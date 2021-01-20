BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
美國當選總統拜登在外交政策上有哪些招數？
你的器材不支持播放多媒體材料
美國當選總統拜登在外交政策上有哪些招數？
32 分钟前
特朗普的外交政策是與一些最緊密的盟友對峙，卻又與一些對手交好。繼任的喬·拜登在修補關係和重新建立美國影響力等事務上有很多事情要做。
他應該如何開始？
熱播
2:05
視頻,
新冠疫情：美國批武漢病毒實驗室與軍方秘密合作 華春瑩直指蓬佩奧「謊言先生」
, 節目全長 2,05
2021年1月19日
1:38
視頻,
黃之鋒：「告訴世界 港人仍在爭取民主」
, 節目全長 1,38
2018年1月17日
3:58
視頻,
迷你版神奇女俠：馬術健兒特技動作全部親自上陣
, 節目全長 3,58
2021年1月15日
9:00
視頻,
中美貿易戰：白宮易主後，貿易戰是否會終結？
, 節目全長 9,00
2021年1月18日
5:42
視頻,
特朗普任期功過回顧：一個撼動美國政壇與國際形勢的美國總統
, 節目全長 5,42
2021年1月18日
1:34
視頻,
朝鮮大閲兵：金正恩在拜登就職前宣稱美國是「最大敵人」
, 節目全長 1,34
2021年1月19日
2:36
視頻,
2021年科學界將會有什麼大事發生？
, 節目全長 2,36
2020年12月30日
3:53
視頻,
重返湖北村鎮：曾經的疫區是否走出陰霾
, 節目全長 3,53
2021年1月18日
3:53
視頻,
新冠疫情是否令男女平等大倒退
, 節目全長 3,53
2021年1月14日
3:01
視頻,
新冠疫情：台灣抗疫經驗 醫生認為團結最重要
, 節目全長 3,01
2021年1月16日