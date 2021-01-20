特朗普離任前一天特赦前高級顧問班農

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 班農去年被控為修建美國-墨西哥邊境圍牆籌款過程中涉及欺詐行為，他否認控罪。

美國總統特朗普在自己任期的最後一天，運用行政權力特赦73人，包括自己的前高級戰略顧問史蒂夫·班農（Steve Bannon），同時減免超過70名罪犯的處罰。

班農去年被控為修建美國與墨西哥邊境圍牆籌款過程中涉及欺詐行為，美國司法部當時指控，班農等被告在籌款項目中「欺詐」數以十萬計的捐贈者，班農獲得超過100萬美元，至少其中一部分用於其個人開支。

白宮周三（1月20日）發表的聲明說，班農遭到檢察官的「指控」，「與他參與的一個政治計劃的欺詐行為有關」。聲明又形容班農是美國「保守派運動中一個重要領袖，並以其敏銳的政治見識而聞名」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 班農被捕後，特朗普與其劃清界線。

除了班農，其他在特赦和減免處罰名單上的，包括分別因為槍械相關罪行被起訴的饒舌歌手小韋恩（Lil Wayne ） 和布萊克（Kodak Black），也包括因為貪污罪在2013年被判囚28年的前底特律市長基爾帕特里克（Kwame Kilpatrick）。其他人包括一些早前因販毒被判囚、但在牢獄內表現良好的囚犯。

班農被外界視為特朗普2016年競選總統時一名重要顧問。美國國會在特朗普上任後不久，展開調查特朗普團隊有沒有私下與俄羅斯合作影響美國大選結果，班農當時也被傳喚出席聽證會。

班農曾經與目前正流亡美國的中國商人郭文貴關係密切，曾獲郭文貴稱讚是「了解亞洲的西方人」，班農因欺詐罪被捕時據報就身在郭文貴擁有的一隻遊艇上。