民主、團結和真理 拜登就職演說還有哪些內容

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本周三（20日），拜登宣誓就職，成為第46任美國總統。 由於疫情，這次就職典禮與往年不同。不過，他的就職演說依然成為中文網絡媒體熱議的話題。除了讚揚民主，呼籲國家團結和人民尋求真理外，拜登還說了什麼？BBC中文以下刊發拜登就職演說中文翻譯，並配上一組圖輯。

首席大法官羅伯茨（Roberts）、副總統賀錦麗（Harris）、議長佩羅西（Pelosi）、領袖舒默（Schumer）、領袖麥康奈爾（McConnell）、副總統彭斯（Pence）、尊敬的來賓、美國同胞們，這是美國值得慶賀的日子。這是民主的日子，具有歷史意義和滿懷希望的日子，重整旗鼓和竭精勵志的日子。經過長期的考驗，美國已煥然一新。美國踔厲奮發，迎接挑戰。今天，我們慶祝勝利，不是為了某一位候選人，而是為了一項事業，民主事業的勝利。人民，人民表達的意願聲聲入耳。人民堅守的意志深銘肺腑。

我們再次認識到民主的寶貴。民主不免脆弱。朋友們，此時此刻民主已獲全勝。（掌聲）

在這片神聖的土地上，僅在幾天前還發生了妄圖動搖國會大廈（Capitol）根基的暴力。現在，我們作為上帝庇護下的國度齊心合力，密不可分，遵循兩個多世紀以來的傳統進行權力和平轉移。我們以我們美國獨特的方式展望前景，堅持不懈，勇往直前，以樂觀的態度，矚望我們的國家實現我們認為能夠完成和必須堅持的目標。

感謝兩黨前任諸位今天蒞臨會場。對他們表示我衷心的感謝。（掌聲）我知道——（掌聲）我知道我國憲法歷久彌堅，我國的實力堅不可摧。昨晚卡特（Carter）總統與我通話時也談到這一點。今天他不克出席，但我們向他畢生的服務表示敬意。

圖像來源，Win McNamee / Getty Images 圖像加註文字， 拜登夫婦

我剛剛宣讀了他們每一位愛國者都曾宣讀的神聖誓詞。這份誓詞由喬治•華盛頓（George Washington）第一次宣讀。但美國的歷程不能僅依靠我們中間的某一個人，也不能僅依靠我們中間的某些人，而需要依靠我們所有的人，依靠我們大家作為人民的一份子，努力實現更完美的聯邦。這是一個偉大的國度，我們有優秀的人民。幾個世紀以來，風瀟雨晦，千難萬險，不論和平與戰爭，我們已走到今天，但我們仍任重道遠。

我們將以疾風迅雷之勢和緊迫的心情勇往直前，因為我們在這個充滿危險和重大機遇的嚴冬需要完成大量的工作。有眾多的問題需要修補，有眾多的狀態需要恢復，有眾多的傷口需要癒合，有眾多的工程需要建設，還有眾多的收獲需要實現。與我們現在面臨的情況相比，我國歷史上很少有人經歷了如此眾多的挑戰，也很少有人經歷了如此嚴峻的艱難處境。

百年罕見的病毒悄悄地侵襲了全國。一年內美國的死亡人數達到第二次世界大戰（World War II）期間美方人員的死亡總數。數百萬個工作崗位消失。成千上萬的工商企業關閉。近400年來爭取種族正義的呼聲激勵了我們。實現正義的夢想不能再有任何延誤。（掌聲）

對生存的渴望來自星球本身。這個呼聲無比緊迫，無比清晰。現在，政治極端主義、白人至上主義、國內恐怖主義甚囂塵上，我們必須加以抗擊，我們必將戰無不勝。（掌聲）

圖像來源，Rob Carr / Getty Images 圖像加註文字， 前總統克林頓夫婦也在就職典禮現場

為了抗擊這些挑戰，為了恢復心靈，為了保障美國的未來，需要加倍努力，不能僅付諸於言辭。這需要實現民主政體最難以把握的問題，團結。團結。在那一年的1月，1863年的新年，亞伯拉罕•林肯（Abraham Lincoln）簽署解放宣言。總統在他的筆觸及這份文件之時說到，「如果我能夠留名史冊，必是因為這個動作，我為之付出了全部心血。」

「我為之付出了全部心血。」今天，在今年1月份，我付出的全部心血是：讓美國團結起來，團結我們的人民，團結我們的國家。我籲請每一位美國人與我一起加入這個事業。（掌聲）

團結一致打擊我們面臨的敵人，憤懣、怨艾和仇恨、極端主義、無法無天、暴力、疾病、缺乏工作和喪失希望。我們團結一致就可以完成偉大的使命，重要的使命。

我們能夠糾正錯誤。我們能夠讓人們獲得好工作。我們能夠讓子女在安全的學校受教育。我們能夠戰勝這個致命的病毒。我們能夠獎勵——獎勵工作和重建中產階級，使醫療護理保障所有人的健康。我們能夠實現種族正義，我們能夠使美國再次成為全世界首要的正義的力量。

我知道，談到團結，某些人會感到如今這個話題似乎有些愚不可及。我知道，使我們分裂的力量根深蒂固，是很現實的存在。但是，我還知道，這並非新的現象。我們的歷史經常面臨兩方面相持不下的爭鬥，一方面是我們關於人人生而平等的美國理念，另一方面是種族主義、本土主義、恐懼、妖魔化等使我們長期撕裂的冷酷醜陋的現實。

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這場戰役曠日持久，勝利從來無法獲得擔保。經歷了南北戰爭、大蕭條（Great Depression）、世界大戰（World War）、9/11，通過鬥爭、犧牲和挫折，我們善良的天使永遠百戰百勝。在以往每一個時刻，我們都有足夠的力量——我們有足夠的力量——戮力同心，推動我們大家勇往直前。現在我們可以這樣做了。

歷史、信仰和理性指路，團結之路。我們能夠將彼此不視為敵人，而是鄰居。我們能夠以尊嚴和尊重彼此相待。我們能夠把力量聯合在一起，停止叫喊，降低溫度。因為沒有團結，不會有和平，只會有怨恨和怒火。不會有進步，只會有令人精疲力竭的憤怒。不會有國家，只會有混亂國態。

這是我們面對危機與挑戰的歷史時刻，團結是前行之路。我們必須以美利堅合眾國的姿態面對這一時刻。如果我們這樣做，我向你們擔保，我們不會失敗。在美國，當我們共同行動時，絶對從來不曾失敗過。

因此今天，此時此刻，在此地，讓我們重新出發，我們所有人。讓我們重新開始相互傾聽。相互聽到彼此。相互看到彼此。相互尊重彼此。政治不必是熊熊烈火，將所及之處化為灰燼。每一個分歧無需成為全面開戰的理由。我們必須拒絶那種玩弄事實本身，甚至編造事實的文化。（掌聲）

我的美國同胞們，我們必須與此不同。美國必須勝過那種狀態，我相信美國比那種狀態優勝得多。只要環視四周。我們站在這裏，在國會穹頂的影子下，正如先前提到的，它在內戰中落成，正值聯邦本身名副其實地處於危機關頭。然而，我們經受住了，我們勝利了。

我們站在這裏，眺望著金博士(Dr. King)講述他的夢想的大草坪。我們站在這裏，它是108年前另一次就職儀式時，成千上萬抗議者試圖阻擋為爭取投票權而勇敢遊行的婦女的地方。今天，我們美國歷史上首位女性民選國家領袖——副總統賀錦麗（Kamala Harris）在這裏宣誓就職。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 副總統賀錦麗

不要告訴我情況不可改變！（掌聲）

我們站在這裏，面向波多馬克河（Potomac）彼岸的阿靈頓公墓（Arlington Cemetery），那裏永久安息著為國家奉獻了全部最後力量的英雄們。我們站在這裏，僅僅幾天前，騷亂暴徒以為他們可以用武力窒息人民的意願，停止我們民主的運作，把我們從這個神聖之地趕走。它沒有得逞。它永遠不會得逞。今天不會。明天不會。永遠不會。永遠不會。（歡呼聲和掌聲）

對所有支持我們競選的人，我對你們給予我們的信任深感榮幸。對所有沒有支持我們的人，讓我這樣說，請在我們前進中聽我的話語。請對我和我的心做一估量。

如果你仍然有不同意見，沒關係。這就是民主。這就是美國。有和平表達異議的權利。在我們共和國的保護欄中，這也許是這個國家最強有力之處。但是，請聽清我的話，不同意見絶不能導致分裂。我向你們保證，我將是全體美國人的總統，全體美國人。（掌聲）我向你們保證，我將為沒有支持我的人同像為支持我的人一樣努力搏鬥。（掌聲）

許多世紀以前，我教會中的一位聖賢聖奧古斯丁（St. Augustin）寫道，一群人是由他們所共同熱愛的目標界定的群體。由他們所共同熱愛的目標界定。什麼是我們美國人共同熱愛的目標，能夠界定我們是美國人？

我想我們知道。機會，安全，自由，尊嚴，尊重，信譽，還有的確，真實。（掌聲）最近幾周和幾個月讓我們得到了痛苦的教訓。有真實，有謊言，為權和為利而散佈的謊言。

我們每個人作為公民，作為美國人，都有職責和責任維護真實和擊敗謊言，特別是作為領袖，作為已經宣誓忠誠憲法和保護國家的領袖。（掌聲）

請注意——（掌聲）——我理解，我的許多美國同胞對未來懷著恐懼與不安。我理解，他們擔心他們的工作。我理解，就像我父親一樣，他們夜晚躺在牀上仰望天花板在想，我能不能保住我的健康保險，我能不能付得起按揭；在想著他們的家庭，下一步會怎樣。我向你們保證，我明白這點。

但是，答案不是轉向閉關自守，退縮到各種派別中，不信任外貌不一樣——與你的外貌或祈禱方式不一樣的人或者與你不是從同樣來源獲得新聞的人。我們必須結束這種不文明的交戰，把紅與藍對立，鄉村與——鄉村與城市對立，保守與自由對立。如果我們敞開心胸而不是硬化心腸，我們能夠做到。

如果我們能展現一些寬容和謙卑，如果我們願意站到他人的位置上——就像我母親說的那樣——只是片刻時間，站到他們的位置上。因為生活就是這樣：無法說命運將給你帶來什麼。

有些時候你需要一隻援手。另一些時候我們被召喚伸出援手。生活就是這個樣子。這就是我們如何相互關照。

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如果我們是這樣，我們的國家將會更強大、更繁榮、更能凖備好迎接未來。而且我們仍能持不同意見。我的美國同胞們，在我們面前的工作中，我們將彼此需要。我們需要我們的全部力量來保持——來堅持度過這個黑暗的冬季。我們正在進入可能是最艱苦、最致命的這一病毒的疫情期。

我們必須擱置政治因素，最終能作為一個國家，一個國家，來面對這場疫情。而且我向你們做出這個承諾。正如《聖經》所言：「一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」我們將共同度過這個時期。共同度過。諸位，我曾在眾議院和參議院共事過的在座的各位同仁，我們都知道，全世界正在注視著，今天正在注視著我們所有人。而這就是我要對那些我們的邊境以外的人所說的話。

美國經受了考驗，而且我們因此變得更加強大。我們將修復我們的聯盟並再次同全世界交往。不僅要應對昨日的挑戰，而且要應對今日和明日的挑戰。（掌聲）

我們將以我們的榜樣為力量來引領，而不僅僅是以我們的力量為榜樣。（掌聲）我們將成為和平、進步和安全的一個強有力的、可信賴的伙伴。

你們都知道，我們這個國家已經經受了如此之多。我想請你們和我一起默禱片刻，以緬懷在過去一年中被疫情奪走的400,000名我們的美國同胞——母親、父親、丈夫、妻子、兒子、女兒、朋友、鄰居和同事。我們將成為自己知道能夠而且應當成為的人民和國家，以此來紀念他們。

因此，我請求你們，讓我們為那些被奪去生命的人、為那些被留下來的人，並為我們的國家靜默祈禱。

[靜默片刻]

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阿門。諸位，這是一個考驗的時刻。我們面對著對我們的民主以及對真理的攻擊。一種正在肆虐的病毒、日益加劇的不平等、系統性種族主義的刺痛，以及一場環境危機。還有美國在世界上的作用。其中任何一個都足以對我們構成深遠挑戰。但事實是，我們同時面對這所有一切。讓這個國家面對我們所曾肩負過的最嚴峻的責任之一。現在我們將經受考驗。

我們將會挺身而出嗎，我們所有人？現在是拿出膽魄的時候了，因為要做的事如此之多。而且這是肯定的。我向你們保證，我們將接受評判，你和我，根據我們如何解決我們這個時代的這些連鎖危機。我們是不是能挺身而出，這是問題所在。我們將能主宰這個罕見的艱難時刻嗎？

我們將能履行我們的義務，為我們的子孫後代留下一個新的、更好的世界嗎？我相信我們必須這麼做。我確信你們也是如此。我相信我們將能這麼做。當我們這麼做的時候，我們將譜寫美利堅合眾國歷史上的下一個偉大篇章，一個美國的歷程，聽起來好似對我而言意味深長的一首歌。這首歌名叫《美國讚歌》（American Anthem）。其中有一段歌詞尤為醒目，至少於我而言。

這段歌詞是：「幾個世紀的努力和祈禱讓我們走到了今天。我們的業績將是什麼？我們的子孫後代將如何評說？當我的日子逝去時，讓我在心裏知道。美國，美國，我把我最好的獻給了你。」讓我們來添加。讓我們為我們的偉大國度正在展開的歷程來添加我們自己的努力和祈禱。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登就職當天，華盛頓戒備森嚴

如果我們這樣做，那麼當我們的日子逝去時，我們的子孫後代將會這樣說我們：他們盡了最大努力，他們盡到了自己的義務，他們癒合了一片破碎的大地。我的美國同胞們，我在今天結束時重申開始時在上帝和你們所有人面前發出的神聖誓言。我向你們保證，我將始終對你們坦誠相待。我將捍衛憲法。我將捍衛我們的民主。我將捍衛美國。

而且我將給予所有，你們所有人，讓你們——我所做的每件事都服務於你們，只考慮可能性而不考慮權勢，只考慮公眾福祉而不考慮個人損失。我們將共同譜寫一個美國歷程：充滿希望而不是恐懼，團結而不是分裂，光明而不是黑暗。一個高尚且有尊嚴的、關愛且撫平創傷的、偉大且美好的歷程。

讓這一歷程來指引我們，讓這一歷程來激勵我們，讓這一歷程來告訴未來後世我們響應了歷史的召喚，我們抓住了這個時刻。民主和希望、真理和正義沒有在我們眼前消亡，而是欣欣向榮，美國在國內保障了自由並再一次成為世界的燈塔。這是我們對先輩、對彼此、對後代的承諾。

因此，懷著堅定的意志和決心，我們著手於我們這個時代的各項任務，在信仰的支撐下、在信念的驅使下，奉獻於彼此以及我們全心熱愛的這個國家。願上帝保佑美國，願上帝保護我們的軍隊。謝謝你，美國。