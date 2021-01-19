拜登就職典禮：華盛頓戒備嚴密 2.5萬軍警武裝保駕

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國民衛隊士兵配備了半自動步槍，負責國會大廈保安

美國當選總統拜登1月20日宣誓就職。典禮議程基本上跟歷屆總統的就職儀式一樣，拜登在國會大廈前的台階上宣誓，然後前往白宮。

不過，由於兩周前國會遭暴力衝擊，再加新冠疫情嚴重，今年的總統就職典禮現場也跟以往有許多不同。

BBC視覺新聞團隊梳理拜登就職儀式的一些新增保安措施。

軍隊進駐首都

今年1月6日暴力衝擊國會事件餘波未了，圍繞保安的一些問題仍無答案，聯邦調查局（FBI）警告可能會出現更多武裝騷亂。為此華盛頓特區近日保安明顯增強。

總統就職典禮屬於「國家特別安全活動」，由國家特情局負責保安。今年情況特殊，又增加了其他保安力量，包括特區警察部隊和國民衛隊參與。

國民衛隊上周開始陸續進駐國會山。參與這次總統就職儀式保安的總共約有2.5萬武裝人員；特朗普總統2017年就職儀式保安只有8千人。

五角大樓已經批准部分保安人員攜帶武器，許多人部署在國會山周圍，從照片上可以看到他們有半自動步槍和手槍。

通行限制收緊

華盛頓特區市中心數十條街道設了路障，由武裝人員鎮守，包括波多馬克河上的幾座主要大橋。

只有出示特別通行證的車輛才可以進入「紅色區域」，較外圍的「綠色區域」只許當地居民和商家進出。

數十個地鐵站關閉。

考慮到親特朗普陣營的抗議者可能會從全國各地向首都聚集，旅行社已經有所凖備，旅社、民居和短租屋公司Airbnb取消了就職典禮前後的客房預訂。

航空公司和機場加強了安全戒備，不少大公司禁止託運行李中包含槍支，有些參加兩周前衝擊國會的人被列入禁飛名單。

美國列車運營公司Amtrak宣佈減少首都及周邊地區的客車服務，列車上和沿線車站都增派警員。

拜登很喜歡搭乘Amtrak列車。他曾希望從家鄉特拉華州威爾明頓市乘火車去華盛頓特區，但出於安全考慮最後改變了計劃。

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儀式的同與不同

新總統一般都希望盡可能多的民眾出席自己就職典禮，但今年完全不同。

拜登就職典禮籌備團隊在國會遭衝擊前就呼籲支持者屆時待在家裏，以免總統就職盛典變成新冠病毒超級傳播場所。

從國會山西側搭起的舞台可以看出這次典禮的規模。現場擺了大約100張椅子，相互之間留出足夠的社交間隔空間，來賓必須戴口罩，而且必須出示參加儀式前的新冠檢測陰性結果證明。

拜登在就職典禮期間不會看到廣場人頭濟濟的場面。2009年奧巴馬就職時有200萬人在場慶祝。

國家公園管理局上周宣佈，典禮現場因安全原因對公眾關閉，但會在部分空曠區域豎起20萬面旗幟。

國會山此刻比任何時候都更像一座戒備森嚴的堡壘，被一圈隔離欄圈在中間。白宮周圍也拉起了類似的隔離帶。

宣誓結束後，拜登總統和哈里斯副總統走到國會大廈東側參加閲兵儀式。

通常，閲兵結束後新總統的車隊沿賓夕法尼亞大道前往1.5英里之外的白宮，後面是遊行隊伍，沿途有夾道歡呼的人群。

因為安全風險和新冠疫情，今年這戲都取消了。

不過，拜登會到波多馬克河對岸的阿林頓國家公墓向烈士獻花，隨行的估計會有前總統奧巴馬、小布什和克林頓，但特朗普不會參加。

作為離任總統，特朗普將破例不出席繼任就職儀式的所有活動。

白宮深度清潔

拜登結束了阿林頓國家公墓的鮮花活動之後，美國第46任總統的車隊將通過重重路障抵達白宮，他的總統任期正式開始。

過去一年裏白宮經歷了幾輪新冠感染爆發，特朗普總統本人也未能倖免，於去年10月住院治療。因此，總統府上下裏外每一寸表面，從電梯按鈕到衛生間設施，都要在新總統進駐前深度清潔消毒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年春季開始白宮經常消毒、清潔

白宮有六層樓，132個房間，不難想象要在特朗普班子最後一人離開和拜登團隊進駐之間很短的時間內完成整棟大樓的消毒、清潔，難度一定很大。