagram 發帖，聲稱普京總統想方設法阻止他回國。

納瓦爾尼長期被視為克里姆林宮的眼中刺，但他在反對派陣營中也遭遇不少質疑，一些人認為他在推銷自己的俄羅斯民族主義。

2014年，納瓦爾尼接受莫斯科回聲電台（Ekho Moskvy）採訪時，被問及怎樣看普京吞併烏克蘭克里米亞半島。他說雖然克里米亞半島在違反國際法的過程下被「收編」，但「現實是克里米亞現在是俄羅斯的一部分」，「克里米亞是我們的了」。

納瓦爾尼在2008年於政壇嶄露頭角，他當時開始寫博客，曝光俄國一些大型國有企業的貪污腐敗與舞弊嫌疑。他的招數包括成為這些石油企業、銀行等機關的小股東，然後以此身份提出關於國家財政缺損的突兀問題。

他在社交媒體上以尖銳、鏗鏘的語言來靠近年輕人，嘲諷擁護普京的建制派。

2011年國會大選前，並未參選的納瓦爾尼號召博客讀者把票投給統一俄羅斯黨以外的政黨，並形容普京領導的黨是個「騙子和小偷黨」。這句話由此走俏。

統一俄羅斯黨贏得該次大選，但優勢明顯萎縮，且飽受選舉舞弊指控困擾，莫斯科和多座主要城市相繼爆發示威。

亞歷克西·納瓦爾尼（Alexei Navalny）簡歷

1976年6月4日於莫斯科Butyn區出生

1998年從俄羅斯人民友誼大學畢業

2010年成為美國耶魯大學「耶魯世界研究員」

與妻子和兩名孩子居於莫斯科

2011年12月5日首場示威爆發後不久，納瓦爾尼被拘捕監禁15天。12月24日，莫斯科12萬人集會，納瓦爾尼現身演說。

普京後來輕易當選連任總統，聯邦偵查委員會隨即立案調查納瓦爾尼的過去，甚至調查其律師資格。2013年7月他被法庭以挪用公款罪判囚五年，被外界廣泛視為政治審判。

但他意外地獲准外出參加莫斯科市長選舉，最終取得27%選票，但還是敗於普京親信索比亞寧（Sergei Sobyanin）。在沒能透過全國電視台宣傳，只能依賴網絡和口耳相傳來拉票的背景下，這樣的成績被認為是一次戲劇性勝利。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 納瓦爾尼首次受審時，曾花12小時搭乘火車來回基洛夫市（Kirov），受到媒體矚目。

隨著歐洲人權法庭裁定納瓦爾尼並未獲得公平審判，這條挪用公款罪的有罪判決最終被俄羅斯最高法院推翻。

2017年，案件重審，納瓦爾尼再次被判有罪，判囚五年，但予以緩刑。他形容判決滑稽，目的是要阻止他參加2018年的選舉。

為俄羅斯而戰

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2013年，納瓦爾尼競選莫斯科市長，獲大批群眾支持。

一些觀察人士把納瓦爾尼與前石油巨頭米哈伊爾·霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）相提並論，他被俄羅斯監禁十多年後，如今從瑞士從事反普京活動。

納瓦爾尼曾對BBC說，西方能為俄羅斯實現公義而做的一件事，就是幫助打擊「髒錢」。

「我想那些貪污腐敗和參與迫害活動人士的人被禁止入境，拒發簽證。」

2013年納瓦爾尼被判監時，他對法官說，他仍將與戰友一起努力「摧毀正在俄羅斯建立的封建國度，破壞那83%財富由0.5%人口操控之地的政府體制」。

納瓦爾尼曾出席極端民族主義者集會並上台發言，引起自由派的猜疑。2010年他到耶魯大學留學，同樣引起俄國民族主義者懷疑他與美國的聯繫。