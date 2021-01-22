拜登簽署了一系列行政命令 以期撥亂反正和強化抗疫措施

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登簽署了一系列行政命令，強化應對新冠疫情的措施。

美國總統拜登（Joe Biden）簽署了一系列行政命令，強化應對新冠疫情的措施。

拜登宣誓就任第46任總統一天之後便宣佈了針對疫情的10項措施，包括加快接種疫苗和進行病毒檢測，以及緊急立法加快口罩等必需品的生產。

他說要用幾個月時間戰勝這場大流行病，如果人們站在一起，美國將克服這一挑戰。

與前總統特朗普（Donald Trump）不一樣，拜登的抗疫政策強調聯邦戰略，而不是依靠各州來決定最佳方案。

特朗普政府受到廣泛指控，未能及時管控這一流行病。

根據約翰·霍普金斯大學的數據，美國是新冠死亡個案最多的國家，超過406,000人喪生，近2450萬人確診感染。

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「戰時任務」

拜登說，他所採取的「大膽務實舉措」並不是隨便想出來。

「我可以清楚地說，疫情好起來之前，情況會變得更糟，」他說。 他預計下個月該死亡人數將超過50萬。

拜登說：「這是一項戰時任務。」

他重申，死於大流行的美國人比第二次世界大戰期間還要多。

他亦說，目前的疫苗推行計劃，至今是「慘淡的失敗」。 他形容， 希望就任100天內實現接種一億人次的計劃，是「我們國家面臨的最大的運作挑戰之一」。

但是，一名記者質疑該目標訂得太低時，拜登反駁說：「當時我宣佈這一目標時，你們所有人都說這是不可能的，打住吧，朋友。」

拜登承諾會對保持透明度，並允許科學家在不受政治干預下開展工作。

他總結說：「我堅信，美國人民已凖備不遺餘力地去做好防疫工作，如果我們站在一起，我們可以做到這一點。」

之後，首席醫學顧問安東尼·福西（Anthony Fauci）談到了疫苗的推行計劃，稱拜登政府正在「擴大」現有的計劃。

他說，最好的情況是夏末時有70-85％的人口接種了疫苗，那麼到秋天將有「一定程度的正常化」。

福西博士說，他的主要擔心是說服那些對疫苗持懷疑態度的人。

有媒體關注疫苗供應問題，一些地區官員說他們已經用完了可用的疫苗。

福西補充說，政府正在與生產商進行談判，以生產更多的疫苗。

到目前為止，約1650萬人接種了疫苗。

福西由特朗普政府開始擔任首席醫學顧問，他對新政府重視科學表示歡迎。

福西博士說：「想到可以站到這兒談論你所知道的，有什麼證據，背後的科學是什麼……這是一種心曠神怡的感覺。」

他說，而在特朗普政府下，「你不會覺得自己可說什麼話，因為很多時也沒有什麼影響力。」

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計劃是什麼？

新政府早前公布七個重點的計劃，包括致力促進疫苗的有效分配和可以提供可靠的檢測服務。

特朗普政府被批評在聯邦層面欠缺抗疫策略。

該計劃的引言說：「美國人應值得有緊急、有力和專業的措施，去應對新冠病毒爆發引起日益嚴重的公共衛生和經濟危機。」

它引言還稱，拜登先生相信政府「必須採取迅速積極行動，以協助保障和支持」重要工人和最弱勢的群體。

儘管行政命令不需要國會批准，但計劃下需要的大部分資金，都包含在拜登上周宣佈的龐大的19000億美元刺激經濟方案當中。

但他需要參議院和眾議院的合作，才能使該計劃順利推行。

他的目標是在100天內，能夠安全地重新開放大多數學校，並在體育場館和社區設施上建立疫苗中心。

國際旅客在出發前往美國之前需要得到陰性病毒測試結果，並在抵達後自我隔離14天。

至於強制佩戴口罩和社交隔離的規定，將會從本身只針對聯邦政府的大廈和辦公室，擴展至機場、飛機、火車和公車等交通工具。

而且，州政府和地方官員將獲得更多資金，以幫助應對疫情； 同時，會建立一個新的辦公室來協調國家對策。

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新政府會再用《國防生產法》加快生產個人防護設備等必需品和疫苗。特朗普政府去年也使過同一樣法例，去加快生產短缺物品。

福西說， 另一項與前政府不一樣的措施是，美國將加入旨在向貧困國家提供新冠疫苗的Covax計劃。