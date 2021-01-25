特朗普彈劾案 美國參議院審理的來龍去脈與前景

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國參議院多數黨領袖民主黨人舒默

美國總統特朗普因其在國會大廈騷亂中起到的作用在離任之前受到眾議院彈劾後，參議院審議這一彈劾案件被提上了議事日程。

周一（25日），眾議院向參議院遞交彈劾狀，從而啟動由100名參議員組成的參議院的審理程序。

共和黨人曾主張推遲，要求有更多凖備時間。

特朗普在上周三（1月20日）任期結束時飛往佛羅里達州，沒有參加新總統拜登的就職典禮。

眾議院指控特朗普煽動支持者衝擊美國國會大廈，造成五人死亡，為參議院的審理鋪平了道路。一旦罪名成立，他將被禁止今後擔任公職。

參議院審核何時開始？

參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）上周五（1月22日）表示，眾議院將在周一提交彈劾狀。根據民主黨與共和黨達成的一致意見，對彈劾案的審理將推遲到2月開始。

參議院多數黨領袖舒默在參議院表示：「參議院將對特朗普的彈劾案進行審議。這將是一次全面而且公平的審議。」

圍繞本次特朗普彈劾案，其核心問題是特朗普在1月6日騷亂前做了什麼。當時作為總統的特朗普告訴在白宮附近的抗議者，當他們凖備遊行到美國國會大廈去表達訴求時，要抱著「和平、愛國」的態度發出他們的聲音。他還告訴他們要 「拼命抗爭」。

正當國會議員認證拜登勝選結果時，一群暴徒強行闖入國會大廈，示威活動變成暴力騷亂。

四名抗議者和一名國會警察在混亂中死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國會大廈受到衝擊的畫面震撼全世界。

一周後，特朗普成為美國歷史上第一位遭到兩次彈劾的總統。

在參議院的審理，將是有史以來唯一一次總統卸任後仍然被審理的彈劾案。

有關彈劾案的基本知識

什麼是彈劾？彈劾是指在任總統被控犯罪。在本案中，前總統特朗普被指控煽動叛亂。

本案至今情況？ 1月13日，眾議院投票決定第二次彈劾特朗普，將這一程序移交到參議院進行審議--但參議院的審議在特朗普1月20日離任前無法進行。

這意味著什麼？雖然特朗普的任期已經結束，但審理仍然可以進行，參議員可以投票禁止他再次擔任公職。

共和黨人提出什麼要求？有什麼態度？

眾議院向參議院遞交彈劾狀也就意謂著第一階段審理的正式開始。上周四（1月21日），參議院少數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）在給他的共和黨參議員同僚打電話時表示，他已經要求眾議院民主黨人將遞交彈劾狀到參議院的時間推遲到1月28日。

果真如此，特朗普將有兩周時間，也就是到2月11日才提交審理前的自我辯護狀。那麼，雙方辯論預計將於2月中旬開始。

由於共和黨人不再佔參議院的多數議席，他們需要徵得多數黨、即民主黨領袖舒默的同意。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 特朗普彈劾案在美國參議院的審理，必須有三分之二議員的支持才能給特朗普定罪。是否能爭取到足夠的共和黨議員支持還是一個未知數。

麥康奈爾發表聲明說：「參議院共和黨人都堅決支持的原則是：無論是參議院、總統辦公室還是前總統特朗普本人，都應該享有一個全面和公平的程序，既尊重他的權利也尊重嚴肅的事實、法律和憲法問題。」

德克薩斯州的參議員約翰·科寧（John Cornyn）告訴路透社，他和共和黨同僚一直在討論讓特朗普獲得 「正當程序」的必要性。

在1月14日眾議院彈劾即將離任的特朗普總統過程中，共有十名眾議院共和黨議員支持民主黨，投票支持彈劾。

但是在參議院的審議中給總統定罪需要參議院三分之二議員的支持。儘管民主黨人現在以微弱的優勢控制著參議院，但他們需要至少17名共和黨人的支持才能給特朗普定罪。

雖然有少數參議院共和黨人表示將對定罪總統持開放態度，但大多數共和黨參議員中，有的懷疑總統卸任後仍加審判的合法性，有的認為這一過程將造成更大的分裂。

民主黨人的兩難選擇

BBC北美記者安東尼·祖切爾（Anthony Zurcher）分析：

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普任期的功過：撼動美國政壇與國際形勢的總統

參議院多數黨領袖表示，眾議院在周一遞交彈劾狀。除非參議院改變規則，否則審判將在周二開始。

有些民主黨人可能歡迎麥康奈爾提出的推遲兩周提交彈劾狀的建議，因為這可以讓參議院有更多的時間來確認總統的官員任命提名，並開始立法議程的工作。拜登在就職前曾對無法迅速為政府班子配備人手錶示擔憂，並建議參議院在處理其他事務的同時兼顧對彈劾案的審理。

不過，要求快速審理的民主黨人似乎已經勝券在握。他們擔心長時間的拖延可能會使共和黨人更容易讓特朗普無罪脫身，因為發生在國會的騷亂已經漸行漸遠。

由於民主黨控制著國會參眾兩院，他們才是制定彈劾時間表和規則的人。這與上一次特朗普彈劾案形成鮮明對比，當時共和黨擁有參議院多數席位，負責人是共和黨的麥康奈爾。

民主黨參議院領袖查克·舒默的發言人表示，舒默將與麥康奈爾討論彈劾事宜。

而眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）對時間有最終決定權。她周四拒絶回答記者關於何時提交彈劾狀的問題。

但她表示，特朗普不應該因為已經卸任就獲得 「出獄通行證」。

特朗普在哪裏？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普從華盛頓抵達佛羅里達州時，受到支持者的歡迎。

特朗普上周三（1月20日）早上離開白宮，乘坐空軍一號飛往他在佛羅里達州棕櫚灘的高爾夫俱樂部。

拜登在華盛頓特區宣誓就職前幾分鐘，特朗普的車隊到達海湖山莊（Mar-a-Lago），沿途有數百人表示支持。

海湖山莊被特朗普稱為他的「冬季白宮」，預計他將住在這個度假村裏，儘管一些鄰居擔心因為他在此居住而使交通增加和保安加強。

他計劃在佛羅里達州繼續維持一個由前白宮助手組成的緊密小圈子。

有報道稱，特朗普希望為他的總統圖書館籌集20億美元，並提出了組建新政黨的想法，而這個政黨的名字將是「愛國者黨」。

誰將為特朗普辯護？

據參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）說，特朗普已經聘請了南卡羅來納州的律師布奇·鮑爾斯（Butch Bowers）代表他參加參議院彈劾審理。

根據鮑爾斯的官網，他曾經在小布什總統時期擔任美國司法部投票事務的特別顧問。