拜登政府的決定對英國更新全球核威懾系統的影響

圖像來源， IVANEOL 圖像加註文字， 英國的核武器主要由在奧爾德瑪斯頓的英國核武機構（AWE）設施建造

美國是否發展下一代核武器的決定將由拜登政府作出，而英國更新三叉戟核威懾系統的計劃將受到美國決定的影響。

在拜登總統宣誓就職前夕，英國媒體報道說，射程達12,000公里的三叉戟系統使英國有能力對全球任何地方的目標施行核打擊，包括打擊俄羅斯和中國境內的任何目標。

《快報》透露，計劃中新核彈頭的爆炸威力超過目前三叉戟系統彈頭的兩倍。

不過最近媒體分析認為，美國新總統拜登可能會扭轉特朗普政府發展新核武器的計劃，更多強調軍備控制。

拜登身邊的消息人士最近對CNN透露說，拜登政府將會重新審核預算超過1萬億的核武器現代化項目，今後的國防開支可能向常規武器和非對稱武器方面傾斜。

英國防務官員承認，如果美國國會拒絶撥款研發下一代核彈頭，英國三叉戟核威懾系統的未來會也受到嚴重影響。

三叉戟系統

圖像加註文字， 1980年代英國撒切爾政府用三叉戟核威懾系統代替了「北極星」導彈系統

1980年代，英國撒切爾政府用三叉戟導彈系統代替了「北極星」導彈系統，「三叉戟」成為英國核武器系統的主要構成部分。「北極星」和「三叉戟」這兩款導彈都由美國洛克希德馬丁公司研發。美國和英國海軍都部屬了「三叉戟」導彈系統。

目前英國擁有4艘攜帶三叉戟導彈系統的前衛級核潛艇，潛艇基地位於蘇格蘭西海岸的克萊德。

英國《快報》報道說，英國核武器總數為215件，其中部署在導彈上的核武器達到120件。這也是軍控協會和斯德哥爾摩和平研究所的統計數字。

根據斯德哥爾摩和平研究所最近的數字，中國擁有320枚核彈，排在俄羅斯和美國之後。俄羅斯評論員曾說中國的320個核彈中一半部署在戰略導彈上。

新熱核彈頭

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國擁有4艘攜帶三叉戟導彈系統的前衛級核潛艇，潛艇基地位於蘇格蘭西海岸的克萊德

目前英國政府正努力發展新的核武器彈頭。根據英國的更新計劃，目前三叉戟導彈上裝載的霍布魯克 （Holbrook）熱核彈頭將被一種參照美國的W93彈頭研製新彈頭代替。

英國的核武器主要由奧爾德瑪斯頓的英國核武機構（AWE）建造。但一些美國研究人員認為英國主要按照美國的W76彈頭製造了自己的核彈頭。霍布魯克彈頭的錐形重返大氣層外殼也由美國提供。

去年初美國戰略司令部的查爾斯•理查德將軍在美國國會參院聽證中透露，英國已經著手進行更新核彈頭的工作，新彈頭類似美國研發中的W93核彈頭。隨後在去年2月25日，英國被迫作出澄清說要替換現有核彈頭，以同美國的三叉戟潛射彈道導彈系統相匹配。

前途不明朗

儘管白宮和英國一直推動W93彈頭研發項目，但據英國《衛報》報道，在美國總統選舉前，眾院民主黨議員就已經拒絶批准W93彈頭研發項目第一年的5300萬美元的撥款。新彈頭研發項目的未來取決於參眾兩院的撥款委員會的決定。

英國國防部常務秘書史蒂芬•洛夫格羅夫（Stephen Lovegrove）說，英國正在密切注視美國在這個問題上的僵持局面。他還說，如果美國新彈頭研發陷入停頓，英國將受到很大影響。他也拒絶透露如果美國繼續更新彈頭項目，英國需要為更新彈頭投入多少費用。

2016年英國議會以壓倒性多數投票通過了更新三叉戟系統的決定。更新英國核威懾預計耗資300億英鎊。

當時英國的國防大臣法倫（Michael Fallon）為投入巨資辯解，說放棄三叉戟系統等於「拿我國公民的長期安全作賭注」。他說，「核武器是客觀存在，不會消失。政府的職能就是要確保我們能夠保護自己不受他人侵犯。」

但批評者認為英國政府應該把巨額投入花在健康醫療、教育和社會福利上面。在2019年12月的英國大選前，蘇格蘭民族黨領袖、蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）表示應該廢除三叉戟系統。