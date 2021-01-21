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特朗普離開白宮，喬·拜登正式宣誓就任美國總統
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特朗普離開白宮，喬·拜登正式宣誓就任美國總統
1 小时前
喬·拜登正式宣誓就任美國第46任總統，完成了美國歷史上其中一次最戲劇性的權力交接。
「女神嘉嘉（Lady Gaga）」在就職儀式現場演唱了美國國歌，而特朗普則在此之前離開白宮，回到佛羅里達州。
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