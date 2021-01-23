特朗普與「特朗普主義」會在選舉過後消失嗎？

安東尼‧澤克爾（Anthony Zurcher）

BBC駐北美記者

唐納德·特朗普周三最後一次登上空軍一號時向大家揮手道別。當安德魯斯聯合基地的擴音器大聲播放著弗蘭克·辛納屈（Frank Sinatra）的《我的方式》，特朗普也卸任起飛前往佛羅里達州的新家。

雖然他在集會上向一小群支持者承諾將「以某種形式」回來，但特朗普的未來以及讓他在2016年爭取勝利的政治運動，都是陰暗的。

就在兩個月前，即使他在11月被擊敗之後，特朗普似乎在美國政治中仍然有強大力量。根據民意調查，他仍然受到共和黨人的愛戴，受到該黨政客的敬畏和尊重，並得到了近半美國人的正面評價。

然後，特朗普花了兩個月的時間，來鼓吹未經證實的選舉欺詐指控，與各地戰場州分的政黨官員爭執不和，在佐治亞州的選舉中未能成功為兩名共和黨現任參議員連任，並煽動了一大批支持者，令他們變成了襲擊美國國會大廈的暴徒。

他再次在眾議院遭兩黨對他進行彈劾，如果在參議院定罪，他可能會被永久禁止競選公職。

在其五年的政治生涯中，特朗普總能夠擺脫很多政治困境，別人遇上這些情況很大機會倒下來。他被宣稱已死的次數，比起弗雷迪·克魯格（Freddy Krueger）還要多。但他總是不會完全沉下去，就像是在划艇世界中的一艘潛艇。

直至現在。

他失去了其總統職權，也被社交媒體封鎖而沉默，他面臨著法律和財政上的艱巨挑戰。他還能成功策劃政治復出嗎？ 特朗普的海湖莊園會是他的厄爾巴島還是聖赫勒納島（譯者注：拿破崙流放之地）？曾經支持特郎普的數千萬美國人又會轉向支持誰呢？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普任期的功過：撼動美國政壇與國際形勢的總統

堅實的Maga基礎

（Maga：讓美國再次偉大，Make America Great Again）

在美國國會大廈騷亂後幾天，特朗普的總體公眾支持率急劇下降至百分之30幾左右，是他整個任期中最低的。乍一看，這些數字表明他未來的政治前景受到了致命的傷害。

然而，看深一層，這對前總統特朗普來說卻沒有那麼可怕。雖然民主黨人，獨立人士和一些溫和共和黨人反對他，但他的共和黨的陣地似乎完好無損。

民調公司益普索（Ipsos）美國公共事務總裁克利福德·楊（Clifford Young）說：「我認為我們所看到的並不表明他失去了政治意義和共鳴。」

「任何這樣說的人都是在開玩笑。他仍然有雄厚的實力。」

許多特朗普支持者完全相信特朗普的說法，認為大選在全國多個州被民主黨人和部分共和黨人偷走。他們在邊緣的保守媒體中看到有報導說，國會大廈的襲擊是由反法西斯主義運動的左翼分子煽動的，無視大量證據，拒絶承認被逮捕的是眾多右翼激進武裝分子和親特朗普示威者。

加裏·基弗（Gary Keiffer）是西弗吉尼亞州貝克利的67歲前民主黨人，他在2016年和2020年投票支持特朗普。他說前總統對選舉提出質疑是正確的，他懷疑左翼活動人士才是國會大廈襲擊的幕後推手。他仍然全力支持這位前總統，並希望他能在四年後再次競選總統。

基弗說：「他為我們國家做了很多事情。」

「我從來沒有見過有一任總統能做這麼多事情，但卻輸掉選舉－（我認為）他沒有輸掉選舉。」

特朗普可能有很多問題，但他坐擁忠誠的支持者，會去參加集會和購買Maga旗和標誌的人，這對特朗普而言就不是一個問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普最後一次以總統身份發表講話。

政黨分歧

唐納德·特朗普（Donald Trump）當年參選總統時，以局外人身份，挑戰了共和黨內的建制。他當年曾經嘲諷地提出，共和黨領袖、其他參選人只是與民主黨一樣是「沼澤」的一部分，意旨兩者構成同一政商利益網路。

他獲勝後成為共和黨建制的一部分，除了一些頑固反對他的人之外，近乎全部人都屈服於特朗普的意志。

根據共和黨游說者和前參議院競選策略師利亞姆·多諾萬（Liam Donovan）的說法，共和黨的人卑躬屈膝，是因為黨籍令他們這樣做。特朗普任命了黨高層，包括共和黨全國委員會主席羅納·麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）。在州和地區層面，共和黨官員是特朗普的真正信徒。

多諾萬說：「各州領導人是活動人士，而不是精英。」

「普通成員是中堅共和黨人，而中堅共和黨人都是特朗普堅定支持者，特朗普絶對地轉化了他們。」

每當爭議到來時，共和黨政客基本反應都是按兵不動，等待風暴自行過去。例如，弗吉尼亞州白人至上主義者遊行後發生的暴力事件，因為政府的家庭分離政策而痛哭的移民兒童的錄音爆出，在白宮附近用催淚彈暴力驅散「黑人的命也是命」示威者，特朗普向烏克蘭總統施壓尋找政治協助，以及他無數荒唐的推特發言。

但在特朗普總統任期的最後幾周，裂縫開始顯現出來。

1月6日親特朗普的暴徒衝擊美國國會大廈之前，當時的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）警告說，總統致力於削弱人民對2020年總統選舉結果合法性的信心，其產生的實際威脅，令美國民主陷入「死亡漩渦」。

暴力事件發生後，麥康奈爾的盟友們指出他對眾議院尋求以「煽動叛亂」名義對特朗普提出彈劾表示「高興」，最終的彈劾投票中有10票來自共和黨人，包括一名共和黨的領導層人士，這瓦解了共和黨的團結。

早些時候，麥康奈爾對暴動發表了最直接的評論，稱這些暴徒是被灌輸了「謊言」，以及由特朗普和其他權勢人士「挑動」。

麥康奈爾的舉動是最明顯的信號，至少一些共和黨人希望共和黨應該和特朗普劃清界限，保持距離。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 麥康奈爾（左）試圖把共和黨與特朗普切割。

然而，在國會騷亂後，有138名共和黨眾議員投票挑戰賓夕法尼亞州的總統選舉結果，亦有197名共和黨人依然跟隨特朗普，投票反對針對特朗普的彈劾動議。

佛羅里達州的共和黨國會議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）是忠實的特朗普支持者，他周四在推特上說：「特朗普總統仍是共和黨和『美國優先』運動的領導人。」

多諾萬說，眾議院的共和黨人可以更好地反映該黨的重心，有別於參議院，參議員必須每兩年參選一次。如果麥康奈爾和共和黨最高領導人希望與特朗普徹底決裂，就可能會令該黨分裂。

商界的反抗

幾十年來，共和黨的運作，是社會保守主義者和商界利益的混合。商界讚賞該黨提倡降低稅率和減少管制，並容忍該黨對墮胎禁令、宗教自由倡議、 持槍權和其他重要而敏感的文化問題的支持。

特朗普成為總統，並因他通過反移民和反貿易政策，將白人工人階層吸引到共和黨的勢力範圍內，這都令原本的聯盟受到壓力。在2018年，很多營運親共和黨企業及為這些公司工作的郊區民眾，開始轉向支持民主黨。

在國會山騷亂之後，大壩決堤。沃爾瑪（Walmart），摩根大通（JPMorgan Chase），美國電話電報公司（AT＆T），康卡斯特（Comcast）和亞馬遜（Amazon）等眾多大公司宣佈，他們或者暫停其政治捐款，抑或則特別撤回支持特朗普挑戰選舉結果的共和黨政客的支持。

多諾萬表示，一旦政治局勢平靜，大企業可能會恢復其正常的捐贈模式，又或者它們可能認為共和黨因將其自身受制於特朗普，而不再是契合的合作伙伴。

多諾萬說：「這個變化已經持續很久了，我們早就超越了只會支持共和黨的那個時點。」

大公司捐款僅佔共和黨資金的一部分，但這些舉措的速度和嚴重性，使許多保守派措手不及。這些企業最新的動向，可能會鼓勵黨領袖，特別是那些關注籌募經費的人，做出進一步的努力，去拒絶特朗普的政策和其政治風格。

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福音界的想法

如果共和黨的企業陣營，正考慮與特朗普主義決裂，那麼社會保守派亦不會落後。特朗普作為一個曾兩度離婚、多起外遇指控、性格偏激的人，仍然得到強大的福音派支持，似乎是有點違反常理。但即使流失了溫和郊區的支持者，宗教保守派陣營在2020年仍然力挺特朗普。

其中一個原因，是特朗普四年間填補了超過200個聯邦法院的職缺，包括三個最高法院的席位。他選擇宗教保守派陣營成員-彭斯（Mike Pence）作為副總統這一點，也有所幫助。在政策上，特朗普政府推進的社會議程，在基督教保守派中甚受歡迎，包括在法院和調整的規定中，更討好宗教派，例如不再把避孕措施列聯邦醫療保障之中。

但是，在特朗普失去權力的情況下，一些福音派人士可能​​正在重新考慮他們對特朗普及其政治議程的支持。

北美聖公會牧師蒂什·哈里森·沃倫（Tish Harrison Warren）在《今日基督教》中發表了一篇文章，標題為「我們崇拜的是智者（Magi），而不是Maga」。Maga是「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的簡寫。

她寫道：「特朗普支持者衝擊國會大廈的暴力行為是反主顯事件……這是黑暗的，也不是基建於真實，信仰的象徵包括耶穌的名字，十字架和信息，被拉攏服務狂熱的特朗普主義。」

她譴責美國的宗教領袖，容許自己對政治權力的渴望，蒙蔽了道德凖則，她說宗教界內部的清算已經迫近。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年一月，很多福音派支持者出席特朗普的造勢活動。

來自堪薩斯州德比市的法律助理迪亞娜·盧斯克（Deeana Lusk）說，信仰對她的投票選擇很重要，特朗普並不是她2016年共和黨初選中的首選，但最終她在當年和2020年的大選中，都投票支持特朗普。

她說，她對於是否繼續支持特朗普及其倡議有所保留，如果特朗普決定再次競選，她肯定會四處尋找其他可能性。

亞娜·盧斯克說：「真相是，沒有人是完美的，但有成千上萬的候選人支持宗教自由，我認為最終我們將尋找到適合的人。」

沒有特朗普的生活

儘管特朗普的反抗和承諾，但他仍然有可能從政治舞台上消失。有關新政黨、新媒體勢力、新總統競選活動，可能會慢慢減少。

又或者，參議院中可能有至少有17位共和黨人，會與50名民主黨人一起，對前總統就煽動叛亂罪提出彈劾，禁止他擔任公職。這樣的結果並非不可能。

即使他避過彈劾，特朗普也面臨非常實在的法律挑戰。紐約檢察官正在調查他向成年影星斯托米‧丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付的款項。佐治亞州正在調查他致電州國務卿布拉德·拉芬斯佩格（Brad Raffensperger），施壓要其為此前11月的大選「尋找選票」的事件。聯邦檢察官亦可能審查特朗普的言行是否與國會大廈襲擊有關。

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特朗普亦可能忙於維持他的商業王國，因為新冠疫情與其品牌受損，他的企業欠下數億美元貸款，需要在未來幾年償還，而他最可靠的借款方德意志銀行（Deutsche Bank）最近放棄了他的客戶資格。

換句話說，在未來的日子裏，在政壇上的捲土重來的優先性，可能沒有那麼高。屆時，特朗普本人，可能會與特朗普主義運動分離。

普林斯頓大學的政治學家勞倫•賴特（Lauren Wright）表示：「我認為，他會被打回原形-一個只不過是對政治很有觀點的名人和媒體精英而已。」

她補充說，要有另一位共和黨人去接過特朗普的政治外衣並向前走可能很困難。

她說：「我認為使特朗普與眾不同的不是政策信息，而是其包裝方式，是一種來自娛樂圈的技能，也是要有娛樂事業的背景，傳統的政治家不可能以同樣的方式來表現。」

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如果要讓特朗普主義取得成功，共和黨人將不得不尋找另一位名人，又或者，共和黨會回到或米特·羅姆尼（Mitt Romney）和約翰·麥凱恩（John McCain）等早期參選人的傳統共和黨價值觀。

多諾萬不肯定共和黨人能否回到過去，也不知道是不是想退回從前。

他說：「特朗普證明，並不需要對任何保守正統派的指示唯命是從，也不一定有利。」

特朗普反對自由貿易、開放移民、激進的外交政策，以及熱心地主張削減社會保障。 其他共和黨政客可能會認為特朗普已經證明異教徒沒有那麼大的風險。

他說：「很多人都在試著仿效特朗普做事，但我認為還沒有人知道怎麼做。」