美國和中國有關新疆「種族滅絶」之爭的六個看點

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國對中國新疆政策的批評，從以往的「踐踏人權」，上升到最新的「滅絶種族」指稱。

西方國家有關中國在新疆針對維吾爾族以及其他穆斯林少數民族「犯下種族滅絶和反人類罪」的指稱，在美國前國務卿蓬佩奧卸任前一天再次成為焦點，引起國際社會的廣泛關注。

中國政府對美國的指稱也再一次表示強烈反對。

究竟什麼是種族滅絶罪和反人類罪？國際法對這兩宗罪有什麼界定？BBC中文就中美在新疆少數民族問題上的新一輪爭拗，梳理六個看點。

美國有哪些指稱？

美國國務院在特朗普政府任期結束的前一天發表聲明。即將離任的國務卿蓬佩奧在聲明中指稱中國在新疆犯有種族滅絶和反人類罪，具體包括：

至少從2017年3月始，新疆地方當局急劇升級了對維吾爾族穆斯林和其他少數民族及宗教少數派群體數十年的壓制行為，其中包括哈薩克人和吉爾吉斯人；

採取一系列政策、行為和侵權活動，有系統地對100萬維吾爾人進行歧視和監控，限制他們旅行、移居和上學的自由，同時剝奪他們結社、言論和祈禱等其他基本人權；

對維吾爾族婦女採取強迫絶育和墮胎的措施，強迫他們與非維吾爾人結婚，並將維吾爾族兒童與家人分離。

本次美國對中國的指稱，上升至「種族滅絶」和「反人類罪」，與之前批評中國侵犯人權相比，其嚴重程度大為不同。

2020年7月，蓬佩奧在宣佈制裁新疆官員的聲明中，指這些官員「踐踏人權」，其中包括強迫勞動、任意大規模拘押人員和強制性人口控制以及試圖抹殺他們的文化和穆斯林信仰，美國不會對此袖手旁觀。

中國做何回應？

每一次美國以及其他國家指責中國在新疆「踐踏人權」，中國都表示反對。本次，中國外交部發言人華春瑩在1月20日回應外國媒體的提問時，罕見地做出長篇幅的回應，反駁美國的指稱。其中主要內容包括：

中國新疆人均預期壽命由1950年代的30歲提升到72歲。

維吾爾族人口在2010年至2018年間增長25.04%，高於全新疆人口13.99%的增幅，更遠遠高於漢族人口2%的增幅。

新疆各少數民族的語言文字、傳統文化、風俗習慣得到很好保護和傳承，各族人民充分享有生存權、發展權等各項權利。

華春瑩還批評蓬佩奧「造謠撒謊」，而關於新疆的謠言是某些反華勢力精心策劃的，是「毫無事實根據、充滿偏見的謬論」，目的是「配合美國反華勢力污蔑抹黑新疆地區反恐和去極端化的努力」。

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什麼是種族滅絶罪？

根據1948年12月聯合國通過並在1951年生效的《防止及懲治滅絶種族罪公約》，滅絶種族系國際法上的一種罪行，也是有史以來，殃禍人類至為慘烈的罪行。

該公約的第二條規定：「滅絶種族系指蓄意全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」，以下任何行為均屬犯罪：

殺害該團體的成員；

致使該團體的成員在身體上或精神上遭受嚴重傷害；

故意使該團體處於某種生活狀況下，以毀滅其全部或局部的生命；

強制施行辦法，意圖防止該團體內的生育；

強迫轉移該團體的兒童至另一團體。

什麼是反人類罪？

根據2002年7月1日生效的《國際刑事法院羅馬規約》，「危害人類罪」是指在在攻擊平民的過程中，將以下行為作為攻擊的一部分：謀殺、滅絶、奴役、驅逐出境或強行遷移人口、監禁或以其他方式嚴重剝奪人身自由、酷刑、性暴力。

危害人類罪也包括基於政治、種族、民族、族裔、文化、宗教等理由對某個團體進行迫害；或者強迫失蹤、種族隔離以及其他不人道行為。

種族滅絶罪和反人類罪的來歷

拉斐爾-萊姆金(Raphael Lemkin) ，1900年出生於波蘭。這位猶太裔的法學家早年了解到古代奧斯曼帝國攻擊亞美尼亞人的歷史，立志要為民族、宗教和社會群體引入法律保障，畢生致力於大屠殺犯罪問題的研究。

德軍入侵波蘭時，他逃離歐洲最終安全到達美國，在杜克大學擔任教職。

萊姆金花了三年時間寫成的兩卷本著作《軸心國佔領歐洲後的統治》於1944年8月出版。他在書中提出了「種族滅絶」一詞，向世界介紹了「戕害民族的一個新概念和術語」。

種族滅絶（genocide)一詞，由古希臘文「人種、部落」（genos）和拉丁文「殺戮」（cide）組成。

1945年11月24日，22名德國納粹高層人物作為被告在紐倫堡（Nuremberg）中央法院被指控犯有前所未有的暴行。

根據英國、法國、蘇聯和美國簽署的《倫敦憲章》，同盟國對這22名納粹戰犯提出起訴的罪名有四項：反和平密謀罪、侵略計劃及實行罪、戰爭罪、反人類罪。「種族滅絶」第一次出現在起訴書中。，但當時還不是一個法律詞匯。

但這是人類歷史上第一次創立了「反人類罪」。

「種族滅絶罪」直到1948年《防止及懲治滅絶種族罪公約》的通過而問世。

拜登時代的中美關係

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登提名出任新一屆國務卿的布林肯表示，將繼續前任在新疆、台灣、香港等中國問題上的立場。

拜登宣誓就職後，中國外交部發言人表示當前中美關係所需要的也是拜登在宣誓演說中反覆強調的「團結」。

然而，特朗普政府留下的包括對中國新疆少數民族問題的政策，如果新一屆政府沒有實質的修正，或將繼續影響兩國今後的關係。

外界都注意到，拜登提名出任新一屆政府國務卿的安東尼·布林肯（Antony Blinken）已經表態，對前任蓬佩奧的主張表示贊同。

《經濟學家》雜誌（The Economist）最新一期刊發的的文章「美國外交關係：新疆陰影」認為，蓬佩奧此番聲明以及布林肯的認同，「標誌美國在圍繞新疆的措辭方面有所變化」。

隨著拜登政府計劃重返聯合國人權理事會，該文預計如果拜登支持，聯合國人權理事會很可能會史無前例針對「中國在新疆的暴行」提出決議。