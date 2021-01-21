拜登簽多項行政令推翻特朗普政策 國內「修復」為其執政核心

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登說，「在應對我們面臨的危機時，沒有時間可以浪費。」

美國總統拜登在宣誓就職幾個小時後，就已簽署15項行政令，廢除其前任特朗普的一些政策，並著手應對新冠疫情、氣候變化，以及移民問題。

本周三（20日），拜登宣誓就職，成為第46任美國總統。 由於疫情，這次就職典禮與往年不同，在現場見證宣誓儀式的人不多。

就職典禮結束後，拜登前往白宮時在推特上寫道，「在應對我們面臨的危機時，沒有時間可以浪費。」隨即拜登便開始在橢圓形辦公室工作。

「我今天要簽署的一些行政令，將幫助改變新冠危機的演變進程；我們將以前所未有的方式抗擊氣候變化，並推進種族平等、支持其他被怠慢的群體，」拜登表示，「現在只是開始。」

特朗普仍未正式向拜登承認敗選，他拒絶參加拜登的就職典禮，這與長期以來美國傳統相背離。

抗疫優先

白宮的一份聲明表示，拜登「將採取行動——不僅要扭轉特朗普政府造成的最嚴重損害--而且要開始推動我們的國家向前發展。」

拜登的首要行政命令是應對新冠疫情的措施。這場疫情已經奪走40萬美國人的生命。

新的行政命令將強制要求，在所有聯邦政府的場所內戴上口罩，並實行社會隔離。

為應對疫情，拜登將成立一個新協調機構，美國也將停止由特朗普政府開啟的退出世界衛生組織（WHO）的程序。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）對重新與世衛組織接觸的舉動表示歡迎，他的發言人斯特凡·杜賈裏克（Stéphane Dujarric）表示，這對更好地協調全球應對疫情「絶對至關重要」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登希望在他上任100天內，為1億美國人接種新冠疫苗。

氣候變化

拜登還承諾將把應對氣候變化作為其政府的首要任務之一。他簽署了一項行政命令，開啟重新加入2015年巴黎氣候協議的進程，特朗普政府在去年正式退出了該協議。

拜登還撤銷了授予有爭議的Keystone XL管道的總統許可，環保主義者和美國原住民團體為此已經爭取了十多年。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）表示，拜登將在周五與加拿大總理特魯多進行首次通話時討論該議題。

這條由私人融資的管道，估計耗資約80億美元，能夠每天從加拿大阿爾伯塔省運送約83萬桶重質原油到美國內布拉斯加州。

奧巴馬在2015年否決了一項批准建設該管道的法案，但他的決定後來被特朗普推翻。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Keystone XL 輸油管道引發了長達數年的抗議。

「一系列行政行動的開始」

在移民問題上，拜登撤銷了特朗普政府的一項緊急聲明，該聲明有助於資助在墨西哥邊境建牆，同時也結束了對一些穆斯林國家的旅行禁令。其他行政命令則涉及種族和性別平等。

經濟方面，拜登已要求美國聯邦疾病控制和預防中心（CDC）將暫緩驅逐房客計劃延至3月末，並要求教育部將助學貸款暫停支付令延至9月底。

普薩基表示，第一天的諸多計劃僅僅是拜登上任後不久將採取的一系列行動的開始。

「在未來幾天和幾周內，我們將宣佈更多的行動措施應對這些挑戰，並兌現當選總統向人民許下的承諾，」普薩基說，進一步的行動將包括取消跨性別者服兵役的禁令，並撤銷一項阻止美國為與墮胎有關的海外項目提供資金的政策。

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中國問題暫不在其列

雖然拜登迅速簽署大量協議，但中國問題並未成為他的首要關注對象，在稍早的就職典禮上，也未提及中國。

這也印證了多位專家的分析，即中國是拜登上台後要面臨的最重要的議題之一，但並非最緊迫的議題。

「拜登執政後，外交政策會發生許多轉變，比如增進與北約和世衛的關係，但與中國對抗將保持不變。」經濟學人智庫（EIU）研究分析師伊莫金·佩吉-賈勒特（Imogen Page-Jarrett）認為。 兩個大國愈發視對方為戰略競爭對手，對中國施壓也能獲得美國跨黨派支持。

「修復將成為拜登的執政核心。」聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗認為，當選後拜登面臨的國內壓力遠大於來自於中國的挑戰，因此將集中於修補特朗普任期內造成的國內分裂與國際動蕩，對中國則有限"脫鉤"與有限合作並存，為下任總統執政留出制定戰略策略的時間。