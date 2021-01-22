網飛成功秘訣：BBC分析四大特點

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 網飛新推出的劇集《布里奇頓》

新冠疫情期間，媒體消費趨勢轉變，利用網絡提供服務的流媒體平台Netflix（網飛）業績大幅成長。

自從疫情爆發之後，網飛已經新增了1600萬名新訂閲用戶，許多自製節目推出後也都成功引發網絡討論熱度。

這家美股上市公司近日將公布年度報告，並向投資人描述未來一年的計劃。

流媒體平台網飛之所以能夠成功，其商業模式和服務內容等方面都有其特別之處。

有賺錢才算成功

網飛目前在全球市場上已經有超過2億名付費用戶，比起2019年增加了超過30%。去年一年裏大約有3700萬新增付費用戶，過去3個月裏新訂閲用戶就有850萬。

網飛最近宣佈將在美國、英國和其它一些地方調漲訂閲價格，以反映新近增加製作原創內容的投資成本。

新增的付費用戶加上價格調漲，網飛的最新季度營業額成長24%，達到66億美元，盈利達到5.42億美元。全年營業額將近250億美元，盈利將近28億美元。

依靠融資所得擴大市場份額的網飛公司表示，營業額和盈利增加意味著該公司可望停止借款，並考慮將多餘現金用於回購股份。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐馬·希（Omar Sy）出演網飛的《亞森·羅賓》劇集

本地化（非英語）節目大受歡迎

去年網飛的新增用戶有超過80%的都是來自於美國和加拿大以外的地方，其中以歐洲新增用戶最多。

網飛的節目也慢慢的突破國家和語言的限制，不再只有美國的影片或只有英語的節目而已。

例如法語影集，現代版紳士怪盜《亞森·羅賓》（Lupin）推出後就大受歡迎，在巴西、阿根廷、德國、意大利、西班牙和其他地方都衝上第一名熱播劇，在美國也登上第二名熱播劇。

網飛估計，在該劇集推出的前四周當中，全球就一共有7000萬人次觀看該劇。

原創自製內容佔盡優勢

除了《亞森·羅賓》之外，網飛還推出許多自製節目，包括西班牙劇《紙鈔屋》、美國紀錄片《虎王》、《布里奇頓》（Bridgerton）等，也都大受歡迎。

網飛也憑借多部自製節目逐漸轉型，從購買其他片商播映權轉變為製作和生產內容的電影電視公司。

1997年以租賃DVD起家的網飛，從2007年開始擴展為網絡流媒體平台，目前有500多部影片或劇集進入後期製作階段。

經過2020年新冠疫情之後，網飛的自製節目產量驚人，計劃在2021年內每周推出至少一部自製影片。

市場領導地位有助競爭

網絡流媒體市場擴大，也吸引更多競爭者加入戰場，包括迪士尼+、蘋果電視+、亞馬遜Prime影音和HBO等等。

面對更多競爭，網飛維持市場領先地位的一大策略就是不斷推出自製內容，其他流媒體平台上看不到的新內容。

網飛對投資者發佈的報告說，流媒體娛樂市場擴大給網飛帶來成長的同時，也帶來更多的競爭者，「我們必須在各類型節目以及多個國家和地區，深化我們自製內容的優勢。」

未來挑戰

市場分析人士佩斯卡托爾（Paolo Pescatore）指出，網飛和其他流媒體平台將為這個新興市場進行「一場激戰」。

他說，「新出現的流媒體平台會從網飛那裏搶走一些用戶，如何抓住用戶眼球靠的就是原創的自製內容。」