特朗普發表離別感言 他將留下哪些政治遺產

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美國總統特朗普在離任前發表了告別演說，他說，「我們做了我們要做的事情——以及更多。」

他在YouTube上發佈的一段視頻中說，他承擔了「困難的鬥爭，最艱難的戰鬥......因為那是你們選我所要做的事。」

特朗普仍然沒有完全接受去年11月選舉中輸給拜登的結果。而拜登將於周三（1月20日）宣誓就任新一任美國總統。

特朗普任期的最後兩周一直被國會山那場騷亂的餘波所主導，當時一群支持他的暴徒衝進國會，試圖推翻選舉結果。

「政治暴力攻擊了我們作為美國人所珍視的一切。它永遠不能被容忍，」特朗普在視頻中說，他沒有提到繼任者拜登的名字。

圖像來源，WHITE HOUSE/EPA 圖像加註文字， 美國總統特朗普在離任前發表了告別演說，他說，「我們做了我們要做的事情——以及更多。」

特朗普還說了什麼？

特朗普本人因襲擊事件，以「煽動叛亂」之名被彈劾，他將在卸任後面臨參議院審判。如果罪名成立，他可能被禁止參與公職活動。

他也是美國歷史上第一位被彈劾兩次的總統。在第一次彈劾中，他得到共和黨多數人支持，洗脫罪名。

這場政治暴力事件掩蓋了新冠病毒造成的日益增長的傷亡，超過40萬美國人死亡，2400萬美國人被感染。

特朗普在演講中表示，他的政府打造了「世界歷史上最偉大的經濟」。

美國股市已經從疫情中反彈，科技聚集的納斯達克指數在2020年上漲42%，涵蓋更廣的標凖普爾500指數上漲15%。

然而，美國經濟的其他方面則正在掙扎。12月份失業率上升，結束了連續多個月就業增長。最近幾個月零售總額也下降，而失業金申請人數上升。

「我們的議程不是關於右或左，不是關於共和黨或民主黨，而是關於一個國家的利益，這意味著整個國家，」特朗普說。

特朗普離任時的支持率為34%，創下離任總統的最低紀錄。

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特朗普的政治遺產是什麼？

弗吉尼亞大學法學院教授普拉卡什（Saikrishna Prakash）認為，特朗普迫使人們思考總統這個職位究竟變成什麼？

「我想無論是在布什還是奧巴馬政府期間都不是這樣的，像第25條修正案和彈劾這樣的問題從克林頓開始就成為問題，真的。」

普拉卡什表示，有可能從此以後，人們在思考總統這個職位時，會採取不同的立場，因為知道可能會出現特朗普這樣的人。比如，國會有可能會減少對總統的授權，拿走一些權力。

此外，特朗普向我們展示，選民們反對那些貿易協議，人們願意投票給那些將美國從這些貿易協議中解脫出來，或者「讓它們更公平」的人。

特朗普還提出，中國一直在以危害經濟和國家安全的方式利用美國——普拉卡什認為這種觀點背後有共識。「沒有人願意被指責對中國軟弱，相比之下，沒人在意你對加拿大是否『軟弱』，對吧？」

「我認為未來美國人會傾盡全力表現得更強硬，或者至少對中國更強硬。」

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普渡大學歷史教授凱瑟琳·布朗內爾（Kathryn Brownell）表示，廣義上講，特朗普和他在共和黨內的支持者，以及保守派媒體， 以一種前所未有的方式考驗美國民主。

「作為一個研究媒體和總統職位的歷史學家，我著實震驚於，特朗普讓數百萬人相信他編造的事件是真實的。」

布朗內爾稱，1月6日在美國國會山發生的事件，是特朗普四年多來積極製作錯誤信息所達到的高潮。

正如「水門事件」和彈劾調查，在數十年間主導了對尼克松遺產的歷史解讀，布朗內爾認為，大選後的這一特殊時刻（國會山事件）將處在對特朗普總統任期進行歷史評估的最前沿。

分析

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

特朗普在他預先錄製的20分鐘告別演說中表示，他的政府做了要做的事情，以及更多。

有人可以辯稱他的非凡成績——重建400英里（640公里）邊境牆、減稅、監管回撤、提名法官、貿易戰和中東外交協議，這些加起來是否算作實質性成就。

但至少在一條上，他的說法肯定是真的。特朗普在2016年競選總統是為了動搖現有的政治秩序。他以局外人的身份參加競選，為那些不信任建制派、覺得體制不再適合他們的人發聲。

」我承擔了困難的鬥爭，最艱難的戰鬥......因為那是你們選我所要做的事「。他說。

兩周前，特朗普帶進白宮的動蕩和怨恨在美國國會大廈達到頂峰並墜毀，留下了字面上的和隱喻上的殘骸，需要時間和精力來清理。

四年來常規和傳統不斷被打破，對總統行為的期望被顛覆，特朗普離開時，美國政府已然改變——從根本上，而且也許是不可逆轉的。

至少，這是一個承諾，也是一個兌現的承諾。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登將於12:00（格林尼治標凖時間17:00）前往白宮，然後前往國會大廈參加就職典禮。

拜登凖備上任

拜登和他的妻子吉爾·拜登周二離開了他們的家鄉特拉華州，回到華盛頓，新任總統在2008年至2016年成為奧巴馬的副總統之前，在那裏擔任了36年的參議員。

」當我死後，特拉華州將被寫在我的心上，「他在一次情緒化的告別演講中說。

周三，他將於12:00（格林尼治標凖時間17:00）前往白宮，然後前往國會大廈參加就職典禮。

這將是一場前所未有的就職典禮。國會大廈騷亂後，華盛頓處於嚴密的安保之下，國民警衛隊部署了數千名預備役士兵，白宮周圍布滿了金屬圍欄。

只有一部分人將被允許進入國家廣場見證他的宣誓儀式，而不是通常參加的數十萬人。

在那些待在外面的人中，將包括特朗普先。他周三上午飛往佛羅里達州——這是自1869年安德魯·約翰遜（Andrew Johnson）以來，第一位缺席繼任者就職典禮的總統。