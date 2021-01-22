全球疫苗速報： 以色列有民眾接種首劑疫苗後確診 香港未放棄採購科興疫苗

2021年開始，新冠病毒仍在持續蔓延，民眾期待的疫苗接種在全球各地逐步鋪開。以色列目前已經有超過200萬人接種了一劑新冠疫苗，但仍有接種者感染病毒。香港政府官員稱，並未放棄採購中國科興疫苗，仍待其提供詳細數據。

根據美國約翰·霍普金斯大學的最新數據，全球新冠病毒感染病例超過9700萬宗，死亡人數超過200萬人。

以色列民眾接種疫苗後確診

以色列軍隊電台（Army Radio）引述以色列抗疫工作負責人阿什（Nachman Ash）稱，輝瑞/BioNtech疫苗單劑效果似乎沒有想象中那麼好，也沒有輝瑞公司所稱的那麼好。

阿什稱，許多人在接種第一針疫苗和第二針之間感染了新冠病毒。

《以色列時報》報道，目前已經有超過200萬以色列人接種了第一劑輝瑞疫苗，超過40萬人已經完成第二劑注射。

以色列衛生部稱，在接種疫苗後，超過12400人新冠病毒檢測呈陽性，而其中有69人已經完成了第二劑接種。

民眾在接種疫苗後仍然感染病毒，疫苗的有效性受到質疑。但英國《衛報》引述以色列公共衛生服務部門負責人普萊斯（Sharon Alroy-Preis）說，在大多數情況下，這是因為個人在接種後沒有建立足夠的抗體，隨後又接觸到了病毒。

輝瑞公司稱，其與德國公司BioNTech聯合生產的疫苗在第一劑疫苗接種後，有效率約為52%，第二劑疫苗接種數日後，有效率會提升至約95%。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一般疫苗從研發到推出市場需時十年，但新冠疫苗卻在一年內就面世，到底哪些程序加速了？

以色列政府周四（1月21日）表示，自以色列啟動全球最快的疫苗接種行動以來，以色列的R值（表示大流行是在增長還是在縮小規模的數值）首次下降到1以下，這表明新冠病毒的傳播可能已經開始消退。

路透社報道，以色列衛生部副部長基施（Yoav Kisch）將其歸功於封鎖措施和疫苗接種，並稱如果沒有傳染力更強的英國變異病毒，降幅將會更大。

以色列總理內塔尼亞胡稱，疫苗可以讓以色列保護其最脆弱的群體，並可以在下個月重啟經濟。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴西是此次全球受到新冠疫情影響最重的國家之一，急需通過疫苗接種控制疫情。

香港：未放棄採購科興疫苗

香港政府早前宣佈，會採購中國科興、德國BioNTech/復星、英國阿斯利康/牛津三種疫苗。周四（1月21日）香港衛生署衛生防護中心轄下兩個科學委員會就新冠疫苗疫苗發表暫擬共識建議，建議聚焦的兩款疫苗是復星/BioNTech以及牛津/阿斯利康疫苗，未包括早前香港政府宣佈購買的中國科興疫苗，引發外界關注港府是否不會採購科興疫苗。

1月中旬，巴西公布數據稱，中國科興生物開發的新冠病毒疫苗的整體有效率為50.4%。這一數字勉強符合全球監管機構要求的門檻，但遠低於早前巴西宣佈的78%。

但香港食物及衛生局局長陳肇始在接受港媒採訪時表示，並沒有放棄採購科興疫苗，而是科興暫時未提供詳細數據。對於巴西公布的科興疫苗有效率數據，陳肇始稱，不同國家的研究數據都有不同，會等科興提供最終報告再決定。

她還指出，正與第四間疫苗供應商討採購事宜，不能透露是哪間供應商，但表明不是中國國藥集團研發的疫苗。