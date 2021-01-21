台灣駐美代表蕭美琴「歷史性」獲邀出席美國總統就職典禮的背後

圖像來源，Taiwan in the US 圖像加註文字， 自1979年華盛頓與台北斷交以來，首次有台灣官方代表獲邀出席美國總統就職典禮。

台灣駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登的就職典禮，是1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來，首次有台灣代表以官方形式獲邀參加，被形容是「劃時代的里程碑」。台灣總統蔡英文表示，這「充分彰顯了台美關係的提升」。

台灣政界和觀察人士分析認為，這顯示了美國對於台灣問題的思路和方針，不會因政權交替而有所改變。

四年前，特朗普曾以候任總統身份和蔡英文通電話，但這一次，拜登就職前並沒有這樣做，中國官方媒體《環球時報》說，蔡英文政府可能需要「焦慮解讀」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普離開白宮，喬·拜登正式宣誓就任美國總統

「劃時代的里程碑」

過往台灣的駐美代表一般是透過國會議員發出的普通民眾觀眾席入場券觀看總統的就職典禮，今次因為新冠疫情關係，就職典禮規模大大縮小，國會議員再沒有多餘的入場券，令台灣外交部一度向外表示，今年爭取參加的困難度比較高。

根據台灣媒體報導，這次參加典禮是經蕭美琴和駐美代表處的積極爭取下獲邀，她於上周收到籌備委員會的邀請函，但消息則在就職典禮快將舉行前幾小時才對外公布。台灣媒體形容，這是「劃時代的里程碑」。

蕭美琴在社交網站上載了參加就職典禮的視頻，並說：「民主與自由是我們的共同價值，經濟繁榮與區域穩定是我們的共同利益。在堅定的基礎上，期待未來繼續深化台美關係！」

台灣駐美代表處的聲明以「大使」稱呼蕭美琴，「蕭大使及本處同仁獲邀出席，充分展現台美珍貴情誼，及彰顯我與美國新任政府友好合作的堅實基礎。我方期待與拜登政府在各領域持續深化交流與合作，進一步強化台美友好伙伴關係。」

台灣總統蔡英文則表示，美國是台灣在國際上「最重要的盟友」，形容蕭美琴獲邀出席典禮「充分彰顯了台美關係的提升」，「接下來，我們將持續深化台美合作伙伴關係，並一起對國際社會貢獻民主、自由的良善力量。」

台灣民進黨立法委員林俊憲表示，這是因為前國務卿蓬佩奧在任期後期宣佈廢除了美國官員與台灣接觸的限制，使台美能以官方身份交流，這次獲邀出席，則顯示台美關係不會因政權交替而有所改變。

台灣國民黨立法委員陳以信則說，蕭美琴獲邀出席就職禮「是好事」，但同時促請她向拜登政府反映台灣民眾對美國「瘦肉精豬肉」進口問題的不滿。

解放軍軍機進入台灣防空識別區

中國官方和媒體把中美關係轉差的責任推向特朗普，期望拜登上場後能改善中美關係。中國官方媒體新華社在英文推特上貼出「總算走了，唐納德·特朗普！」（Good Riddance, Donald Trump!）。媒體分析認為，這顯示北京已經對特朗普政府的政策感覺無法忍耐。

在拜登就職演講結束後不久，中國外交部宣佈制裁包括離任國務卿蓬佩奧在內的28位美國前政府要員。中國外交部發言人指責這28人「出於一己政治私利和對華偏見仇恨」，「推動實施了一系列瘋狂的行徑」，「也嚴重破壞了中美關係」。

中國外交部發言人華春瑩周三表示，中方對美政策是一貫、明確，希望美國新一屆政府與中方相向而行，加強對話，管控分歧，拓展合作，推動中美關係盡快回到正確發展軌道，更好造福兩國人民和世界人民。她說，中美雖有分歧，但擁有廣泛共同利益和合作空間，並對世界和平與發展負有特殊責任。

圖像來源，Taiwan Air Force

在拜登舉行總統就職典禮當日，台海也有一些軍事舉動。台灣空軍司令部表示，中國解放軍於周三（20日）派遣了一架運8技術偵察機進入台灣西南面的防空識別區，台灣軍方一度派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離，並實施防空飛彈追監。

中國官方《環球時報》發表社評稱，四年前特朗普勝選後不久以候任總統的身份與蔡英文通了電話，但此次拜登勝選後沒有那樣做，「這個姿態足夠蔡英文和同僚帶著些焦慮解讀」。

社評認為，蔡英文當局在特朗普在任時期與蓬佩奧一起製造台海「新現實」，強行推動「特規拜隨」，「台灣問題走到了攤牌的邊緣，拜登政府的迴旋空間被大為壓縮。」

「台灣民進黨當局把形勢看錯了最終決定他們命運的已經不是美國，而是中國大陸。他們最需要關注的不是美國新政府的表情和眼神，而是解放軍的戰機會如何進一步貼近台灣島，直至飛臨台灣島上空，以新的姿態宣示中華人民共和國對台灣的神聖主權。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統蔡英文專訪：中國若入侵台灣代價將非常巨大

與此同時，台灣駐港辦事處因拒簽香港政府要求的「一中原則」切結書，而令原派任處長超過兩年仍然無法就任。

台灣媒體指出，目前台灣駐港人員只剩下12人，其中4人簽證已到期或即將到期，台灣媒體引述消息人士表示，台灣當局會在沒有港方要求離境前堅持留在香港到最後一刻。