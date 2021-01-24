東京奧運會進入半年倒計時 2021疫情挑戰巨大

圖像來源，EPA 圖像加註文字， BBC記者援引日本內部人士的分析說，東京奧運會已經涉及日本即將舉行的大選中聯合政府的穩定性。

國際奧委會成員、東京奧運會協調委員會成員、英國的科勳爵表示，如果東京奧運會2021年如期舉辦的話，可能不得不以空場方式舉辦。

同時兼任國際田聯主席的塞巴斯蒂安·科勳爵（Lord Sebastian Coe，或譯柯伊勳爵）表示，他對東京奧運會和殘奧會仍將舉辦依然充滿信心，但稱如果2021年舉辦有可能不得不採取空場舉辦的形式。

科勳爵對BBC表示，誰都喜歡有熱鬧的觀眾，但如果唯一可行的方式是空場舉辦，那大家也都會接受。

科勳爵還表示，如果東京奧運會再遭取消，推遲2024巴黎奧運會和2028洛杉磯奧運會並非現實選項。

東京奧運會由於新冠疫情影響已經推遲一年到2021年舉辦。但它是否能夠今年如期舉辦仍然眾說紛紜。

英國《泰晤士報》日前引用日本聯合政府一位資深成員的話說，東京奧運會有可能再將被取消。

但隨後，日本政府強烈否認了《泰晤士報》報道內容。東京奧組委發表評論表示，日本政府、東京都、奧組委、國際奧委會和殘奧委等所有相關機構正為今年夏季舉辦奧運盡全力努力工作。

遭遇新冠

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東京奧運以何種方式舉行目前仍不確定。

2020年3月，鑒於新冠疫情，國際奧組委決定把東京奧運會推遲一年。

但目前全球疫情仍然非常嚴重，特別是最近幾個星期以來包括日本在內的多國病例增多，人們對奧運會是否能在2021年夏天順利舉行表示懷疑。

為回應《泰晤士報》的報道，東京2020 奧組委發表一份聲明，稱日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）表達了舉辦奧運會和殘奧會的決心。

國際奧委會（IOC）則表示所謂取消是絶對不屬實的消息。

與此同時，國際殘奧會（IPC）表示，他們已經採取了強有力的措施和計劃。奧運會可以並將如期安全進行。

奧運會計劃開幕日期為7月23日，殘奧會則在8月24日開幕。

疫苗，奧運與日本政治

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 疫苗扮演關鍵角色

東京奧組委首席執行官武藤敏郎（Toshiro Muto）指出，新冠疫苗在全球推廣是讓奧運會得以舉辦的關鍵因素。

他近日表示，一旦疫苗在歐洲和美國廣泛接種無疑會對奧運會產生積極影響。但他同時表示，雖然我們對疫苗充滿希望，但卻不能解決所有問題，因此完全依賴疫苗也不行。

科勳爵則表示，現在與去年此時最大的不同就是疫苗。接下來的幾個月疫苗會快速推廣，現在距離奧運會還有6個月的時間。

BBC體育編輯丹·羅恩（Dan Roan）說，組織者對有人指責日本政府已經私下偷偷決定取消奧運會的消息感到惱火。

一些內部知情人堅稱，該報道的匿名消息來源是想在日本即將舉行的大選中破壞聯合政府的穩定。

歷史重演？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 傅東飛說，日本目前每天的新冠病例超過5千人，當地公眾輿情堅決反對今年舉辦奧運會。

不管事情是否屬實，日本當局去年面臨同樣的問題。當時日本起初也否認推遲奧運會的消息，並稱有信心如期舉行。但最後還是被推遲了。

許多批評人士目前懷疑歷史將會重演，結果跟去年一樣。

IOC希望到夏季時，許多國家都已經為前線工作者以及脆弱人士接種了疫苗，之後就會輪到運動員了。這一點對奧運會的舉行非常關鍵。

但奧運火炬的傳遞2個月後就要開始了，這無疑增加了壓力。

英國奧委會首席執行官安迪·安森（Andy Anson）告訴BBC，沒有後備方案，據他所知奧運會會按期舉辦。

安森說，IOC和東京都說會按期進行，只不過是以何種方式而已，因此應該把精力集中在凖備工作上。

但BBC駐東京記者傅東飛說，《泰晤士報》並不是第一個對東京奧運會是否能在今年舉辦提出疑問的。

上周，日本一名資深官員曾表示，奧運會延期和舉辦的兩種可能性都可能存在，但他馬上不得不更正自己這一說法。

傅東飛說，日本目前每天新增的新冠病例超過5千人，當地公眾輿情堅決反對今年舉辦奧運會。

經濟損失

據日本共同社報道，日本經濟學家、關西大學名譽教授宮本勝浩估算，受新型冠狀病毒疫情擴大影響，如果東京奧運會和殘奧會空場舉辦，經濟損失將達約2.4133萬億日元（約合人民幣1507億元）。

該估算基於東京都奧運會和殘奧會籌備局預期的經濟效果，計入各種損失。

賽事參加者和觀眾、家庭消費支出等預計損失約7198億日元，延期一年相應損失為約6408億日元，閉幕後的體育振興等將產生約1.0527萬億日元損失。

報道還說，根據去年3月的估算，若奧運取消，經濟損失將達約4.5萬億日元。