拜登就職日：中國制裁前政府要員，新華發推「懟」特朗普

美國新總統宣誓就職典禮期間，就在拜登就職演講結束之後不久，中國外交部宣佈制裁包括離任國務卿蓬佩奧在內的28位美國前政府要員。

中國外交部發言人指責這28人「出於一己政治私利和對華偏見仇恨」，「推動實施了一系列瘋狂的行徑」，「也嚴重破壞了中美關係」。

中國外交部網站公布的受制裁美國人名單有多名特朗普政府前內閣要員，包括前任國務卿蓬佩奧、前任總統經濟政策助理納瓦羅、前任國家安全顧問奧布萊恩、前任助理國務卿史達偉、前任副國家安全顧問波廷傑（博明）以及博爾頓、班農等。

中國官方聲明說，上述「這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門」，另外，與上述被制裁人士相關的企業和機構也被限制與中國打交道和做生意。

特朗普政府在任期結束前曾先後就新疆、香港人權等問題宣佈制裁多名中國官員。

圖像加註文字， 中國外交部網頁

新華發「懟」文

一些美國媒體注意到，中國官方媒體新華社在英文推特上貼出「總算走了，唐納德·特朗普！」（Good Riddance, Donald Trump!），認為這可見北京已經對特朗普政府的政策感覺無法忍耐。

有美國媒體也同時認為，儘管拜登任期內的中國政策會更加「有規矩」，但是認為拜登的對華政策將「軟」下來的人可能會失望。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 新華推特：「總算走了，唐納德·特朗普」

有分析認為，在美中對抗烈度可能有所緩和的同時，雙邊關係全面改善的機會不大，因為雙方都已經把對方定位為競爭對手，特別是在經貿、科技和安全領域。

不過，有專家也認為，對比起特朗普時期的全面對抗來說， 拜登時期美中雙方可能在諸如環境、疫情等一些領域有所合作。

特朗普政府「最後一擊」

就在美國政權交接日前，前任國務卿蓬佩奧（19日）宣佈，中國在新疆對維吾爾族及其他穆斯林少數民族犯下「種族清洗與反人類罪」。

分析認為，特朗普政府任期最後一日發佈這一認定，是向北京發出的「最後一擊」。

蓬佩奧在聲明中譴責，中國在新疆囚禁了超過一百萬維族人及其他穆斯林少數族裔，並強制他們勞動、節育，限制其宗教自由等。

聲明說，「在仔細研究現有事實之後，我確定中國在中共的領導和控制之下，對新疆的主要是穆斯林的維吾爾人和其他少數民族、宗教少數群體實施種族清洗。」

「我相信這是正在發生的種族清洗，我們正在目睹中國共產黨政權試圖對維族人進行系統性摧毀，」蓬佩奧表示。

中國一向否認在新疆強制囚禁維族及其他少數族裔，表示他們是在接受就業培訓，以抗擊恐怖主義、分離主義和極端主義。

中國外交部發言人汪文斌去年10月曾表示：「所謂新疆『種族滅絶』是一些反華勢力蓄意炮製的謠言，是污蔑抹黑中國的鬧劇。」