荷蘭警方：加籍華裔亞洲販毒集團「三哥」首腦被捕 澳大利亞尋求引渡

圖像加註文字， 謝志樂是周五（1月22日）將要登機飛往加拿大前，在荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場被捕。

荷蘭警方宣佈，根據澳大利亞警方逮捕令和透過國際刑警組織發佈的紅色通報，在阿姆斯特丹拘捕一名華裔加拿大公民。

落網男子為現年57歲的加籍華裔謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）。據報道，謝志樂周圍的人都叫他「三哥」（Sam Gor），他被指是跨國販毒集團「The Company」的頭目，該販毒集團估計每年生意額高達700億美元。

由於其販毒規模巨大，人們將他與綽號「矮子」的墨西哥著名大毒梟古茲曼相提並論。

澳大利亞聯邦警察現在正尋求將這位被指為亞洲販毒集團頭目的男子引渡回國接受審判。荷蘭警方發言人表示，謝志樂出庭後有望被引渡。

澳大利亞警方的調查稱，謝志樂控制的亞洲「三哥」販毒集團控制著當地七成毒品市場。

據報道，作為全球緝拿的頭號通緝犯之一，澳大利亞警方已對其追捕超過十年。謝志樂是周五（1月22日）將要登機飛往加拿大前，在荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場被捕。

圖像來源，Australian Federal Police 圖像加註文字， 澳洲聯邦警察聲明說，澳洲警方在2019年的一次行動搗毀了在五個國家活動的全球犯罪集團，併發佈針對此人的逮捕令。

澳大利亞聯邦警方周日（1月24日）發表聲明說，澳洲聯邦警方在2019年的一次警方行動中發佈針對此人的逮捕令，荷蘭警方根據國際刑警組織發佈的「紅色通緝令」逮捕了此人。

澳洲聯邦警察聲明說，澳洲警方在2019年的一次行動搗毀了在五個國家活動的全球犯罪集團。該集團多年來一直以澳洲為目標，進口並銷售大量的非法毒品，在海外洗錢並利用犯罪所得的財富為生。

荷蘭警方發言人周五表示：「他已在頭號通緝名單上，我們根據收到的情報將其拘捕。」

路透社在2019年為謝志樂發表了一份特別調查報道，將他描述為「亞洲頭號通緝犯」。報道援引聯合國毒品和犯罪問題辦公室的保守估計，「三哥」集團在2018年的毒品銷售收入為80億美元，但表示可能高達177億美元。

路透社說，謝志樂因此成為由澳洲聯邦警察主導的一個跨國禁毒專案調查行動的主要針對目標。警方也稱，這是澳洲迄今為止打擊亞洲販毒集團的最大一次行動，參與者來自亞洲、北美和歐洲的約20個機構，包括緬甸、中國、泰國、日本、美國和加拿大的有關部門。台灣雖然不是正式行動的一部分，但也在協助調查。

澳大利亞媒體報道稱，據來自四個國家的禁毒官員和路透社先前審查的文件顯示，謝志樂曾有犯罪前科，他在1990年代因販毒罪被捕後，曾在監獄服刑9年。他以前居住在加拿大的多倫多，近年來常在在澳門、香港和台灣之間來往。