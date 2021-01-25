南海角逐：水下無人載具頻繁出沒為潛艇戰搜集信息

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2018年中國媒體報道中國在印度洋部署"海翼"水下滑翔機考察地球環境

南海近年來一直是中美地緣戰略競爭的熱點之一。

明面上，美國海軍通過經常性的「航行自由活動」等方式展示軍事存在、試圖遏制中國在南海增強的影響力；中國在南海島嶼進行規模浩大的填海擴建工程、在擴建島嶼上修建飛機跑道等一直引人關注。

但與此同時，南海也成為無人潛航器收集未來水下作戰信息的場所。

2020年12月底，印度尼西亞漁民在南蘇拉威西省附近海域發現了中國的無人水下載具（UUV）。事發地點位於南海周邊敏感地區，引發多方對中國在南海水下探測及其軍事含義的猜測。

最近，英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）發表文章說，中國的水下潛航器進入其他國家領海探測卻沒有受到挑戰。文章說，表面被塗成黃色顯示民用的潛航器收集的數據可供軍民兩用，幫助潛艇作戰。

中國媒體之前也有報道指美國海軍大量使用無人潛航器在南海收集水下信息並執行偵察任務。報道說，軍用無人潛航器正作為一種新型水下作戰力量發揮越來越大的作用。

中國潛航器

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2018年中國媒體報道中國在印度洋部署"海翼"水下滑翔機考察地球環境

英國皇家聯合三軍研究所網站1月15日刊登文章說，去年12月20日，印尼漁民在南蘇拉威西附近薩拉亞爾群島附近發現發現水下無人載具，那裏位於戰略地位重要的望加錫海峽以東。

在印尼海域被發現的潛航器是中國一種被稱作「海翼」的水下無人載具，相當於西方的Slocum G3潛航器。這是一種靠「浮力驅動」、而非一般艦船推進的水下滑翔裝置。

這種潛航器利用油囊上下浮動，利用向前的動能，在水中滑翔，能夠維持很長的續航時間。但這種潛航器電池壽命結束的時候就會沉沒，或被沖上海灘。

文章還列舉了以前多次在南海發現中國無人潛航器的先例。2016年11月16日，越南在靠近西沙群島的廣義發現中國的水下無人載具。

2019年2月12日，印尼在邦加島北端、3月23日在馬六甲海峽東南的廖內群島發現了中國的無人水下載具。潛航器上有「海翼」的字樣，表明那是中科院瀋陽自動化研究所製造「海翼」水下滑翔機。

2020年1月22日，望加錫海峽東面馬薩倫布群島附近又發現了一個中國的水下潛航器。

扼守南海的海峽

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年中國國慶閲兵中展示的深海無人潛航器HSU001

文章作者薩頓（H I Sutton）認為，在南海南部的重要水道望加錫海峽附近發現兩個中國的潛航器，令中國在印尼附近水域收集戰略數據的說法更有說服力。

他說，中國有龐大的海洋調查船隊，這些海洋調查船的考察範圍遍及全球，包括美國海岸以東、南極等許多地方。

文章根據全球船舶追蹤情報網的數據說，在過去兩年中，中國的調查船多次經過馬六甲海峽、巽他海峽和龍目海峽等戰略水道進入印度洋考察。

薩頓認為，中國的這些無人潛航器都不大，加上自主運行程度高，中國幾乎可以利用任何艦船部署這些無人潛航器。他引用分析推測，2019年12月中國的向陽紅06號考察船在印度洋部署了「海翼」潛航器。

薩頓認為，多個中國的「海翼」潛航器被發現，說明未被發現的數量更多，或許多被發現、並沒有被報道。

一種解釋認為，中國的潛航器被多次發現，可能因為他們的質量可靠性比較差。但是薩頓認為事實並非如此，在他看來，中國的潛航器在發展水平上不亞於西方。

2017年時，《南華早報》的報道曾說中國在南海加速部署無人潛航器，目的是「能夠幫助尋找跟蹤外國潛艇的位置」。

2020年，美國國務卿蓬佩奧聲明指北京宣稱擁有南海大部分的近海資源完全非法、並譴責中國在南海恃強凌弱對時候，中國的軍事評論員王雲飛在評論中談到，南海南部的馬六甲海峽、望加錫海峽、龍目海峽和巽他海峽的戰略重要性。

王雲飛說，這些海峽在南海軍事衝突爆發的時候都是海軍艦艇進出南海的必經之路，也是大國海軍封鎖、爭奪的地方。

「未來的水下戰場」

圖像加註文字， 報道說中國漁民捕撈到外國的水下潛航器可以得到政府獎勵

十多年來，中國媒體多次報道中國漁民在南海發現不明水下航行器的消息。2010年，海南的漁船在捕魚時撈到一枚「奇怪魚雷」，後經鑒定是一個線控水下機器人。

新華社2015年報道過中國漁民在三亞市海灘打撈到一個有水下照相和光纖傳輸、衛星通信等功能的無人潛航器。

《中國青年報》報道，2016年12月15日中國海軍在南海發現了一個來路不明的無人潛航器，後經驗證，這是美國的無人潛航器。5天後中國向美國海軍移交。

2017年中國媒體報道說，美國海軍把能夠長時間航行的無人潛航器投放到南海搜集諸如鹽度、溫度、流向流速、深度、底質、海底地形等信息。報道說，外國收集這些對未來水下作戰海域的海洋環境信息對中國國家安全構成威脅。

去年1月，江蘇漁民捕撈到「外國水下間諜裝置」成為中國媒體報道的標題。報道說撈起多個外國水下間諜裝置的漁民獲得國家獎勵。當時BBC記者阿莫斯（Owen Amos）說，獲獎潛航器的中國漁民數量很多，有人獲得高達50萬元人民幣的獎金，數目很大，是中國人均收入的17倍。

倫敦國際戰略問題研究所的亞太安全專家亞歷山大•內爾（Alexander Neill）在BBC的報道中表示，江蘇沿海是競爭激烈的海域，那些被捕撈到的裝置可能來自「美國海軍、日本海上自衛隊，也可能來自台灣」。