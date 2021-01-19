新冠疫情：世衛警告發達國家囤積疫苗 將造成「災難性的道德失敗」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 許多國家已開始大面積注射新冠疫苗。

世界衛生組織（WHO）負責人警告稱，由於不平等的新冠疫苗分配政策，全球面臨「災難性的道德失敗」。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，富裕國家的年輕人、健康人群比貧窮國家的弱勢人群先接受注射是不公平的。

他透露，49個富裕國家已經注射了超過3900萬劑疫苗，但有的貧窮國家只有25劑。

不過，世衛組織和中國在新冠疫情的應對中都受到批評。

世衛組織派遣的一個獨立專家組，趕赴中國調查新冠疫情的源頭。這個獨立專家組表示，世衛組織本應更早地宣佈國際緊急狀態，同時抨擊中國沒有更早地採取公共衛生措施。

到目前為止，中國、印度、俄羅斯、英國和美國都已經開發出新冠疫苗，還有些疫苗則是由跨國團隊開發，比如美國和德國聯合開發的輝瑞疫苗。這些國家幾乎都優先向本國民眾分配疫苗。

譚德塞說了什麼？

本周一，譚德塞在世衛組織一次會議上表示，「我需要直截了當地說：世界正處於災難性道德失敗的邊緣——而這種失敗的代價將是世界上最貧窮國家的生命和生計。」

譚德塞稱，「以我為先」的做法將是自取滅亡，因為這將推高疫苗價格，鼓勵囤積。

「最終，這些行動只會延長疫情、封鎖措施以及人們的痛苦和經濟上的損失，」他補充道。

譚德塞呼籲各個國家遵守對全球疫苗共享計劃Covax所作出的全面承諾，該計劃將於下個月逐步展開。

「我對所有成員國下的挑戰是，確保在4月7日世界衛生日前，每個國家都能接種新冠疫苗，以此作為攻克疫情以及不平等的希望象徵，而不平等是眾多全球健康挑戰的根源，」譚德塞表示。

迄今為止，已有180多個國家簽署了Covax倡議，該倡議得到了世衛組織和一些團體的支持。其目的是將各國聯合起來，以便有更大的權力與製藥公司談判。

92個國家中低收入國家的疫苗費用將由捐助者捐贈的基金支付。

「我們已經從五家生產商那裏獲得了20億劑疫苗，還有10億多劑備選，我們的目標是在2月開始交付，」譚德塞稱。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 特朗普挑戰譚德塞

反響如何？

針對譚德塞的警告，英國衛生大臣馬特·漢考克表示，對於這項確保全球所有國家獲得疫苗的計劃，英國是最大財政支持者。

漢考克說，英國「在這些確保每個人都能獲得疫苗的國際努力中投入了最多的資金支持」。

英國政府已經為Covax計劃提供了5.48億英鎊（7.34億美元）。

英國政府數據顯示，英國已有400多萬人接種了第一劑新冠疫苗。

在英格蘭，70多歲的老人，以及臨牀上極度易感染的人群現在都可接受注射。

上個月，人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance）表示，富裕國家正在囤積疫苗，而生活在貧窮國家的人將難以避免地錯過疫苗。

該機構表示，近70個低收入國家裏，每10人中只有1人能接種疫苗。

加拿大尤其受到批評，該聯盟稱，加拿大訂購的疫苗劑量足夠每個加拿大人用5次。

12月，加拿大國際發展部部長古爾德（Karina Gould）否認囤積疫苗的指控，稱任何關於過剩疫苗的討論都是「假設性的」，因為疫苗尚未交付。

她說，加拿大提供4.85億加元（3.8億美元）幫助發展中國家應對疫情。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世衛組織專家組抵達武漢，開始調查新冠疫情源頭

那對世衛組織和中國的批評呢？

獨立專家小組在中期報告中說，在新冠病毒爆發的早期階段，中國和世衛組織都應該採取更快的行動。

報告稱，北京本應採取更有力的行動，將2019年底首次發現的武漢市最初的疫情控制在本地。

專家們還批評世衛組織在2020年1月30日才宣佈進入全球緊急狀態。

「全球大流行警報系統並不能勝任，」報告說。「世衛組織的能力不足，無法完成這項工作。」

專家小組由新西蘭前總理海倫·克拉克（Helen Clark）和利比里亞前總統埃倫·約翰遜·瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）領導。