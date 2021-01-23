拜登宣誓就任、武漢封城一週年與更多本周重要故事

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登說，「在應對我們面臨的危機時，沒有時間可以浪費。」

2021年第3周，美國總統拜登宣誓就任，簽署多項行政命令，扭轉了過去四年特朗普的眾多政策，當中包括重新加入國際環保條約《巴黎協定》以及推出更積極的抗疫措施。

台灣首次有官方代表出席美國總統就職典禮，總統蔡英文認為是提升了台美關係。分析認為這顯示美國的台灣政策不會因換屆而有所改變。

中國武漢封城一週年，一些居民回顧過去一年的抗疫之路。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 拜登在就職演說中勸勉人民要以美國人大膽、樂觀的特質放眼未來，建設國家。

美國民主黨人喬·拜登（Joe Biden）與卡瑪拉·哈里斯（Kamara Harris；中文名賀錦麗）星期三（1月20日）在華盛頓國會大廈前宣誓，正式就任美國第46任總統與副總統。

拜登在就職演說中說，人民的意願得到實現，「民主佔上風了」。他還勸勉美國上下團結，以大膽和樂觀放眼未來，建設國家。

拜登在宣誓就職幾個小時後，就已簽署15項行政令，廢除其前任特朗普的一些政策，並著手應對新冠疫情、氣候變化，以及移民問題。

新的行政命令將強制要求，在所有聯邦政府的場所內戴上口罩，並實行社會隔離。

美國也將停止由特朗普政府開啟的退出世界衛生組織（WHO）的程序，重新加入2015年巴黎氣候協議的進程。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美貿易戰：白宮易主後，貿易戰是否會終結？

圖像來源，Taiwan in the US 圖像加註文字， 自1979年華盛頓與台北斷交以來，首次有台灣官方代表獲邀出席美國總統就職典禮。

台灣駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登的就職典禮，是1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來，首次有台灣代表以官方形式獲邀參加，被形容是"劃時代的里程碑"。台灣總統蔡英文表示，這「充分彰顯了台美關係的提升」。

台灣政界和觀察人士分析認為，這顯示了美國對於台灣問題的思路和方針，不會因政權交替而有所改變。

四年前，特朗普曾以候任總統身份和蔡英文通電話，但這一次，拜登就職前並沒有這樣做，中國官方媒體《環球時報》說，蔡英文政府可能需要"焦慮解讀"。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統蔡英文專訪：中國若入侵台灣代價將非常巨大

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020年12月31日跨年夜，許多武漢人在街頭迎接新年。

武漢這個城市因為首度爆發新冠疫情而聞名。去年1月23日，武漢當局宣佈「封城」。

在兩個半月的封城期間，許多武漢人的故事各有不同又有共通之處。回顧那段時光，他們對生活、對這座城市和自己周邊的社會又有著不同的感懷。

中國實施嚴厲的抗疫措施，許多城市曾一度大致恢復正常生活，不過近期疫情有少許反彈，春節要出門也可能大受影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 29歲的鄭爽在社交媒體上擁有超過1200萬粉絲。

中國知名女演員鄭爽近日在互聯網上遭到了猛烈抨擊，她被指到國外尋求代孕生下兩個孩子，但在與男友分手後又拋棄了孩子。

29歲的鄭爽回應稱，她的情況被曝光是「別有用心的」。她還表示，她遵守了一切的法律法規，對此感到非常「難過」。

在社交媒體上擁有超過1200萬粉絲的鄭爽曾被中國媒體稱為「90後四小花旦」，但此事曝光後很多網友指責她「突破道德底線」，一些她代言的品牌包括普拉達也宣佈與其解約。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國練習生培訓班：如何打造一名流行偶像

圖像加註文字， 李先生一家人已經移居英國。

英國在1月底將會對香港居民提供新的簽證安排，將容許該市達70%的人口，即約540萬名港人，有權在英國居住，為入籍鋪路。

李先生（Andy Li）和太太黃女士（Teri Wong）已經離開香港並身在英國。 他們在10月英國宣佈新簽證措施後不久，便帶同兒子和女兒移居到約克市。