美國國務卿蓬佩奧：中國對維吾爾族「犯下種族清洗和反人類罪」

圖像來源，Reuters

美國國務卿蓬佩奧周二（19日）表示，中國在新疆對維吾爾族及其他穆斯林少數民族犯下種族清洗與反人類罪。

特朗普政府任期的最後一日發佈這一認定，向北京施以「最後一擊」。

蓬佩奧在聲明中譴責，中國在新疆囚禁了超過一百萬維族人及其他穆斯林少數族裔，並強制他們勞動、節育，限制其宗教自由等。

聲明說，「在仔細研究現有事實之後，我確定中國在中共的領導和控制之下，對新疆的主要是穆斯林的維吾爾人和其他少數民族、宗教少數群體實施種族清洗。」

「我相信這是正在發生的種族清洗，我們正在目睹中國共產黨政權試圖對維族人進行系統性摧毀，」蓬佩奧表示。

中國一向否認在新疆強制囚禁維族及其他少數族裔，表示他們是在接受就業培訓，以抗擊恐怖主義、分離主義和極端主義。

中國外交部發言人汪文斌去年10月曾表示：「所謂新疆『種族滅絶』是一些反華勢力蓄意炮製的謠言，是污蔑抹黑中國的鬧劇。」

「種族清洗」認定為何意義重大？

根據國際公約的定義，種族清洗（genocide，又譯為種族滅絶）是指「蓄意全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」。

這是首度有國家認定中國在新疆的作為是「種族清洗」，是目前各國對新疆問題的最強硬的表態。

歐盟成員、英國、澳大利亞等國家此前多次譴責中國的新疆政策，外界預期他們可能考慮跟隨美國作出「種族清洗」認定，進一步對中國施壓。多國議員、官員曾呼籲抵制北京2022年冬奧會。

這一認定對拜登政府意味著什麼？

美國國務院的這一認定沒有立即的政策性影響，但或將引發連串的法律與行政程序，迫使明日（1月20日）上任的拜登政府盡快出台針對新疆的政策。

分析人士認為，拜登政府原定的首要任務是控制美國疫情、穩定經濟與政治亂局，但特朗普政府在最後時刻對新疆問題的認定升級，勢必將這一議題安插進白宮新班子的優先議事日程。

拜登的競選團隊此前已經使用「種族清洗」一詞形容中國在新疆的行為，並承諾就人權問題進一步制裁中國。

美國為何此時出台認定？

《紐約時報》報道，特朗普政府內部對是否公開作出「種族清洗」認定，有過長久的激烈爭論。包括蓬佩奧和主管國家安全的對華鷹派幕僚支持這一認定，而更看重對華貿易關係的經濟幕僚則反對採取行動。

特朗普政府此前制裁了多個侵犯新疆人權的中國官員及實體，並在數日前宣佈停止從新疆進口棉花與番茄。

新疆是重要的棉花產地，禁令將對世界貿易供應鏈產生深遠影響。

對於包括華盛頓在內的多國政府來說，由於對華經貿聯繫極其緊密，即便是部分貿易往來受阻，都會對本國經濟造成牽一髮動全身的影響。在對華政策上，謀求在人權與經濟問題之間取平衡將會越發困難。

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中國有何回應？

中國官方尚未對蓬佩奧聲明中的這一認定作出表態。

去年10月，當多位美國參議員發起決議，推動「種族滅絶」定義時，中國外交部發言人汪文斌曾反問，美國在歷史上對印第安人的行徑「是不是『種族滅絶』呢？」

本月初，推特刪除了中國駐美國大使館發佈的一篇推文，其中稱維吾爾族婦女因新疆政策「解放」了自己的思想。