英美領導人通電話暴露雙方貿易議題分歧

圖像來源，Number 10 圖像加註文字， 首相府發佈約翰遜和拜登通電話時的照片。

拜登就任美國總統後首次與英國首相約翰遜通電話，英國首相府發言人透露，約翰遜在電話中歡迎拜登帶領美國重新加入巴黎氣候協定和世界衛生組織。但分析留意到，從英美雙​​方之後各自發出的新聞稿顯示，兩國可能在貿易問題上存在一定分歧。

發言人說約翰遜稱讚拜登在對抗氣候變化上的行動，兩人又強調參加北約組織的重要性，雙方也會堅持保護人權和民主的共同價值，同時談及英美兩國達成自由貿易協定的好處。發言人引述約翰遜指，他希望「盡快解決（雙方）目前在貿易上遇到的困難」。

美國前總統特朗普先後帶領美國退出巴黎氣候協定和世界衛生組織，他當時指巴黎氣候協定規定的減排措施影響美國經濟，而世界衛生組織就在處理全球新冠肺炎疫情時偏袒中國。

約翰遜之後又在社交媒體發文說，他期待英美兩國在處理新冠肺炎疫情時可以加深雙方的同盟關係。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國新任總統拜登在外交政策上有哪些招數？

兩人還說了什麼？

英國首相府的發言人還引述約翰遜說，如果情況許可他會期待在即將舉行的G7、G20和聯合國氣候變化大會（COP26）峰會與拜登一起工作。

美國白宮也就這次通話發表聲明，引述拜登說他希望加強英美兩國的「特別關係」，重新為這個「跨大西洋的關係注入活力」。

約翰遜早前說，美國過去「經歷了一段困難時期」，形容拜登和卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris；中文名賀錦麗）上任讓美國前進一步，也是英美兩國共同目標的一個「重要時刻」。

BBC政治記者克里斯·梅森（Chris Mason）分析，白宮每次迎來新主人，外界就會開始觀察他與外國領袖通話的先後次序，因為這可以讓外界略略看出，這名白宮新主人的外交政策。

拜登與約翰遜這次通話據報長約35分鐘，約翰遜也是首名與拜登通電話的歐洲國家領袖。

梅森認為兩人聚焦氣候變化議題，在政治和外交層面都符合邏輯，因為這是雙方都有共識的議題，尤其是因為蘇格蘭凖備在今年11月舉行聯合國氣候變化大會（COP26）。

BBC政治事務編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）早前也分析說，英方認為拜登和約翰遜在許多議題上都有共同目標。