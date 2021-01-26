疫苗全球速報：澳大利亞批准輝瑞疫苗使用 意大利批藥企延遲交付

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上周末，意大利的每日疫苗接種數量急劇下降

面對仍在蔓延的新冠病毒，全球各地區陸續開始疫苗施打計劃，但疫苗短缺令恢復正常生活遙遙無期。

澳大利亞周一（1月25日）批准了輝瑞疫苗使用，目標在10月完成接種。在歐洲，意大利總理指責輝瑞和阿斯利康兩家廠商延遲疫苗供應，並稱將對兩家公司採取法律手段。作為疫苗施打最快的國家之一，以色列開始為16至18歲的年輕人接種疫苗，以幫助他們有序參加考試。

澳大利亞：批准輝瑞疫苗使用

澳大利亞藥物管理局周一批准了輝瑞新冠疫苗使用，首批接種的包括檢疫和邊境工作人員、一線醫務工作者、老年和殘疾人護理人員。

美聯社報道，澳大利亞總理莫里森指出，澳大利亞是第一批完成全面詳盡程序正式批准疫苗的國家之一，而不是緊急批准疫苗。

澳大利亞衛生部長亨特（Greg Hunt）稱，對優先群體施打輝瑞疫苗預計在2月下旬開始，每周8萬劑。

澳大利亞的目標是在10月完成接種。澳大利亞人口有2600萬，其新冠病例接近3萬例，死亡人數超過900人。

意大利總理：延遲疫苗供應不可接受

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，輝瑞和阿斯利康延遲供應新冠疫苗「不可接受」。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，輝瑞和阿斯利康延遲供應新冠疫苗「不可接受」。兩家新冠疫苗廠商都表示，由於生產問題，他們將無法按照協議向歐盟供應疫苗。

孔特指控他們嚴重違反合同。意大利一名高級衛生官員警告，如果供應問題持續，意大利將不得不重新考慮其疫苗接種計劃。

阿斯利康/牛津疫苗尚未得到歐盟的批准，但預計歐盟的藥品監管機構將在本月底為其開綠燈。阿斯利康發言人周五（22日）表示，疫苗初始產量將低於最初預期，但未透露更多細節。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上周輝瑞宣佈將放緩對歐洲的供應，以進行生產改革提高產能。歐盟已經向輝瑞訂購了6億劑疫苗。

官員們尚未公開證實短缺有多大，但一名匿名歐盟官員對路透社稱，今年第一季度的交貨量將減少到3100萬件，減少六成。這名接受路透社採訪的官員透露，這家製藥公司原計劃在3月向27個國家運送約8000萬劑疫苗。

上周輝瑞宣佈將放緩對歐洲的供應，以進行生產改革提高產能。歐盟已經向輝瑞訂購了6億劑疫苗。

孔特周六（23日）在臉書上稱，延遲交付疫苗是嚴重違反合同的行為，會給意大利和其他國家造成巨大損失，他稱將使用一切可採取的法律手段。

意大利外交部長迪瑪約（Luigi Di Maio）周日（24日）也表示，意大利將對輝瑞和阿斯利康採取法律行動，努力讓接種疫苗計劃不受影響。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 以色列開始為16至18歲的年輕人接種疫苗，以幫助他們有序參加考試。

以色列：給16至18歲年輕人打疫苗

以色列開始為16至18歲的年輕人接種疫苗，幫助他們順利參加考試。

以色列衛生部表示，自12月19日以來，以色列的900萬人口中，超過四份之一已經接種了至少一劑輝瑞疫苗。以色列希望在2月能夠重啟經濟。

在以色列，一開始接種疫苗的是老年人和其他高危人群，但現在40歲以上的人也可以接種。

以色列教育部的一名發言人表示，在得到家長許可後，將16至18歲的年輕人納入接種，這可以讓他們重返學校，並有序舉行考試。